ドットエフ、新カテゴリ『医療AI BPaaS』を提唱 ― AI×専門人材で医療業務を一気通貫支援、経営・レセプト・DXの3事業ライン体制を始動

ドットエフ株式会社

ドットエフ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：藤原正悟）は、医療業界が抱える構造的な人材不足とDX推進のギャップに対する新しい解決アプローチとして、「医療AI BPaaS（Business Process as a Service）」という新カテゴリを提唱します。

AIによる効率化と各領域の専門人材による判断・実行を組み合わせ、医療経営・レセプト業務・DX実装の3領域を一気通貫で支援する3事業ライン体制を本格始動。2030年、医療AI BPaaSのデファクトスタンダードとなることを目指します。

■ 背景：SaaS・AI・DXは進化したが、現場は回らない

電子カルテのクラウド化、医療AIの実用化、経営分析ツールの普及――医療業界のテクノロジー環境はここ数年で大きく進化しました。一方で、現場のクリニックでは依然として以下の課題が解消されていません。

- レセプト点検・修正の業務負担が減らず、月末月初の残業が常態化- 医療事務スタッフの採用難・離職リスクが経営の脆弱性に- 電子カルテを導入しても運用に乗せきれない- 経営ダッシュボードは見えるが、データを読んで施策を打つ人材がいない- 算定ルール・診療報酬改定への継続的なキャッチアップが追いつかない

「ツール」と「人」の間に埋まらないギャップが残り続けているのが現状です。SaaSは現場が使いこなせず、AIは導入で終わる。最後はその領域の専門性を持った「人」が業務を引き受けない限り、医療現場のオペレーションは前に進みません。

■ 解決アプローチ：医療AI BPaaS（Business Process as a Service）

当社は、この構造課題に対し「医療AI BPaaS」という新しいカテゴリを提唱します。

医療AI BPaaSとは、AIテクノロジーと各領域の専門人材を組み合わせ、医療機関の業務プロセスそのものを引き受けるサービスモデルです。

ツールを売るのでもなく、人を派遣するのでもなく、「業務そのもの」を引き受ける――医療機関が本来集中すべき診療・患者対応にリソースを戻すための、第3の選択肢です。

■ 3事業ライン体制

医療AI BPaaSの実装として、当社は「AI BPO」形態で3つの事業ラインを展開します。それぞれにAIと組む専門人材が配置され、領域特化の支援を提供します。

【１. 医療経営AI BPO】

集患・KPI管理・経営分析・マーケティング施策を一気通貫で支援。AIと医療経営・マーケティングの専門人材がペアになり、データドリブンな意思決定と実行を伴走します。クリニックの数値経営を「ツール提供」ではなく「実行パートナー」として推進します。

【２. レセプトAI BPO「レセフルAI」】

医療機関のレセプト業務を、独自開発のAIとベテラン医療事務スタッフの組み合わせで遠隔から完全代行するサービスです。 主力の「遠隔AI医療事務プラン」では、医療事務スタッフがクラウド型電子カルテにリモート接続し、会計時にリアルタイムで算定をサポート。

「採用・教育・離職リスクなしで、非常勤の即戦力医療事務を確保できる」モデルとして、医療事務スタッフの採用難に直面するクリニックから支持を集めています。すでに複数のクリニックで導入され、返戻率1.3%以下／収益向上15%／レセプト残業0時間の実績を上げています。

▶ サービスサイト：https://dot-f.jp/reseful/

【３. AI・DX BPO】

電子カルテ導入支援、業務自動化、AI開発・運用を含む医療DXの実装パートナー。AIとエンジニア・DX実装人材が、「ツール導入で終わらせない」運用までの伴走を提供します。クリニックがDXを「自分たちで回せる」状態を作るまでが当社の責任範囲です。

■ 医療現場×テクノロジー、両方の専門性を内製で持つチーム

ドットエフのチームは、現役の医療従事者・医療事務経験豊富なベテランスタッフ・AI/ソフトウェアエンジニア・経営/マーケティング人材で構成されています。医療現場の実務感とテクノロジー実装能力の両輪を内製で備えていることが、医療AI BPaaSというモデルを提供できる構造的な競合優位の源泉です。

■ 代表コメント

ドットエフ株式会社 代表取締役 藤原正悟

「医療業界では、AIやDXがいくら進化しても『人がいないと進まない』という現実が変わりません。SaaSを入れれば現場が回るわけでも、AIを導入すれば算定漏れがなくなるわけでもない。

最後はその領域の業務を理解した『専門人材』が動かしているのが医療現場の真実です。 私たちが提唱する『医療AI BPaaS』は、AIで生産性を引き上げつつ、その上で専門人材が判断と責任を担うモデルです。

テクノロジー業界の常識では『人を介さない自動化』が美徳とされがちですが、医療業界では逆で、『人が責任を持って業務を引き受けること』こそが価値です。私たちはこの立場から、医療業界に必要なインフラを作っていきます」

■ 今後の展開

当社は、医療AI BPaaSのデファクトスタンダードとなることを目指し、以下を推進していきます。

- 3事業ラインの全国展開：レセフルAIを起点に、全国の医療機関への導入拡大- 採用強化：医療事務スタッフ・AIエンジニア・経営支援人材・カスタマーサクセスを中心に、組織規模を拡大- プロダクト投資：AIの算定精度向上、新機能開発、UI改善、3事業ライン間のデータ連携基盤の構築【AI主導モデルへの進化：リアルタイム算定AIの実証実験開始】

現在の遠隔AI医療事務プランでは、専門スタッフが会計時にリアルタイムで算定をサポートしています。当社ではこの「人主導」のモデルから「AI主導」のモデルへの進化を目指し、2026年4月よりレセフルAIの新機能「リアルタイム算定AI」の実証実験を開始しました。

会計待ちのカルテをその場でAIが自動で算定チェックし、専門スタッフは複雑な判断のみを担うという、医療AI BPaaSの象徴的な次世代プロダクトです。2030年、医療AI BPaaSのデファクトスタンダードへ。500院体制を目指し、医療現場の構造課題に向き合い続けます。