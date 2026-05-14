【葬儀×AI】株式会社ディライト 高橋亮が「フューネラルビジネスフェア2026」で講演・出展

株式会社ディライト前回、フューネラルビジネスフェア2025での高橋亮の講演様子

株式会社ディライト（本社：東京都新宿区）は、2026年6月23日（火）・24日（水）にパシフィコ横浜で開催される「フューネラルビジネスフェア2026」にて、代表取締役の高橋亮が「葬儀×AI」をテーマに講演することをお知らせいたします。

あわせて、同展示会の当社ブース（小間番号D-33）では、集客・人材・運営に関する無料相談も予定しています。

講演内容

前回、フューネラルビジネスフェア2025での高橋亮の講演様子

代表取締役 高橋亮が「葬儀×AI」をテーマに登壇します。AI（人工知能）の急速な発展が葬儀業界のあり方に与える影響について、世界の動向とあわせて解説する予定です。

「葬儀×AI」の講演は、6月23日（火）11:45～12:15・6月24日（水）10:45～11:15の計2回、パシフィコ横浜 ステージ2にて実施します。

また、「葬儀×ウェブ」・「葬儀×集客」の講演も予定しています。

講演スケジュール（会場：ステージ2）

出展内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/136732/table/103_1_5880178b412fb2aeed876902a6e3a781.jpg?v=202605140352 ]

小間番号D-33にて、集客・人材・運営に関する無料相談を実施します（実演あり）。

出展サービスは以下のとおりです。

展示会概要

- 葬儀のウェブ担当：ホームページ制作・運用支援。AIO対策・SEO対策・MEO対策を含む総合集客の最適化を伴走型でサポートします- 葬儀の口コミ：全国13,000社以上・口コミ70,000件超を掲載する検索・口コミサイト。葬儀社の認知拡大と信頼性向上を支援しています- AI検索ラボ：AI検索対策（AIO）と最新AI情報を提供する葬儀業界向け専門メディア。AIを活用した業務効率化も提案します- お墓の口コミ／お墓のウェブ担当：全国11,983件以上の霊園・墓地情報を掲載し、認知拡大と問い合わせ獲得を支援しています- 展示会名 ：フューネラルビジネスフェア2026 葬祭サービス・ライフエンディングサポートの総合展示会＆シンポジウム- 会期 ：2026年6月23日（火）10:00～17:00 ／ 6月24日（水）10:00～16:30- 会場 ：パシフィコ横浜 展示ホールC・D／アネックスホール（シンポジウム）- 所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1- 入場 ：無料（入場登録制）- 対象 ：葬儀社経営者・マーケティング担当者、霊園・寺院関係者、業界メディア

※本展示会は葬祭業界関係者およびビジネス関係者向けの商談展示会です。一般消費者の方は招待券をお持ちであっても入場できません。

株式会社ディライトについて

会社概要

- 会社名 ：株式会社ディライト- 設立 ：2007年10月1日- 本社所在地：東京都新宿区新宿1-36-12 サンカテリーナ2F- 代表者 ：代表取締役 高橋 亮（Xアカウント：https://x.com/takaryo_delight）- 資本金 ：50,000,000円（2023年1月31日現在）- URL ：https://delight.co.jp

サービス

- 『葬儀の口コミ』：https://soogi.jp- 『葬儀のウェブ担当』：https://sougi-webtan.com- 『お墓の口コミ』：https://oohaka.jp- 『お墓のウェブ担当』：https://www.sougi-webtan.com/lp-oohaka/- 『AI検索ラボ』：https://delight.co.jp/ai-search-lab/