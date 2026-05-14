美容室の集客と求人を変える新常識「AI×音楽による世界観マーケティング支援」をmm.が提供開始

株式会社rohascompany

【AIと音楽で“世界観”を届ける美容室へmm.の新しいマーケティング支援】

美容室の課題は集客と求人にあります。今まではテキストで表現されてきました。しかしこれからはアートで表現される時代へと移行しています。

近年、美容室業界では集客と求人の両面で大きな課題が顕在化しています。集客では、ホットペッパーやSNS広告への依存が続き、クーポン競争による利益圧迫やリピート率の低下が起きています。

求人では、美容師のなり手の減少や早期離職が進み、「条件を上げても人が集まらない」という構造的な課題が続いています。

さらにSNSの普及により発信は容易になった一方で、どの美容室も似たような情報発信になり、「違いが伝わらない美容室」が増えています。

【美容室は「技術」から「共感」で選ばれる時代へ】

AIの進化により、画像・文章・動画の制作は誰でも可能になりました。

その結果、見た目や技術だけでは差別化が難しくなっています。お客様も求職者も、今見ているのは技術力そのものではなく、自分に合うかどうか 世界観に共感できるか その美容室に行く理由があるかという“感情的な価値”です。つまり美容室は今、「技術競争」から「共感競争」へ完全に移行しています。

【美容室の本質は“人”と“物語”】

mm.は、美容室の価値の本質は技術ではなく、「なぜこの美容室が存在するのか」というオーナーのストーリーにあると考えています。

なぜ美容師になったのか なぜ独立したのか 誰を幸せにしたいのかどんな世界観を届けたいのか この“物語”こそが、集客理由 、採用理由、 リピート理由、すべてを生み出す起点になります。

【mm.の新しいマーケティング支援】

mm.は美容室に対して、従来の広告や集客支援ではなく、AIと音楽を活用した「ブランドストーリー設計支援」を提供しています。

単なる集客施策ではなく、“唯一無二の美容室ブランドストーリーを構築すること”が目的です。

【具体的なマーケティング支援内容】

AIを活用し、サロンコンセプトの言語化 ターゲット顧客の明確化 SNS投稿・広告コピーの設計 ショート動画の台本制作 発信全体のストーリー構築などを行い、「何を伝えるべきか」を明確にします。

そこに音楽を掛け合わせることで、世界観 空気感 感情体験を視覚ではなく“感覚”として届ける設計を行います。

その結果、美容室は単なる施術空間ではなく、「記憶に残るブランドストーリーを持つ存在」へと進化します。

・集客支援（価格競争からの脱却）

mm.は美容室を、「安さで選ばれる場所」から「世界観で選ばれるブランド」へ変えていきます。

クーポン依存からの脱却 SNSを“共感メディア”へ再設計 来店理由の感情設計 ストーリー型コンテンツ制作 結果として、「安いから来る客」ではなく「ここに行きたいから来る客」を生み出します。

・求人支援（条件採用から共感採用へ）

採用市場も変化しています。mm.は美容室の求人を、「条件で選ばれるサロン」から「働きたい理由があるサロン」へ変えていきます。

オーナーの想いの言語化 、サロンストーリーの可視化 、スタッフ価値の発信設計、 世界観ベースの採用ブランディング。

これにより、「給料」ではなく「ここで働きたい」という感情で選ばれる状態をつくります。

・ブランド支援（存在理由の設計）

mm.の本質は集客や求人ではなく、美容室そのものの“存在理由”を設計することです。

なぜこの美容室があるのか 誰の人生を変えたいのか どんな空気を届けたいのか これらを言語化し、SNS・動画・音楽・ストーリーへ落とし込み、「記憶に残る美容室」へと進化させます。

【Beat Flickers SHOとのコラボレーション｜音楽と映像による次世代ブランディング】

mm.では、TikTokを中心に音楽・映像表現で注目を集めるBeat Flickers SHOとのコラボレーションを実施。

TikTokアカウント：beat_flickers TikTok

※音楽・映像・世界観・感情設計を融合し、美容室のブランド価値を“感情レベル”で伝える発信を強化しています。

美容室の課題は「集客」でも「求人」でもなく、“選ばれる理由が言語化されていないこと”にあります。

mm.は今後も、AIと音楽を活用したブランドストーリー設計を通じて、全国の美容室が「価格競争」ではなく「共感と物語」で選ばれる時代をつくっていきます。

【運営会社情報】

運営会社：株式会社rohas company

代表取締役：中林 慶悟

所在地：〒711-0921 岡山県倉敷市児島駅前1-53-3 トラストビル

公式サイト：https://rohas-company.com/company/