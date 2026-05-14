TVアニメ最終クール『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』の企画展が開催決定！アニメ東京ステーション　TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇 ‐禍進譚-』特別展示

一般社団法人 日本動画協会



世界中にも根強いファンを持つ日本のアニメコンテンツを活用したアニメの展示拠点・アニメ東京ステーションは、子どもから大人まで多くの方々にお楽しみいただける施設として、国内外から287,732人（2026年5月10日時点）にご来場いただいています。

(C)久保帯人／集英社・テレビ東京・ｄｅｎｔｓｕ・ぴえろ

定期的に人気アニメ作品の企画展を実施しているアニメ東京ステーションでは、「TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇 ‐禍進譚-』特別展示」を2026年5月30日（土）～8月16日（日）まで開催します。

TVアニメ『BLEACH』は、「週刊少年ジャンプ」にて連載され、コミックス累計発行部数1億3000万部を超える漫画を原作とした人気アニメシリーズです。2004年の放送開始以降、360話以上のTVシリーズと4作の劇場版が制作され、国内外で高い人気を誇っています。2026年7月には、最終クールとなる『禍進譚(かしんたん)』の放送も予定しています。

本企画展では、TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』の歴代キービジュアルをはじめ、キャラクターの等身大パネルや、斬魄刀「斬月」の実物大相当のレプリカなどを展示します。さらに、禍進譚(かしんたん)を振り返る場面写パネルとともに、『千年血戦篇』のストーリーを追体験いただけます。加えて、卍解の世界観を体感できる本展オリジナルのデジタルコンテンツも展開。展示全体を通じて、作品の魅力と世界観を没入感とともにお楽しみいただける展示となっています。

■「TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇 ‐禍進譚-』特別展示」詳細

【主な展示内容】

■展示物

・TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』歴代キービジュアル

・キャラクターの等身大パネル

・実物大相当の斬月等のレプリカ

・禍進譚(かしんたん)を振り返る場面写パネル

■体験コーナー

・卍解((ばんかい)の世界観を体感できるデジタルコンテンツ 他

※展示内容は予告なしに変更する場合がございます。詳細は公式ホームページにてお知らせいたします。

アニメ東京ステーション公式ホームページ https://animetokyo.jp/

【実施期間】

2026年5月30日（土）～2026年8月16日（日）

【作品紹介】

(C)久保帯人／集英社・テレビ東京・ｄｅｎｔｓｕ・ぴえろ

『BLEACH』とは

『BLEACH』は週刊少年ジャンプで連載され、シリーズ累計発行部数は 1 億 3000 万部を超えるなど完結後も世界中で根強い人気を誇る、久保帯人による剣戟バトルアクションコミック。2004 年 10 月より放送を開始した TV アニメはこれまでに 360 話以上が制作され、長編劇場アニメも 4 作を数える。最終章『千年血戦篇』のアニメは、2022 年 10 月よりテレ東系列ほかにて放送開始された。最終クールである『BLEACH 千年血戦篇ｰ禍進譚ｰ』は 2026 年 7 月より放送される。

TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』公式サイト: https://bleach-anime.com/

公式X :@BLEACHanimation / 公式Instagram :＠bleach_official_anime /

公式TikTok : @bleach.official

■施設概要

■名称：アニメ東京ステーション（略称：アニメ東京）

■場所：藤久ビル東五号館 地上1～2階、地下1階（東京都豊島区南池袋2-25-5）

※池袋駅から徒歩4分

■営業時間：午前11時～午後7時

（最終入場は午後6時45分まで／企画展示は午後6時30分まで）

■休館日：月曜日 ※月曜日が休日の場合は開館し、翌日を休館日とする、年末年始、臨時休館等

ご来館の際には公式サイトでご確認をお願いいたします。

■入館料：無料

■公式サイト：https://animetokyo.jp/

■公式SNS：

X｜https://x.com/animetokyo_info （@animetokyo_info）

Instagram｜https://www.instagram.com/animetokyostation/（@animetokyostation）

YouTube｜https://www.youtube.com/channel/UCSJOjGJE5Yiqw3PZ97AVdJw