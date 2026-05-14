細胞解離市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年05月11に「細胞解離市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。細胞解離に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
細胞解離市場の概要
細胞解離市場に関する当社の調査レポートによると、細胞解離市場規模は 2035 年に約 9.5億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 細胞解離市場規模は約 4.5億米ドルとなっています。細胞解離に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.5% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、細胞解離市場のシェア拡大は、がん、自己免疫疾患、感染症といった慢性疾患および感染症の有病率上昇に起因するものです。米国疾病予防管理センター（CDC）の報告によれば、65歳以上の成人の90%以上が少なくとも1つの慢性疾患を抱えており、これが生物医学研究や創薬活動を活発化させる要因となっています。
こうした疾病負荷の増大は、細胞を用いた研究手法の導入を加速させています。そして、こうした研究において、細胞の分離、解析、および治療法の開発を可能にする上で、細胞解離が極めて重要な役割を果たしているのです。
細胞解離に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/cell-dissociation-market/109568
細胞解離に関する市場調査によると、細胞と遺伝子治療および再生医療の普及拡大に加え、バイオ医薬品や組換え治療薬の急速な市場拡大に伴い、同市場のシェアは今後拡大していくと予測されています。
しかし、高品質な試薬、機器、およびワークフローにかかる高額なコストや、細胞表面マーカーの消失、細胞生存率の低下、さらには細胞挙動の変化といったリスク要因が、今後数年間の市場成長を抑制する要因となると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349336/images/bodyimage1】
細胞解離市場セグメンテーションの傾向分析
細胞解離市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、細胞解離の市場調査は、タイプ別、細胞タイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー別と地域別に分割されています。
細胞解離市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-109568
細胞解離市場は、タイプ別に基づいて、酵素解離、機械的解離、化学的解離、非酵素的解離に分割されています。このうち酵素解離セグメントは、効率的かつ信頼性の高い細胞分離を実現する手段として、トリプシン、コラゲナーゼ、ディスパーゼといった酵素の使用が広く普及していることから、予測期間を通じて市場全体の50%のシェアを占めると見込まれています。
酵素的手法は、細胞への損傷を最小限に抑えつつ、優れた細胞生存率と高い再現性を確保できるという特長を持つため、極めて高い選好度を誇っています。さらに、酵素製剤の急速な技術進歩も相まって、今後数年間の市場成長を強力に後押ししていくものと期待されています。
細胞解離の地域市場の見通し
細胞解離市場の概要
細胞解離市場に関する当社の調査レポートによると、細胞解離市場規模は 2035 年に約 9.5億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 細胞解離市場規模は約 4.5億米ドルとなっています。細胞解離に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.5% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、細胞解離市場のシェア拡大は、がん、自己免疫疾患、感染症といった慢性疾患および感染症の有病率上昇に起因するものです。米国疾病予防管理センター（CDC）の報告によれば、65歳以上の成人の90%以上が少なくとも1つの慢性疾患を抱えており、これが生物医学研究や創薬活動を活発化させる要因となっています。
こうした疾病負荷の増大は、細胞を用いた研究手法の導入を加速させています。そして、こうした研究において、細胞の分離、解析、および治療法の開発を可能にする上で、細胞解離が極めて重要な役割を果たしているのです。
細胞解離に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/cell-dissociation-market/109568
細胞解離に関する市場調査によると、細胞と遺伝子治療および再生医療の普及拡大に加え、バイオ医薬品や組換え治療薬の急速な市場拡大に伴い、同市場のシェアは今後拡大していくと予測されています。
しかし、高品質な試薬、機器、およびワークフローにかかる高額なコストや、細胞表面マーカーの消失、細胞生存率の低下、さらには細胞挙動の変化といったリスク要因が、今後数年間の市場成長を抑制する要因となると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349336/images/bodyimage1】
細胞解離市場セグメンテーションの傾向分析
細胞解離市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、細胞解離の市場調査は、タイプ別、細胞タイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー別と地域別に分割されています。
細胞解離市場のサンプルコピーの請求:
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細胞解離市場は、タイプ別に基づいて、酵素解離、機械的解離、化学的解離、非酵素的解離に分割されています。このうち酵素解離セグメントは、効率的かつ信頼性の高い細胞分離を実現する手段として、トリプシン、コラゲナーゼ、ディスパーゼといった酵素の使用が広く普及していることから、予測期間を通じて市場全体の50%のシェアを占めると見込まれています。
酵素的手法は、細胞への損傷を最小限に抑えつつ、優れた細胞生存率と高い再現性を確保できるという特長を持つため、極めて高い選好度を誇っています。さらに、酵素製剤の急速な技術進歩も相まって、今後数年間の市場成長を強力に後押ししていくものと期待されています。
細胞解離の地域市場の見通し