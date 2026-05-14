TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』公式ツアー「競走馬のふるさと・日高地方の聖地巡礼の旅へ3日間」を5月18日受付開始

ＫＮＴ-ＣＴホールディングス株式会社

KNT-CTホールディングス株式会社（本社：東京都新宿区 社長：小山 佳延、以下KNT-CT）のグループ会社である近畿日本ツーリスト株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：永崎 安基、以下 近畿日本ツーリスト）は、2026年6月26日出発でTBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（原作：早見和真）の舞台・北海道日高地方を巡る公式ツアーを5月18日11:00から受付開始（抽選販売）いたします。

(C)2019 K.Hayami/SNCS (C)T/TJRA育成牧場（浦河町提供）※イメージ

TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』は2025年に放送され、TVstationドラマ大賞2025で4冠受賞、ザテレビジョンドラマアカデミー賞でドラマソング賞を獲得、モデルプレスベストドラマアワード2025 演出部門1位（塚原あゆ子監督、松田礼人監督、府川亮介監督）、第16回ロケーションジャパン大賞 部門賞 支持率部門を受賞した、競馬の世界を舞台にした壮大なストーリーのドラマです。



本ツアーは、KNT-CTが包括連携を締結している新ひだか町をはじめとする日高管内の自治体および関係機関の協力のもと、普段見学することが難しいドラマ中で数々の感動シーンを生み出した聖地へご案内します。

また、自治体や関係団体の協力により、通常は立ち入りが難しい施設への特別訪問も含まれており、日本有数の競走馬のふるさとである日高地方において、競走馬を支える人々や環境について学び、体感しながら理解を深めていただける希少性の高い体験をご提供します。

ぜひ多くのファンの皆さまのご参加をお待ちしております。

▶特設サイト：https://www.knt.co.jp/ec/2026/royalfamily/

＜ツアーのポイント＞

◆通常は見学が難しいロケ地へご案内

馬産地に配慮し馬の出産シーズンを避けた爽やかな季節で、ドラマの名シーンを振り返りながら、

競走馬のふるさと・日高地方にて馬事振興への理解を深め、競走馬の魅力を体感いただきます。

◆スペシャルトークショーを開催

ドラマで騎手指導を務めた勝浦正樹さん、人気の競馬週刊誌『週刊Gallop』記者の和田稔夫さんを迎え、ここでしか聞けないトークをお楽しみいただけます。

＜ツアーの詳細＞

北海道市場 内部 ※イメージ日本の道百選の二十間道路（谷岡隆氏提供）※イメージ

「TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』公式ツアー

競走馬のふるさと・日高地方の聖地巡礼へ 3日間」

◆出発日：2026年6 月26日(金) 2泊3日

◆発着地：新千歳空港 (発着地までの交通費はお客さまご負担となります)

◆旅行代金：149,800円

◆募集受付期間：

2026年5月18日（月）11:00～5月26日（火）23:59

*先着順ではありません。抽選での受付となります。（受付＝予約確定ではありません）

*お申込みの結果は、2026年5月27日（水）以降、

Eメールにてお申込代表者さまへご連絡いたします。

お申込み・詳細は下記近畿日本ツーリスト公式サイトをご確認ください。

https://www.knt.co.jp/ec/2026/royalfamily/



当社は本取り組みをはじめ、自治体との連携を通じて地域振興および地域の魅力発信に貢献するとともに、多くのお客さまに旅行をお楽しみいただくことで、旅を通じた豊かな人生の実現をサポートしてまいります。