恵比寿がハワイになる3日間！【ALOHA TOKYO 2026 Supported by ハワイアン航空／キングスハワイアン】5月29日(金)～5月31日(日)　東京・恵比寿ガーデンプレイスにて開催

株式会社FIELD MANAGEMENT EXPAND Experience Marketing

株式会社FIELD MANAGEMENT EXPANDが中心となって結成された「ALOHA TOKYO実行委員会」は、2026年5月29日（金）～31日（日）に東京・恵比寿ガーデンプレイスにて【ALOHA TOKYO 2026 Supported by ハワイアン航空／キングスハワイアン】を開催いたします。

CENTER STAGEでのライブ

今年は、大屋根下の【CENTER STAGE】、時計広場の【HIS LeaLea STAGE】、今年新設の【GARDEN ROOM STAGE】の3ステージを中心に、『PORTAL POINT Ebisu』ではウクレレライブ、芝生の『SAPPORO SQUARE』でもDJによるミュージックライブを予定し、過去最大のプログラム数で皆さんをお迎えいたします。



国内外の人気アーティストやダンサーをはじめ、日本全国から集結したフラ＆タヒチアンのグループによる多彩なショーが連日開催され、会場を華やかに彩ります。特にハワイから来日するアーティストやフラのパフォーマンスは必見です。

超豪華なステージゲストのライブや

終日行われるショーも全て無料で楽しめます

HIS LeaLea STAGEでのショー

今年もハワイからたくさんのゲストが来日し、見どころ満載のステージプログラムになっています。

ハワイのグラミー賞「ナ・ホク・ハノハノ・アワード」で多数の受賞歴もつKeauhou、ハワイ音楽界の至宝Keao Costa、世界的な人気を誇るクムフラMark Keali`i Ho`omalu、ハワイの天才シンガーNick Kurosawaなど、新旧ハワイの魅力が詰まったステージが目白押し。



毎年圧巻のパフォーマンスを披露してくれる「シルク・ドゥ・ソレイユ アウアナ」のステージは、必ず観てほしいプログラム。卓越した身体能力をもつパフォーマーが繰り広げるアクロバティックなショーをご覧いただけます。＊土日のみ1日2回公演（12:00～/15:00～）



また、ハワイアン航空の専属アーティスト「ハワイアンエアラインズ・セレネーダーズ」のステージでは、伝統的なハワイアンミュージックとフラを披露。当イベントのために来日する「Miss Hawaii USA 2025」のIssha Rose Mataも初日のステージに登場します。ぜひお見逃しなく！

KeauhouKeao CostaNick Kurosawaシルク・ドゥ・ソレイユ アウアナハワイアンエアラインズ・セレネーダーズMiss Hawaii USA 2025

国内ゲストライブには、2年ぶりの登場となるSHEN、8つの世界タイトルを持つレゲエ界のレジェンドSAMI-T（MIGHTY CROWN）、初出演となる前川真悟（かりゆし58）など、リゾート気分を盛り上げる実力派ミュージシャンたちが登場。恵比寿の夕暮れにピッタリなグッドミュージックで会場を盛り上げます。さらに、日本全国から集まった3,500名以上のダンサーが、華麗なフラや情熱的なタヒチアンのショーを披露。お買い物の合間にゆっくりとお楽しみください。

史上最大！総出店数は100店以上！

ハワイからの出店も見逃せないラインナップ

SHENSAMI-T（MIGHTY CROWN）前川真悟（かりゆし58）

今年の出店は過去最大数！恵比寿ガーデンプレイスの屋外エリアだけでなく、屋内の『PORTAL POINT Ebisu』、『The Garden Room』にもたくさんのマーケットが出店します。



ハワイ発のアパレルブランド「KAMEA DESIGNS」は、記念すべき日本初上陸！トートバッグが大人気のチョコレートショップ「Malie Kai」、ローカルに絶大な人気を誇る「Aloha Revolution」、ハワイのお水で作られたハワイ産クラフトビール「Honolulu Beerworks」など、ハワイ現地でも大人気なブランドたちが恵比寿にやってきます！



