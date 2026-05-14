【板橋本町店 リラクゼーションマッサージ】もみの匠 板橋本町店 価格改定のお知らせ
【板橋本町店】
価格改定のお知らせ
【店舗概要】
もみの匠 板橋本町店
https://mominotakumi.com/itabashihontyou/
■住所
東京都板橋区本町37-7 大野ビル2F
都営地下鉄三田線の板橋本町駅A1出口から徒歩1分！
セブンイレブンの2Fになります。
【会社概要】
■会社名
株式会社興和サービスアシスト
https://ksa.jp/
東京都中野区中野3-31-8 Ｎスクエア2F
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
今回「もみの匠 板橋本町店」では 今だけお得キャンペーンを新たに打ち出しました。
【板橋本町店】価格改定のお知らせ
日頃よりもみの匠板橋本町店をご利用いただき誠にありが
とうございます。
当店では2026年5月1日(金)よりメニュー価格を改定させて
いただくこととなりました。
下記、もみの匠板橋本町店のURL
https://mominotakumi.com/itabashihontyou/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349057/images/bodyimage1】
こんにちは、もみの匠 板橋本町店です。
もみの匠 板橋本町店では、お仕事疲れなど日々の疲れを気軽に解消していただきたいと思い、日々接客に励んでおります。
イベントの最新情報は「もみの匠 板橋本町店」のHPにてご確認いただけます。
https://mominotakumi.com/itabashihontyou/
板橋本町店
【板橋本町店】価格改定のお知らせ
リラクゼーションサロン もみの匠 板橋本町店は皆様の健康を応援しております。
【丁寧な施術】をコンセプトに厳選されたセラピストによる施術をご体験ください！！
皆様のご来店、心よりお待ちしております。
【その他新規出店店舗】
もみの匠 心斎橋店
https://mominotakumi.com/shinsaibashi/
2026年04月03日オープン！
もみの匠 行徳店
https://mominotakumi.com/gyotoku/
2026年03月19日オープン！
店 舗 名：もみの匠 板橋本町店
所 在 地：東京都板橋区本町37-7 大野ビル2F
電話番号：0120-720-920
営業時間：10：00～23：00(最終受付22：00) 年中無休(臨時休業を除く)
勤務を希望される方は下記より応募可能
https://ksa.jp/mominotakumi/itabashihontyou/
ホームページよりご予約可能
下記、もみの匠ホームページ
https://mominotakumi.com/
↓↓ネットからの予約こちらから↓↓
https://2.onemorehand.jp/mominotakumi_ih/
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
価格改定のお知らせ
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もみの匠 板橋本町店
https://mominotakumi.com/itabashihontyou/
■住所
東京都板橋区本町37-7 大野ビル2F
都営地下鉄三田線の板橋本町駅A1出口から徒歩1分！
セブンイレブンの2Fになります。
【会社概要】
■会社名
株式会社興和サービスアシスト
https://ksa.jp/
東京都中野区中野3-31-8 Ｎスクエア2F
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
今回「もみの匠 板橋本町店」では 今だけお得キャンペーンを新たに打ち出しました。
【板橋本町店】価格改定のお知らせ
日頃よりもみの匠板橋本町店をご利用いただき誠にありが
とうございます。
当店では2026年5月1日(金)よりメニュー価格を改定させて
いただくこととなりました。
下記、もみの匠板橋本町店のURL
https://mominotakumi.com/itabashihontyou/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349057/images/bodyimage1】
もみの匠 板橋本町店では、お仕事疲れなど日々の疲れを気軽に解消していただきたいと思い、日々接客に励んでおります。
イベントの最新情報は「もみの匠 板橋本町店」のHPにてご確認いただけます。
https://mominotakumi.com/itabashihontyou/
板橋本町店
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【丁寧な施術】をコンセプトに厳選されたセラピストによる施術をご体験ください！！
皆様のご来店、心よりお待ちしております。
【その他新規出店店舗】
もみの匠 心斎橋店
https://mominotakumi.com/shinsaibashi/
2026年04月03日オープン！
もみの匠 行徳店
https://mominotakumi.com/gyotoku/
2026年03月19日オープン！
店 舗 名：もみの匠 板橋本町店
所 在 地：東京都板橋区本町37-7 大野ビル2F
電話番号：0120-720-920
営業時間：10：00～23：00(最終受付22：00) 年中無休(臨時休業を除く)
勤務を希望される方は下記より応募可能
https://ksa.jp/mominotakumi/itabashihontyou/
ホームページよりご予約可能
下記、もみの匠ホームページ
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↓↓ネットからの予約こちらから↓↓
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