結婚記念日や6月のジューンブライドの季節、そんな特別な夜のディナーを「淡路・鉄板焼レストラン輝光」で過ごしませんか？ 今回、新コース【仮屋（かりや）】スペシャルコース（お一人様16,500円）が登場しました。 オマール海老のブルゴーニュ風と、淡路牛フィレ・厳選黒毛和牛ロース肉を、目の前のカウンターで。 あわせて既存の【GOAT】【輝光】コースも内容をリニューアルします。

【GOAT】スタンダード-淡路牛と黒毛和牛の鉄板焼ステーキ

【GOAT】スタンダードコースがリニューアル。 淡路牛フィレと黒毛和牛ロース肉の炙り焼やステーキ。鉄板の上で焼き目をつけて、シェフが切り分けて目の前へと運びます。 魚のポワレに添えられるのは、甘みの豊かな淡路島オニオンのソース。サラダやガーリックライス、デザートもついた淡路島の食材を一夜で味わうフルコースです。 お一人様11,000円。

結婚記念日やジューンブライドに-記念日ディナープラン

【GOAT】スタンダードコースに、乾杯のスパークリングワインと4号アニバーサリーケーキを加えたコースです。 6月は「ジューンブライド」と呼ばれますが、恋愛に関する記念日も多い月。 ・6月第1日曜日：プロポーズの日（全日本ブライダル協会制定） ・6月12日：恋人の日（ブラジル発祥） ・6月19日：ロマンスの日（語呂合わせ） ・6月21日前後：キャンドルナイトの日（夏至） ・6月第3日曜日：父の日 結婚記念日や誕生日と合わせて、人生のお祝い事に。お一人様15,000円。事前予約でバースデープレートにも対応します。

新コース【仮屋】-オマール海老と淡路牛フィレの鉄板焼

新たに加わる【仮屋（かりや）】スペシャルコース。 【GOAT】の構成にオマール海老のポワレ ブルゴーニュ風が加わり、海の幸と山の幸を一夜で味わえる新ラインナップです。 オマール海老は、バターとパセリ、ガーリックの香りをまとわせて、鉄板の上で殻ごと焼き上げるブルゴーニュ風で。 殻が色づく音と立ちのぼる香ばしい湯気の中、ぷりっと締まった身が現れます。お一人様16,500円。

【輝光】プレミアム-アワビとオマール海老の鉄板焼ディナー

このコースの主役は、海の二枚看板。アワビの海藻蒸しブルゴーニュ風は、磯の香りに包まれて蒸し上げたアワビを、バターとパセリのソースで仕上げる、輝光ならではの一品。 そしてオマール海老のポワレは、バターと白ワインのヴァンブランソースで。 ワサビクリームを少し添えることで、フランス料理の重さの中に和の余韻が残ります。 加えて厳選黒毛和牛フィレ肉とロース肉の食べ比べ。贅沢な一日を過ごしたい方へ。 お一人様25,000円。

※食事は仕入れや季節により画像と異なる場合がございます。

レストラン概要・予約方法

・施設名：淡路・鉄板焼レストラン 輝光（THE GOAT AWAJI内） ・所在地：兵庫県淡路市浦145 ・営業時間：ランチ 11:30～14:30／ディナー 17:00～19:00、19:30～21:30（2部制） ・座席数：カウンター14席 ・アクセス：神戸市内から車で約40分／神戸淡路鳴門自動車道 東浦IC下車3分 ≪ 予約はこちらから ≫ 予約制のため、6月のジューンブライドや 6月12日の恋人の日、結婚記念日や誕生日など、特別な日のディナーは早めのご予約をおすすめします。 ご予約・コースの詳細メニューは下記リンクよりご覧ください。 ・一休.com https://restaurant.ikyu.com/124508 ・食べログ： https://tabelog.com/hyogo/A2806/A280601/28074684/ 【電話予約・お問い合わせ】 0120-87-8835 【運営情報】 ・運営会社：株式会社グッディ（グッディリゾート） ・本社所在地：大阪府大阪市中央区常盤町2丁目1-13 アドバンスビル 8F ・代表者：代表取締役 笹倉 絹枝 ・公式Instagram：https://www.instagram.com/goodey_resort/ 【掲載・取材に関するお問い合わせ先】 ・広報窓口：株式会社ぷらど ・電話：06-6948-6089 ・メール：a-press@plad.jp