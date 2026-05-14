株式会社インバウンドテック、株式会社FW及び株式会社ウェブクルーを簡易株式交付により完全子会社化

株式会社FW及び株式会社ウェブクルーの完全子会社化について

株式会社インバウンドテック

株式会社インバウンドテック（東証グロース：7031）は、2026年5月13日付で、株式会社FW（以下「FW」）を簡易株式交付により子会社化することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

これに伴い、FWの完全子会社である株式会社ウェブクルーも、当社グループに加わることとなります。

当社は、多言語対応コンタクトセンターを中心とした「マルチリンガルCRM事業」および「セールスアウトソーシング事業」を展開しており、24時間365日・12カ国語対応のカスタマーサポート体制を強みに、企業様の顧客対応や営業支援を行っております。

一方、株式会社ウェブクルーは、「保険」「引越し」「自動車」「シニア」「教育」など幅広い分野における比較・資料請求サイトを展開し、累計2,000万人以上の利用実績を有しております。また、Webマーケティング、広告運用、システム開発を内製化している点も大きな特徴です。

今回のグループ化により、当社が持つ多言語対応リソースと、ウェブクルーが有するWebサービス運営ノウハウやシステム開発力を融合し、AI関連領域の強化および新規事業創出を推進してまいります。

特に、在留外国人向け比較・資料請求サイトなど、新たな収益モデルの構築も視野に入れ、IT・Webサービス領域への展開を加速してまいります。

なお、株式交付の効力発生日は2026年6月9日を予定しております。FW普通株式1株に対し、当社普通株式1,384株を割り当て、交付株式数は379,216株を予定しております。

今後も当社グループは、BPO事業に加え、IT・Webサービス領域での成長を推進し、中長期的な企業価値向上に努めてまいります。

【株式会社インバウンドテック】

所在地：東京都新宿区新宿1-8-1

代表者：代表取締役 社長執行役員 東間 大

設立：2015年4月1日

事業内容：マルチリンガルCRM事業、セールスアウトソーシング事業

上場市場：東京証券取引所グロース（証券コード：7031）

【株式会社FW】

所在地：東京都世田谷区三軒茶屋二丁目11番22号

代表者：代表取締役 藤島 義琢

設立：2021年2月26日

事業内容：経営支援、指導、監督

【株式会社ウェブクルー】

所在地：東京都世田谷区三軒茶屋二丁目11番22号

代表者：代表取締役 藤島 義琢

設立：1999年10月1日

事業内容：特化型サイトの運営