第19次中期経営計画を策定

株式会社朝日工業社（本社：東京都港区/代表：代表取締役社長 髙須 康有）は、2026年4月から2029年3月までの3年間を対象とする第19次中期経営計画「飛躍への基盤構築～Foundation for Takeoff～」を策定いたしました。

当社グループは、本中期経営計画を2050年の理想の姿を掲げた長期ビジョン「ASAHI-VISION 2050」の1st Updateとして位置付けています。スローガンである「ワクワクする未来をカタチに」を具現化するため、現在の経営課題を確実に解決し、持続的な成長に向けた盤石な基盤を構築してまいります。

1. 中期経営計画の基本方針：3つのアクションと8つの取り組み

本計画では、ステークホルダーの皆様とともに「ワクワク」を共有できる企業を目指し、以下の3つのアクションと８つの取り組みに沿った戦略を推進します。





2. 主な経営指標と資本政策

最終年度（2029年3月期）において、以下の数値目標の達成を目指します。

・業績目標 ：連結売上高1,250億円

連結営業利益135億円

・資本効率 ：ROE 15％以上

・CO2排出削減：Scope1+2削減目標値 ▲55%（2019年度比）

Scope3削減目標値 ▲23%（2019年度比）

・資産最適化 ：政策保有株式の保有比率を連結純資産比20％未満に縮減

・成長投資 ：3年間累計で240億円を投資

・株主還元 ：連結配当性向40%以上、またはDOE 6%以上のいずれか高い方を選択し、

安定的な還元を継続

将来の成長のための投資を最優先しつつ、積極的な株主還元を実行することで、企業価値の最大化を図ります。

中期経営計画「飛躍への基盤構築～Foundation for Takeoff～」の詳細：

https://www.asahikogyosha.co.jp/wp-content/uploads/2026/05/mtm-plan_19.pdf

全てのステークホルダーの皆様をワクワクさせられるよう、総力をあげて取り組んでまいります。

【株式会社朝日工業社について】 https://www.asahikogyosha.co.jp

朝日工業社は、1925年の創立以来、「空気・水・熱の科学に基づく高度な技術によって最適空間を創造する」ことを使命とし、設備工事事業および機器製造販売事業を展開しています。

空気・水・熱をコントロールする技術で、工場や研究所、データセンターなど様々な建物の空調、衛生設備の設計・施工や、半導体、液晶装置メーカー向けの精密環境制御機器や、印刷機・塗工機に搭載するドライヤ装置の開発設計・製造・販売を行い、「快適環境」「最適空間」の創造に取り組んでいます。