例年完売アイテム続出の「ハワイアン航空」のオリジナルグッズや、オアフ島在住のアーティストが手がけるハンドメイドジュエリー「Lehua Hawaii Jewelry」、ポップでかわいいアイテムがいっぱいの「SANRIO CHARACTERS HAPPY BEACH STORE」、ハワイから来日出店のYouTuber「KITADA BROTHERS」のアイテムなどイベントでしか買えないアイテムや限定商品も多数。会場内に所狭しと並ぶ100店以上のブースから、お気に入りを見つけてください。

美味しいハワイが勢揃い！

ローカルに愛され続けるメニューや

人気のスイーツ店も東京初上陸！

KAMEA DESIGNSMalie KaiAloha RevolutionHonolulu BeerworksLehua Hawaii JewelryKITADA BROTHERS

今年の目玉はなんと言っても、ハワイの製麺会社「Sun Noodle」の初出店！キッチンカーでは、特製麺で作る『サイミン』と『ドライミン』が食べられるほか、ご自宅でも味わえるお土産パックの販売も行います。Hawaii生まれのアイスクリームショップ「MOSA!（モサ！）」は東京初上陸！日本初公開の『ALOHA TOKYO 限定グッズ』も会場限定で販売します。



そのほか、ハワイのファーストフード部門で10年以上人気投票第1位の「L&L Hawaiian barbecue」のロコモコやシェイブアイス、究極のアサイーボウルを提供する「ALOHA LIVING CAFE」、ハワイ通も大絶賛の「Honolulu Malasada」、毎年大行列の「PARADISE」など、人気のお店が並びます。お昼時は特に混雑いたしますので、お時間を少しずらすなど工夫して沢山のメニューをお楽しみください。

新エリアには大人気スイーツも！！

ウクレレライブにも豪華ゲストが勢揃い

Sun NoodleMOSA!L&L Hawaiian barbecue＜The Garden Room＞ ステージ ＆ マーケット

ガーデンプレイス奥のイベントホール『The Garden Room』には、天候に左右されずにショーが楽しめる【GARDEN ROOM STAGE】と、16店の人気マーケットが並びます。



ハワイ土産の定番、パイナップル型のクッキーでお馴染みの「Honolulu Cookie Company」は、Instagramのフォロー＆投稿でクッキーをプレゼント！日本限定グッズが当たるプレゼントキャンペーンも実施されます。（詳しくは当日までに公式Instagramにてお知らせします）



オアフ島初の100%ヴィーガンカフェ「Peace Cafe Hawaii」や「Royal Hawaiian Cookie」の人気スイーツ、マウイ島生まれの「Coco Moon」なども出店します。

Honolulu Cookie CompanyPeace Cafe HawaiiRoyal Hawaiian CookieCoco Moon＜PORTAL POINT Ebisu＞ ウクレレライブ ＆ マーケット

BLUE NOTE PLACEの階下『PORTAL POINT Ebisu』の【UKULELE LOUNGE】では、実力派の人気ウクレレプレイヤーのライブが行われます。



30日の「Kamaka Ukulele 110周年記念ライブ」には、近藤利樹やRIOなど、いま大注目のアーティストも登場！ウクレレのワークショップや展示販売も行われますので、これからウクレレをはじめてみたい方も是非お立ち寄りください。

近藤利樹ALOHA MISO

マーケットには、今ハワイでローカルから観光客まで大人気の甘辛味噌を販売する「ALOHA MISO」、アロハシャツ専門店の「デロチャンクアロハワークス」など、ほかでは出会えない商品もたくさん揃っています。



参加型のワークショップには、「ハワイアンアロハタロット」と「Hale Pua Hawaii」が出店。ウクレレの音色を聴きながらショッピングやワークショップをお楽しみください。

