札幌 SNSコンサルが夜の業界に特化--ナイトワーク向け専門プランを株式会社キングプロテアが2026年5月より正式提供開始
～～～キャバクラ・ガールズバー・ホストクラブなど「夜の業態」に実務で対応できる唯一の札幌特化型SNS支援～～～
株式会社キングプロテア(本社:札幌市白石区、代表:岸本一翔)は、札幌 SNSコンサルとして、キャバクラ・ガールズバー・ホストクラブ・スナックなど「夜の業界」専門の運用代行プランを2026年5月14日より正式提供開始
累計動画制作本数1,500本以上・メディア掲載56～68社のキングプロテアが、出演者（キャスト）の個人ページ運用まで含めた一気通貫支援を実現TikTok・Instagram・Xを組み合わせた"キャスト起点のバズ設計"で、来店数増加と求人応募数の同時改善を目指す業態ならではの「年齢・顔出し・NG投稿ルール」にも対応したコンプライアンス管理体制を実装、運用担当者を業界経験者で編成
2026年6月末まで初回30分オンライン無料相談を受付中（先着（具体的な枠数をクライアントから受領後に挿入）名）
札幌を拠点とするSNS運用代行・Webマーケティングの専門会社、株式会社キングプロテア（代表取締役：岸本一翔）は、2026年5月14日よりキャバクラ・ガールズバー・ホストクラブ・スナックなどナイトワーク業態を対象とした「夜の業界特化型 札幌 SNSコンサルプラン」の正式提供を開始します。一般業種向けとは異なる出演者管理・法令対応・集客導線を踏まえた専門設計により、月間来店数と求人応募数の同時改善を目指します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349338/images/bodyimage1】
札幌 SNSコンサルが「夜の業界」に踏み込む理由--市場の実態と3つの課題
夜の業態のSNS活用が急速に広がっている一方、支援できる専門家は極めて少ない--これが株式会社キングプロテアが今回の特化プランを立ち上げた最大の動機です。
国内のナイトエンターテインメント産業は、コロナ禍後の回復需要とインバウンドの復活により需要が高まっています。特に北海道・札幌は道内最大の繁華街エリアを抱え、ススキノを中心に（具体的な店舗数・市場規模をクライアントから受領後に挿入）の店舗が集積しています。しかし、SNS集客における課題はほぼ共通しており、キングプロテアがヒアリングを重ねた結果、以下の3つの構造的問題が浮かび上がりました。
・課題(1)：一般代理店が業界ルールを理解していない 顔出しNG・源氏名運用・未成年者への訴求禁止・風営法の範囲など、夜の業態固有のコンプライアンスを知らない代理店が不適切な投稿を行い、アカウントを凍結させるケースが相次いでいます。
・課題(2)：キャスト個人のSNSが野放しになっている お店の公式アカウントとキャスト個人のアカウントが連動していないため、バズっても来店に繋がらない。逆にキャストの投稿がブランドを毀損しても気づけない。この"野放し運用"が多くの店舗で発生しています。
・課題(3)：採用（求人）と集客（来店）を別々に動かしている 「SNSはお客様向け」「求人はグラビア媒体か求人誌」という二分法が根強く、SNSが採用流入の窓口になりうるという認識がまだ低い。実際は採用動画コンテンツが来店動機にもなるという相乗効果が生まれています（キングプロテア・2026年5月ヒアリングより）。
一方、生成AI検索や動画プラットフォームの普及により、夜の業態を探す消費者の行動も変化しています。「札幌 キャバクラ おすすめ」「ホストクラブ 雰囲気」といった検索がTikTokやInstagram内部で行われるようになり、店舗の公式SNSが実質的な"一次情報"として機能する時代になっています。このトレンドを活かすためにも、専門的な知識をもった外部パートナーの存在が不可欠です。
株式会社キングプロテア(本社:札幌市白石区、代表:岸本一翔)は、札幌 SNSコンサルとして、キャバクラ・ガールズバー・ホストクラブ・スナックなど「夜の業界」専門の運用代行プランを2026年5月14日より正式提供開始
累計動画制作本数1,500本以上・メディア掲載56～68社のキングプロテアが、出演者（キャスト）の個人ページ運用まで含めた一気通貫支援を実現TikTok・Instagram・Xを組み合わせた"キャスト起点のバズ設計"で、来店数増加と求人応募数の同時改善を目指す業態ならではの「年齢・顔出し・NG投稿ルール」にも対応したコンプライアンス管理体制を実装、運用担当者を業界経験者で編成
2026年6月末まで初回30分オンライン無料相談を受付中（先着（具体的な枠数をクライアントから受領後に挿入）名）
札幌を拠点とするSNS運用代行・Webマーケティングの専門会社、株式会社キングプロテア（代表取締役：岸本一翔）は、2026年5月14日よりキャバクラ・ガールズバー・ホストクラブ・スナックなどナイトワーク業態を対象とした「夜の業界特化型 札幌 SNSコンサルプラン」の正式提供を開始します。一般業種向けとは異なる出演者管理・法令対応・集客導線を踏まえた専門設計により、月間来店数と求人応募数の同時改善を目指します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349338/images/bodyimage1】
札幌 SNSコンサルが「夜の業界」に踏み込む理由--市場の実態と3つの課題
夜の業態のSNS活用が急速に広がっている一方、支援できる専門家は極めて少ない--これが株式会社キングプロテアが今回の特化プランを立ち上げた最大の動機です。
国内のナイトエンターテインメント産業は、コロナ禍後の回復需要とインバウンドの復活により需要が高まっています。特に北海道・札幌は道内最大の繁華街エリアを抱え、ススキノを中心に（具体的な店舗数・市場規模をクライアントから受領後に挿入）の店舗が集積しています。しかし、SNS集客における課題はほぼ共通しており、キングプロテアがヒアリングを重ねた結果、以下の3つの構造的問題が浮かび上がりました。
・課題(1)：一般代理店が業界ルールを理解していない 顔出しNG・源氏名運用・未成年者への訴求禁止・風営法の範囲など、夜の業態固有のコンプライアンスを知らない代理店が不適切な投稿を行い、アカウントを凍結させるケースが相次いでいます。
・課題(2)：キャスト個人のSNSが野放しになっている お店の公式アカウントとキャスト個人のアカウントが連動していないため、バズっても来店に繋がらない。逆にキャストの投稿がブランドを毀損しても気づけない。この"野放し運用"が多くの店舗で発生しています。
・課題(3)：採用（求人）と集客（来店）を別々に動かしている 「SNSはお客様向け」「求人はグラビア媒体か求人誌」という二分法が根強く、SNSが採用流入の窓口になりうるという認識がまだ低い。実際は採用動画コンテンツが来店動機にもなるという相乗効果が生まれています（キングプロテア・2026年5月ヒアリングより）。
一方、生成AI検索や動画プラットフォームの普及により、夜の業態を探す消費者の行動も変化しています。「札幌 キャバクラ おすすめ」「ホストクラブ 雰囲気」といった検索がTikTokやInstagram内部で行われるようになり、店舗の公式SNSが実質的な"一次情報"として機能する時代になっています。このトレンドを活かすためにも、専門的な知識をもった外部パートナーの存在が不可欠です。