愛のように香る「ミス ディオール」から 新しいハンド クリームとボディ クリームが登場

パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社

パルファン・クリスチャン・ディオールは、ミス ディオールの花々が香り立つ新しいハンドクリームとボディクリームを、2026年5月20日（水）より一部店舗および公式オンライン、ブティックにて先行発売、5月29日（金）より 全国発売いたします。

ミス ディオールから、新たなデザインとフォーミュラで生まれ変わったハンド クリームとボディ クリームが登場。やわらかなピンク色に包まれて、クリスチャン・ディオールが大切にしていたセンティフォリア ローズを祝福し、花の女王と呼ばれるこのバラのローズ ウォーター※1を配合しました。肌を美しく整え、ミス ディオール ブルーミング ブーケの優しくフレッシュな花々の香りが広がる、幸せに満ちた2つのビューティー ステップです。

※1 センチフォリアバラ花水（保湿成分）

美しさの秘密、ローズ

センティフォリア ローズ ウォーター※1を配合した新たなミス ディオールのハンド クリーム＆ボディ クリームは、肌にうるおいを与え、花びらを優しく撫でるかのように、柔らかな肌へと導きます。ミス ディオールのみずみずしいローズの香りで優しく包み込み、至福のひとときをもたらします。

ミス ディオール ブルーミング ブーケは、ピオニーやローズの可愛らしい花々がホワイトムスクが風に吹かれてふわりと香り立つフレッシュで優しい香り。フレグランスのようにブルーミング ブーケが香り立つハンド クリームは、97%※2が自然由来。べたつきのないフォーミュラが手肌を優しく包み込み、柔らかくみずみずしく整えます。使うたび、心もやわらかにするリフレッシュタイムに。

ミス ディオール ボディ クリームは、ミス ディオールのビューティー ルーティンをさらに引き立てます。90%※3自然由来のリッチなバームテクスチャーが、とろけるように肌になじみます。肌に潤いを与えて、柔らかくなめらかな肌に整えます。ミス ディオール ブルーミング ブーケのみずみずしいローズの香りがやさしく包み込みます。

ピンクに彩られたケース

新たなハンド クリームとボディ クリームのケースは、ブルーミング ブーケの優しい花々の香りを映し出す、柔らかなピンクの色合いに。

メゾンが大切にしてきたアイコニックな千鳥格子があしらわれ、クチュールらしいスタイルを演出。ハンドクリームは、ころんと愛らしい丸いケースに収められ、ボディ クリームは、フロストピンクのガラスキューブにベルベットタッチのキャップを纏い、洗練された魅力的なデザインに。

ローズ クイーンのリチュアル

ハンド クリームとボディ クリームで、ミス ディオールのローズ ビューティー リチュアルが完成。ローズ ウォーター※1 配合のシャワー ジェル、ローズ ワックス※4配合のボディ ミルク、そしてヘア オイル、ヘア ミストなどのバス＆ボディアイテムとともにミス ディオールの繊細な香りをさらにお楽しみいただけます。

※1 センチフォリアバラ花水（保湿成分）

※2 自然由来指数97%（水を含む）ISO16128準拠

※3 自然由来指数90%（水を含む）ISO16128準拠

※4 センチフォリアバラ花ロウ、ダマスクバラ花ロウ（整肌成分）

新製品 ミス ディオール ハンド クリーム

50mL 7,500円（本体価格） ／ 8,250円（税込価格）

新製品 ミス ディオール ボディ クリーム

150mL 12,800円（本体価格） ／ 14,080円（税込価格）

2026年5月29日（金） 全国発売予定

5月20日（水）より一部店舗および公式オンライン、ブティックにて先行発売予定

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