株式会社ケイ・ウノ（証券コード：259A） 2026年５月14日 株式会社ケイ・ウノ（代表取締役CEO：青木 興一、本社：愛知県名古屋市、以下「当社という」）は、 2026年５月14日本日、2026年9月期 第２四半期の決算発表を行いました。 詳細は弊社IRサイトの決算資料をご覧ください。https://www.k-uno.co.jp/ir/

■2026年9月期 第２四半期 連結業績報告

当社においては、2025年10月に札幌店の移転オープンを皮切りに、2026年１月末に実施した価格改定による単価上昇が寄与したことに加え、顧客のニーズに合わせた提案を的確に行うための教育や、ホリデーシーズンフェアの成功、また販路拡大の一環として、他企業とコラボレーションしたOEM（相手先ブランドによる製造）販売を積極的に展開したことにより売上が拡大いたしました。 また、子会社である株式会社ユートレジャーにおいては、「ユートレジャー コンセプトストア心斎橋」を2026年1月にオープンし、ブライダルジュエリーについては新規IP投入やSNSを使用したマーケティング戦略の実施により多くのお客様から支持を得ることができたほか、ファッションジュエリーでもファンの心をくすぐるIP商品の積極的展開が好調であったこと、また昨今の推し活ブームや貴金属商品への関心の高まりをふまえて販売を開始した、IPを用いた純金製のコインや18金製フィギュア等ジュエリー以外の商品も高い人気を獲得しました。 一方で、金・プラチナ価格の高止まり、特にプラチナ価格が10月から１月にかけて約1.5倍になるなど高値圏で推移したことにより、価格改定や製造に係る人件費・経費の削減、タイ子会社による生産量増加などによりグループ全体で原価の低減に努めたものの、原材料費率の上昇を吸収しきれず売上総利益率が低下いたしました。 以上の結果、2026年９月期 第２四半期累計期間における連結業績は、 売上高38億3,900万円（前年同期比107.8％） 営業利益1億400万円（前年同期比95.3％） 中間純利益7,700万円（前年同期比160.0％）となりました。 なお、当第2四半期累計期間における、売上高及び営業利益以下の各段階利益は、前回公表の業績予想を上回りました。詳細につきましては、本日公表の適時開示資料をご参照ください。

■2026年9月期 連結業績予想

当社は本日、「通期業績予想の修正に関するお知らせ」を公表いたしました。 これは、上半期における国内店舗の好調な推移に加え、当初計画には織り込んでいなかった地金価格高騰への対応として、４月に実施した価格改定や、IP商品の伸長等により、前回発表予想を上回る見込みです。 なお、下半期においても、現地金相場の水準が継続すると想定していることから、 各段階利益の増益幅は限定的となる見込みです。 修正幅自体は一定の開示基準には達しておりませんが、足元の進捗および今後の見通しを踏まえ、投資家の皆様への情報提供の観点から修正を行っております。 以上のことから、2026年9月期の連結業績予想については、 売上高79億1,100万円（当初予想比105.8％、前期比112.9％、） 営業利益１億2,500万円（当初予想比103.7％、前期比122.0％） 当期純利益7,800万円（当初予想比104.2％、前期比342.3％）となる見込みです。 詳細は以下よりご覧ください。 ■2026年9月期 第２四半期 決算短信 https://www.release.tdnet.info/inbs/140120260513529478.pdf ■2026年9月期 第２四半期 決算説明資料 https://www.release.tdnet.info/inbs/140120260513529532.pdf ■2026年9月期 第２四半期 決算説明資料（スクリプト付き） https://www.release.tdnet.info/inbs/140120260513529536.pdf ■2026年9月期 第２四半期 決算説明動画 https://vimeo.com/1191763924/daec094403?share=copy&fl=sv&fe=ci

■株式会社ケイ・ウノについて

ケイウノは「オーダーメイドでお客様に特別な感動と喜びを贈り続ける」という想いのもと、オーダーメイドのジュエリー及び時計をデザインから製造・販売まで自社で一貫して行っております。 80％、90％の満足を狙うよりも、お客様一人ひとりに合わせて100％の満足を提供し、お客様に特別な感動と喜びを贈ることができる企業でありたい。そのような想いから、当社グループはオーダーメイドを行っております。当社の歴史と想いは「ケイウノについて」（https://www.k-uno.co.jp/about/history/）よりご覧ください。

■会社概要

会社名 株式会社ケイ・ウノ（名証ネクスト 証券コード259A） 代表者 代表取締役CEO 青木 興一 所在地（本社） 〒464-0032 愛知県名古屋市千種区猫洞通3-9 設立 1991年3月29日（創業1981年） 事業内容 ジュエリー・時計の製造販売、オーダーメイド、リフォーム、修理 資本金 5,504万円 従業員数 578名（2025年９月末現在） URL https://www.k-uno.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ケイ・ウノ 経営企画課 Tel: 080-7638-1240 email: k-uno-ir@k-uno.co.jp

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