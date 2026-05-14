LINE Games、『大航海時代 Origin』投資シーズン6｢衝突する地中海｣開始！ 新規提督年代記の追加＆豊富なイベント開催！
- 投資シーズン6｢衝突する地中海｣が8月9日(日)まで開催…専用交易商品など様々なコンテンツを追加
- 船団最大レベル110に引上げ、｢26ランク特殊船舶｣2種追加
- 新規提督年代記｢ヴィットリオ・サルトーリ伝｣を通じて航海士3人の雇用が可能
- ｢衝突する地中海｣のオープン記念として豊富な特典イベントを開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349144/images/bodyimage1】
[2026-0514] LINE Games（共同代表： チョ・ドンヒョン、ペ・ヨンジン）が配信し、株式会社Motif（代表：イ・イン）と株式会社コーエーテクモゲームス（代表：鯉沼久史）が共同開発した海洋冒険シミュレーションRPG『大航海時代 Origin』で投資シーズン6｢衝突する地中海｣を公開し、新規提督年代記を始めとしたコンテンツアップデートを行いましたのでお知らせいたします。
――――投資シーズン6｢衝突する地中海｣開幕！――――
投資シーズン6｢衝突する地中海｣は、16世紀の地中海で発生したレパントの海戦が背景で、8月9日(日)まで約3カ月間開催される予定です。今回のシーズン物々交換商品は、｢黄銅石｣で、フツ族の村とサン人の村で｢バンバラマメ｣と｢砂金｣を通じて交換できます。
｢上級火縄銃｣と｢上級東洋大砲｣を始め、｢上級硝石｣と｢上級両手剣｣、｢上級磁鉄鉱石｣、｢上級西洋の鎧｣、｢上級火縄式鉄砲｣、｢上級黒鉛｣、｢上級マンベレ｣が新規交易品として追加されました。シーズン冒険地のメッシーナ前哨基地と金角湾前哨基地では、討伐点数を追加で獲得できる｢勝利の教書｣と｢26ランク船舶材料｣がもらえます。
また、シーズン期間中｢証書略奪団｣と｢超強敵｣、｢トレジャー略奪団｣が登場、彼らとの戦闘を繰り広げると｢26ランク特殊船舶｣の材料である｢26ランク造船材料｣と｢新規図面｣がもらえます。シーズン討伐コンテンツもリニューアルし、シーズン期間中｢ドン・フアン・デ・アウストリア｣と｢メジンザード・アリ・パシャ｣が登場します。
――――コンテンツアップデート！――――
今回のアップデートで、船団レベルが従来の105から110になりました。また、｢26ランク特殊船舶2種(ガレアス船、カドゥルガ)｣が公開となり、特殊合成装備/部品の｢香雲｣が追加になりました。
――――新規提督年代記を追加！――――
新規提督年代記｢ヴィットリオ・サルトーリ伝｣が追加となりました。今回の提督年代記の主人公である｢ヴィットリオ・サルトーリ｣は、ジェノバの情報屋兼外科医で、｢レパントの海戦｣を背景に養父の秘密を追う主人公のストーリーを楽しめます。
ユーザーは、年代記のプレイをすすめると、A級航海士｢セリメ｣とB級航海士｢ムラト・レイス｣を報酬として獲得できます。年代記を全てクリアすると宿屋でS級航海士｢ファビオ・メンデス｣を雇用できます。
その他にも新規S級航海士｢スペランツァ・モレア｣と｢ビアンカ・カッペッロ｣が登場しました。｢スペランツァ・モレア｣は無料での獲得が可能で、｢ビアンカ・カッペッロ｣は有料商品として購入できます。
――――様々なイベントを開催！――――
投資シーズン6｢衝突する地中海｣のアップデートを記念する豊富なイベントも開催となります。
- 船団最大レベル110に引上げ、｢26ランク特殊船舶｣2種追加
- 新規提督年代記｢ヴィットリオ・サルトーリ伝｣を通じて航海士3人の雇用が可能
- ｢衝突する地中海｣のオープン記念として豊富な特典イベントを開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349144/images/bodyimage1】
[2026-0514] LINE Games（共同代表： チョ・ドンヒョン、ペ・ヨンジン）が配信し、株式会社Motif（代表：イ・イン）と株式会社コーエーテクモゲームス（代表：鯉沼久史）が共同開発した海洋冒険シミュレーションRPG『大航海時代 Origin』で投資シーズン6｢衝突する地中海｣を公開し、新規提督年代記を始めとしたコンテンツアップデートを行いましたのでお知らせいたします。
――――投資シーズン6｢衝突する地中海｣開幕！――――
投資シーズン6｢衝突する地中海｣は、16世紀の地中海で発生したレパントの海戦が背景で、8月9日(日)まで約3カ月間開催される予定です。今回のシーズン物々交換商品は、｢黄銅石｣で、フツ族の村とサン人の村で｢バンバラマメ｣と｢砂金｣を通じて交換できます。
｢上級火縄銃｣と｢上級東洋大砲｣を始め、｢上級硝石｣と｢上級両手剣｣、｢上級磁鉄鉱石｣、｢上級西洋の鎧｣、｢上級火縄式鉄砲｣、｢上級黒鉛｣、｢上級マンベレ｣が新規交易品として追加されました。シーズン冒険地のメッシーナ前哨基地と金角湾前哨基地では、討伐点数を追加で獲得できる｢勝利の教書｣と｢26ランク船舶材料｣がもらえます。
また、シーズン期間中｢証書略奪団｣と｢超強敵｣、｢トレジャー略奪団｣が登場、彼らとの戦闘を繰り広げると｢26ランク特殊船舶｣の材料である｢26ランク造船材料｣と｢新規図面｣がもらえます。シーズン討伐コンテンツもリニューアルし、シーズン期間中｢ドン・フアン・デ・アウストリア｣と｢メジンザード・アリ・パシャ｣が登場します。
――――コンテンツアップデート！――――
今回のアップデートで、船団レベルが従来の105から110になりました。また、｢26ランク特殊船舶2種(ガレアス船、カドゥルガ)｣が公開となり、特殊合成装備/部品の｢香雲｣が追加になりました。
――――新規提督年代記を追加！――――
新規提督年代記｢ヴィットリオ・サルトーリ伝｣が追加となりました。今回の提督年代記の主人公である｢ヴィットリオ・サルトーリ｣は、ジェノバの情報屋兼外科医で、｢レパントの海戦｣を背景に養父の秘密を追う主人公のストーリーを楽しめます。
ユーザーは、年代記のプレイをすすめると、A級航海士｢セリメ｣とB級航海士｢ムラト・レイス｣を報酬として獲得できます。年代記を全てクリアすると宿屋でS級航海士｢ファビオ・メンデス｣を雇用できます。
その他にも新規S級航海士｢スペランツァ・モレア｣と｢ビアンカ・カッペッロ｣が登場しました。｢スペランツァ・モレア｣は無料での獲得が可能で、｢ビアンカ・カッペッロ｣は有料商品として購入できます。
――――様々なイベントを開催！――――
投資シーズン6｢衝突する地中海｣のアップデートを記念する豊富なイベントも開催となります。