岡山・備前雄町の地で生まれた日本酒雑貨ブランド「SAKE NO KOMONO（サケノコモノ）」が誕生。第一弾は透明アクリル枡と水面うちわ--2026年5月15日より楽天市場にて販売開始

株式会社協同プレス

株式会社協同プレス（本社：岡山県岡山市、代表取締役：大塚泰文）は、日本酒を「飲む」以外で楽しむ雑貨ブランド「SAKE NO KOMONO（サケノコモノ）」を2026年5月に正式ローンチいたします。

「縁（えん）から生まれる、宴（えん）雑貨。」をコンセプトに、日本酒でつながる人と人との縁をきっかけに生まれた本ブランドは、酒宴のひとときにそっと寄り添う品々をお届けします。

「透明アクリル枡（名入れ対応）」および「水面うちわ（自立型清涼遊心うちわ）」の2点を、2026年5月15日（金）より楽天市場内 Kikka for mother 店（※）にて販売開始いたします。

※ 「Kikka for mother（キッカ フォー マザー）」は、株式会社協同プレスが展開する育児応援雑貨ブランドです。

ブランド「サケノコモノ」誕生の背景

サケノコモノは、「縁が宴を生み、その宴がまた新たな縁を結ぶ」という穏やかな循環を大切にしたブランドです。日本酒を愛する協同プレスの社員が、蔵元様との交流の中でひらめいたアイデアを形にしました。

本社を置く岡山県は、酒米の祖・備前雄町の産地として知られる土地。長年の印刷・ものづくりで培った加工技術と、この地ならではのものづくりへの誠実さを融合させ、お酒のひとときにそっと寄り添う品々をお届けします。

【ブランドコンセプト】縁から生まれる、宴雑貨。

ブランド名： SAKE NO KOMONO（サケノコモノ）

コンセプト：縁（えん）から生まれる、宴（えん）雑貨。

縁と縁の重なりから生まれ落ちる、澄んだ一滴のアイデアをカタチに。

日本酒の原材料となる米と水。それらを育む自然の恵み。時の深さと人の心。その透明に宿るすべてに敬意を払いながら、日本酒を味わう景色をより魅力的なものへと拡げていきます。

ロゴマークについて： 2つの円が重なり合うデザインは、「縁」の重なりを表現。その重なりから生まれ落ちる一滴は、人と人との出会いから生まれるアイデア・商品を象徴しています。

【商品１.】透明アクリル枡（名入れ対応）

透明感のあるアクリル素材の枡に、お好きな漢字「一文字」を名入れできるアイテムです。割れにくい素材でありながら、日本酒の美しい色合いをそのまま引き立てるクリアな仕上がりが特徴です。「三勺」「一合」の2サイズから選べます。

【商品２.】水面うちわ（自立型清涼遊心うちわ）

- 素材：アクリル（割れにくく、扱いやすい）- サイズ：三勺（小ぶりで持ちやすい）・一合（容量のある標準サイズ）- 名入れ：漢字一文字（祝・寿 など）- 用途：マイ枡・父の日・退職祝い・長寿祝い・贈答品- クリアな素材感で日本酒の澄んだ色合いを美しく引き立てる

照明の光を受けることで、水面のような美しい模様が食卓や背景にゆらゆらと浮かび上がる、自立型のうちわです。日本酒やグラスの後ろに置くだけで、空間全体にやわらかな奥行きと静けさが加わり、いつもの晩酌が特別なひとときへと変わります。

【蔵元・酒造メーカー様へ】OEM・小ロット製作承ります

- 自立型：置くだけで清涼感のある雰囲気を演出- 光による水面模様：照明の当たり方で広がるゆらぎの表情- インテリア・写真撮影の背景としても活躍- 用途：おうち居酒屋の演出・日本酒好きへのギフト・インテリアこんなシーンにおすすめ- お酒好きの方へのプレゼントに迷ったとき- 品良く凝ったおもてなしがしたいとき- センス良く、雰囲気ごとお酒を楽しみたいとき[表1: https://prtimes.jp/data/corp/177503/table/3_1_7da47ac369490fe6e2b7f26036175b59.jpg?v=202605140451 ]

サケノコモノを運営する株式会社協同プレスは、創業以来、印刷・ものづくりに真摯に向き合ってきた岡山の企業です。

蔵元様・酒造メーカー様のオリジナルグッズ製作を、企画・デザインから製造までワンストップでサポートいたします。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/177503/table/3_2_9dedb886d40b6b189b95db1bd8a3771f.jpg?v=202605140451 ]

対応可能な商品例：

- オリジナル升（アクリル）- ステッカー・シール- アクリルスタンド・キーホルダー- トートバッグ- うちわ- コースター- その他、ご相談に応じて対応

こんな蔵元様におすすめ：

関連URL

- イベント用のノベルティを作りたい- オリジナルグッズでファンを増やしたい- 飲めない来場者にもお土産を提供したい- 小ロットでも対応してくれる業者を探している- デザインから相談できるパートナーが欲しい

ブランドサイト：https://kyodopress.co.jp/sakenokomono

楽天市場 販売ページ：https://www.rakuten.co.jp/kikka-for-mother/contents/sakenokomono/

OEM・名入れ相談：https://kyodopress.co.jp/sake

会社概要

会社名：株式会社協同プレス

所在地：岡山県岡山市南区新保101-20

代表者：代表取締役 大塚泰文

設立：2002年（平成14年）6月3日

事業内容：

- 通信教育教材の製作、印刷物（小ロット・大ロット）の企画- デザイン、組版、印刷、製本、封入・梱包、発送- 販促物やキャラクター雑貨の OEM 制作、自社オリジナルグッズの企画販売- ホームページ作成、ネットショップの運営、WEB マーケティング等

URL：https://kyodopress.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社協同プレス サケノコモノ担当

お問い合わせフォーム https://kyodopress.co.jp/otoiawase/sougou