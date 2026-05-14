『VIVANT』、『リーガル・ハイ』…堺雅人出演作品を語る！『よしもとドラマ部のドラマの話がしたいんだ！』本日、5月14日（木）YouTube配信

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「よしもとドラマ部」が国内ドラマについて語る動画『よしもとドラマ部のドラマの話がしたいんだ！』の最新回「『堺雅人出演作品』を語ろう！」が、5月14日（木）にJ:COM公式YouTubeチャンネルで配信されました。

吉本芸人がドラマ愛を叫ぶ！

吉本芸人がドラマ愛を叫ぶ！ 「よしもとドラマ部」とは、福田恵悟（LLR）、大貫さん（夫婦のじかん）、村上健志（フルーツポンチ）、りょう（小虎）によるドラマ大好き芸人で結成されたグループ。4人は、J:COMのWebマガジン「J:magazine!（ジェイマガジン）」にて毎月おすすめのドラマを紹介する連載企画コラム「よしもとドラマ部のドラマな窓口」を連載中です。そんな4人が出演する『よしもとドラマ部のドラマの話がしたいんだ！』は、毎月設定されるテーマのなかで「国内ドラマ」の魅力を深掘り。豊富な知識と軽快なトークで作品を語り尽くします。今回は、ゲストに橋本直（銀シャリ）を招き、「堺雅人出演作品」を語ることになりました。

堺雅人は俳優として稀有な存在

今回、企画を持ち込んだりょうは、7月から続編の放送が決定している堺主演ドラマ『VIVANT』（TBS系）のコラムを執筆。ですが、ネタバレを避けながらまとめるのが難しかったと言います。すると、「めっちゃおもしろいのに説明ムズい」と橋本。「第1話を見て、こんなことになるとは誰も（思わなかった）」とその衝撃を振り返ります。

また、村上が「海外のようなスケールの大きい作品を日本でやると、ちゃっちく見えてしまうときがあるのに、堺さんだと成立する」と魅力を熱弁した際には、橋本も「顔の特徴って絶対あると思う」と同調。「ほんまはとんでもない男前なんですけど、“日常にいる主人公”として成立させている。キラキラをおさえられる」と印象を語ります。

主演作『リーガル・ハイ』（フジテレビ系）で演じた古美門研介（こみかど けんすけ）は、つかめないキャラクターだという話から、橋本は「お面って、角度によって泣いているようにも笑っているようにも見えるけど、あれと一緒で、堺さんの演技って怒っているときでも泣いているように見えるし、泣いているときでも怒っているように見えるし、明るいときでも悲しさもあって……稀有な存在」と述べます。

このほか、NHK大河ドラマ『真田丸』や『ヒミツの花園』（カンテレ・フジテレビ系）など、堺雅人出演作品をたっぷりトーク。ラストは、総括をお願いされた橋本がある一言を放って……。『よしもとドラマ部のドラマの話がしたいんだ!』は、毎月YouTubeで公開中です。お楽しみに！

【概要】 よしもとドラマ部のドラマの話がしたいんだ！

配信チャンネル：J:COM公式YouTubeチャンネル

配信URL： https://www.youtube.com/watch?v=SA5iCe0Tl1U

配信日時：5月14日(木)12:00

ゲスト：橋本直（銀シャリ）

出演者：福田恵悟(LLR)、村上健志(フルーツポンチ)、大貫さん(夫婦のじかん)、 りょう(小虎)

J:magazine! URL：https://jmagazine.myjcom.jp/

よしもとドラマ部の「ドラマな窓口」

URL：https://jmagazine.myjcom.jp/column/post000029/