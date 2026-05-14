ヴァレオ、インドの主要自動車メーカーに先進的なADASを提供へ

株式会社ヴァレオジャパン- コストが最適化された拡張性のあるADASソリューション「VSS360システム」を、インド・グジャラート州サナンドで製造- インド市場向けに特別に設計されたこのバージョンは、自動緊急ブレーキ、車線逸脱警報、ドライバーの居眠り・注意低下警報などの主要な安全機能を搭載

自動車テクノロジーの世界的リーダーであるヴァレオは、インドの主要OEMの1社にヴァレオ・スマート・セーフティ360（VSS360）システムが採用されるという大きな一歩を踏み出したと発表しました。 このシステムは、商用車向けに先進的な運転支援機能を提供します。VSS360のこの新バージョンはインド市場向けに特別に設計されており、グジャラート州サナンドにある最新鋭の工場で製造される予定です。

ヴァレオ・ブレイン・ディビジョンCEOのマーク・ブレコーは次のように述べています。「この受注は、私たちのハイエンドなADASテクノロジーが、道路安全を劇的に改善しながら、世界で最も過酷な環境においても機能を発揮できることを証明しています。インドはグループの『Elevate 2028』戦略の要であり、ヴァレオはインドの道路特有の要件を満たす、ハイテクで拡張性が高く、コストが最適化された安全ソリューションの提供に取り組んでいます」。

ヴァレオ・インディアのグループ・プレジデント兼マネージング・ディレクターであるジャヤクマール・Gは次のように付け加えました。「この受注は、インドの商用車セグメントにおける私たちのADASポートフォリオを拡大する重要な節目となります。これらの先進的なソリューションをローカライズすることで、お客様のニーズに合わせた競争力の高い製品をお届けすることを目指します。安全規制の強化がADASの採用を加速させ、インドにおけるより安全でスマートなモビリティへの歩みを支える主要な推進力となっています。現地の生産拠点と高いR&D能力により、ヴァレオはインドのお客様に最先端のシステムを提供する有利な立場にあります」。

VSS360は、予測不能な交通状況など、インドのモビリティにおける課題に対処するように設計

この「ワンストップショップ」のADASシステムは、発進時に歩行者やサイクリストを保護する発進時情報告知システム、道路上の交通弱者のために重要なサイドゾーンを監視する死角情報告知システムをはじめとする堅牢な安全・快適機能のセットを提供します。また、前方衝突警報、自動緊急ブレーキ、車線逸脱警報などの主要なADAS機能も備えています。

さらに、このシステムは、車両のライフサイクル全体を通じて、無線アップデート（OTA）を介して最適なパフォーマンスを維持するためのシームレスなソフトウェア・アップデートを可能にします。私たちのシステムには、ドライバーの注意レベルを能動的に監視して疲労による事故のリスクを軽減する、ドライバーの居眠り・注意低下警報ソフトウェアも含まれています。

ヴァレオ・スマート・セーフティ360は、コストが最適化されたADASソリューションであり、レーダー・フュージョンがスマート・フロントカメラに統合された拡張可能な1ボックスADASソリューションにおいて、クラス最高の運転パフォーマンスを提供します。個別の電子制御ユニット（ECU）を排除することで、OEMはコストと効率を最適化できると同時に、既存の車両アーキテクチャにも容易に統合できます。

インドの主要OEM向けに開発されたこのシステムは、インド市場に合わせてカスタマイズされています。 これは、ドライバーの疲労による道路事故の削減を含む、今後導入予定の一般安全規則（GSR）に適合します。 ヴァレオが開発・製造・統合し、最先端のコンピュータビジョン技術を駆使した3台のレーダーと1台のカメラにより、最適なパフォーマンスとシステムの信頼性を確保します。

このシステムの大きな利点は、12Vと24Vの両方のアーキテクチャで作動するユニボルト（Univolt）カメラです。これにより、小型商用車（LCV）から大型トラックまで、商用車の全セグメントにわたってこのテクノロジーを展開することが可能になります 。

商用車用ヴァレオ・スマート・セーフティ360

ヴァレオについて

ヴァレオは、世界中の自動車およびテクノロジーパートナー向けに革新的なソリューションとシステムを創造する、世界をリードするテクノロジー企業です 。ヴァレオは、パワー・ディビジョン、ブレイン・ディビジョン、ライト・ディビジョンと、アフターマーケットとニューモビリティ向けの拡張サービス・パートナーであるヴァレオサービスで構成されています 。ヴァレオは、モビリティをより安全に、より持続可能に、そしてすべての人に手が届くものにすることにコミットしています 。グループは、より電動化が進み、より安全で、ソフトウェア・ディファインドとなる「未来のクルマ」を形作る上で重要な役割を果たしています 。ヴァレオは、グローバルな生産拠点と、電動化、先進運転支援システム、ライティング、ソフトウェアにおける技術的リーダーシップを活かして、1台あたりの付加価値のシェアを高めています 。ヴァレオはパリ証券取引所に上場しています。

数字で見るヴァレオ：2025年の売上高209億ユーロ ｜2026年2月26日時点で、約100,000名の従業員を擁し、29カ国で149カ所の生産拠点、59カ所の研究開発センター、19カ所の物流プラットフォームを構えています。