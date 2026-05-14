【セイコーゴールデングランプリ2026】出場選手情報 第8弾と欠場のお知らせ

～62万人が熱狂した国立で、次の物語が動き出す～

公益財団法人日本陸上競技連盟

2026年5月17日（日）MUFGスタジアム（国立競技場）で開催する「セイコーゴールデングランプリ陸上2026東京（以下、セイコーGGP）」の出場選手情報の第8弾をお知らせします！

また、出場を予定しておりました選手の欠場情報も合わせて、お知らせいたします。

大会開催まで残り3日。

どこを見ても世界最高峰のパフォーマンスが繰り広げられる国立競技場。

現地観戦だからこそ感じられる熱気と緊張感があります。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております！

■セイコーGGP エントリーリスト ※5月14日現在

PDFはこちら（https://www.jaaf.or.jp/files/upload/202605/14_102810.pdf）

※今後も出場選手が追加、欠場する場合がございます。

■欠場選手のお知らせ ※5月14日発表

■チケット情報 好評発売中！

チケットの詳細は特設サイトのチケットページ（https://goldengrandprix-japan.com/2026/ticket/）をご確認ください。

■セイコーGGP PV

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4TUeHrZQIN0 ]