都会で楽しむ、ヱビスとハワイ！

歌って、踊って、美味しいビールで乾杯！

＜土日のみ開催＞

サッポロビール本社横の『サッポロ広場』は、【iHeart Hawaii CHILL ZONE】と題し、InterFMのラジオ番組「iHeart Hawaii」によるミュージックMIXやゲストによるパフォーマンス、ウクレレ、フラなどのオープンマイクを予定！

スペシャルホストとして、30日(土)にはSHEN、31日(日)には伝説のラジオDJ・Kamasami Kongがナビゲートします。



恵比寿生まれのビール「ヱビスビール」と美味しいキッチンカーも出店しますので、レジャーシート持参でごゆっくりお過ごしください。

Kamasami KongDoleスムージーボウル

さらに、ご来場の皆さまにうれしいプレゼントもご用意。土日に『サッポロ広場』へお越しいただいた方全員に、美味しくヘルシーな「Doleアサイーボウル」を無料でプレゼント！

※多くの方にお楽しみいただけるよう、十分な数量をご用意しております。ご家族やご友人の分も、ぜひお持ち帰りください。

※配布数終了のお知らせは、当日の公式Instagramをご確認ください。

【ご来場時のお願い】

環境や他人にやさしい行動を心がけ、アロハな気持ちでご参加ください。

ハワイ語の「ALOHA」。頭文字には「Akahai（思いやりの心）」「Lokahi（調和）」「’Olu’olu（心地良さ）」「Ha’aha’a（謙虚）」「Ahonui （忍耐）」という意味が込められています。

会場内は混雑する場合もございますが、譲り合いや思いやりを心がけ、お時間に余裕をもってお越しください。できるだけマイバッグをご持参いただき、ごみの削減にご協力ください。

【その他注意事項】

・会場内では、主催やメディアによる映像や写真撮影が予定されています。

ご来場者様が映り込む可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

・会場内は禁煙です。喫煙は所定の喫煙所にてお願いいたします。

・ペットの連れ込みは可能ですが、建物内は禁止となりますのでご注意ください。

・各ステージは、基本的に撮影許可証を着用の方以外、撮影録音禁止です。

・会場内駐車場は混雑が予想されます。公共機関のご利用をおすすめします。

ALOHA TOKYO 2026 キービジュアル

名 称：ALOHA TOKYO 2026

Supported by HAWAIIAN AIRLINES / KING'S HAWAIIAN

会 場：東京・恵比寿ガーデンプレイス

日 時：2026年5月29日(金)～5月31日(日) 10:00～20:00

＊雨天決行（荒天の場合、一部中止あり）

入場料：無料

主 催：ALOHA TOKYO 実行委員会

特別協賛：ハワイアン航空／KING'S HAWAIIAN

協 賛：H.I.S.／アウトリガー・リゾーツ＆ホテルズ／シルク・ドゥ・ソレイユ アウアナ

マンナンライフ／サッポロビール／Dole／ローカルモーションジャパン

後 援：渋谷区／渋谷区観光協会

協 力：恵比寿ガーデンプレイス／恵比寿ビール坂商店会／恵比寿新聞

オービチューン／アロハ・ラボラトリー

企画制作：株式会社FIELD MANAGEMENT EXPAND



公式サイト：https://www.alohafes.com(https://www.alohafes.com)

株式会社FIELD MANAGEMENT EXPAND

FIELD MANAGEMENT EXPAND（FMX）は、クリエイティブを基点に、クライアントの事業成長に貢献するプロフェッショナルの集合体です。



コンサルティング、エージェンシー、イベント＆カンファレンスの3つのサービス領域において、多様な専門性を持つプロフェッショナルがクライアントに伴走し、最適なチームとソリューションをアジャイルに提供します。



「想像を超える創造。」を理念に掲げ、営業・マーケティングなどの顧客体験（CX）領域におけるコンサルティングから、コミュニケーション領域の企画・制作、イベント・カンファレンスの実行まで、幅広いサービスを展開しています。



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