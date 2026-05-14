「蒸らし」工程の加熱方法を見直し、ごはんのさらなる弾力を実現　圧力IH炊飯ジャー「炎舞炊き」（NX-AB型）新発売

象印マホービン株式会社

象印マホービン株式会社は、炊飯の最終仕上げ工程である「蒸らし」の加熱方法を刷新し、弾力をさらに向上させた圧力IH炊飯ジャー「炎舞炊き」NX-AB型（5.5合炊き／1升炊き）を2026年6月21日より発売いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6490/table/275_1_6327ff9a958ea8ce362fabd1e4fcc6f9.jpg?v=202605140951 ]圧力IH炊飯ジャー「炎舞炊き」（NX-AB型） 写真左より、黒（-BZ）、白（-WZ）

新製品では、さらなるおいしさの向上を目指し、炊飯の最終仕上げである「蒸らし」工程に着目。「蒸らし」はごはんの弾力を左右する重要な工程であり、ここで余分な水分をしっかりと飛ばすことで、ふっくら弾力のある理想のごはんに仕上げることができます。

そこで、これまで「中ぱっぱ～沸とう維持」工程で活用してきた、分割した底IHヒーターによる部分的な集中加熱を「蒸らし」工程にも活用し、新たに「集中加熱蒸らし」として採用しました。これにより、内釜の中心部まで熱を伝えることができ、ふっくらと弾力のあるごはんを実現しました。

【新しい商品特長】- ふっくら弾力のあるごはんに仕上げる「集中加熱蒸らし」※1従来の「蒸らし」工程では6つに分割した底IHヒーターを高速で切り替えることで、全体加熱でじっくり蒸らしていました。新製品では分割した底IHヒーターの強みである「部分的な集中加熱」ををより活かすために、それぞれの底IHヒーターの切り替えを遅くし、加熱秒数を伸ばすことで、内釜の中心まで一気に大火力を伝えます。さらに、「集中加熱蒸らし」の効果を活かすために、内ぶたの表面にはマット加工を採用。ふたヒーターの熱を効率よく伝えることで、よりふっくらと弾力のあるごはんを実現しました。※1 「炊き分けセレクト」・「急速」メニュー選択時のみ。

【商品特長】- 縦横無尽にお米を舞い上げる、激しい対流を実現した「3DローテーションIH構造」かまどの炎の激しいゆらぎを再現し、特許※2も取得している「炎舞炊き」は、縦横無尽に複雑で激しい対流を生み出す「3DローテーションIH構造」を採用。縦対流と横対流を生み出す、異なる2種類の底IHヒーターの部分的な集中加熱によって、1400W※3の大火力と激しい対流でかき混ぜ、ふっくらとした粒感と甘み成分（甘み成分の一つである還元糖）を引き出します。※2 第6833440号。登録日2021年2月5日。部分的に集中加熱を実現する独自の炊飯方式において特許を取得※3 当社炊飯ジャー底IHヒーターの定格消費電力- 蓄熱性・発熱効率・熱伝導に優れた「鉄（くろがね仕込み）豪炎かまど釜」IHと相性が良く発熱効率と蓄熱性が高い「鉄」素材を、熱伝導率の高い「アルミ」層とIHの発熱を効率よく活かし、耐久性に優れた「ステンレス」層に組み込んだ内釜です。内釜のふち部分は特に厚くし、「炎舞炊き」の熱が外に逃げるのを抑え、効率よく加熱します。- 家族好みの食感に応える121通りの「わが家炊き」メニュー同じ銘柄でも産地や気候の変動によって食感は微妙に変わります。「わが家炊き」メニューは、水の量を変更せずに前回食べたごはんの「かたさ」や「粘り」の感想を入力するだけで、炊き方を微調整し、炊くたびに好みの食感に進化します。また、お好みのごはんに関するアンケートに回答することで、自動でより早く自分の好みの食感に近づける「お好みごはん診断」機能も搭載。- 簡単に好みの食感に炊き分ける！15通りの「炊き分けセレクト」メニュー「かたさ」3段階・「粘り」5段階を選択するだけで、料理や家庭の好みに合わせて15通りの炊き分けが簡単にできます。- すごくお急ぎの方におすすめ「特急」メニュー※4ごはんをすぐに食べたい方用に急速メニューより早い、約15分（白米を1合で炊いた場合）で炊き上がるメニューです。※4 NX-AB10：約13分～21分（白米：0.5合～4合まで）。約14分～23分（無洗米：0.5合～4合まで）NX-AB18：約14分～24分（白米：1合～6合まで）。約16分～25分（無洗米：1合～6合まで）。詳しくは取扱説明書をご覧ください。- レンジで解凍してもふっくらおいしい「冷凍ごはん」メニュー1.3気圧の高圧力でお米の中に水分を閉じ込めることで、解凍してもパサつきやべたつきを抑え、ふっくらおいしいごはんが楽しめます。週末にまとめて炊いて冷凍しておくのに便利です。- 芯までやわらかい「おかゆ」メニュー＆ごはんの粒感が感じられる「粒立ちがゆ」メニュー芯まで甘くやわらかい食感に炊き上げる「おかゆ」メニューと、高火力で炊き上げる専用の炊き方で、さらっとしていてごはんの粒感が楽しめる「粒立ちがゆ」メニューがあります。- お手入れ簡単！毎回洗うのは「内ぶた」「内釜」の2点。「内ぶた」は食器洗い乾燥機対応毎回洗う点数は、外して洗える内ぶたと内釜の2点だけです（その他のお手入れは取扱説明書をご覧ください）。内ぶたは圧力ボールが無いので凹凸部分が少なく、食器洗い乾燥機対応なので、お手入れが簡単です。本体はお手入れしやすい「フラットトップパネル」「フラットフレーム（樹脂部は除く）」「フラット庫内（サイドセンサー部は除く）」です。内ぶた食器洗い乾燥機対応フラットトップパネルフラットフレーム

- 直感的に操作できる「カラータッチ液晶」コントラストが高く、文字が見やすいカラータッチ液晶です。簡単な機能説明やおいしく食べるコツなどのお役立ち情報を確認できるアドバイス機能やヘルプ機能も搭載しているので、初めての方でもより製品を使いこなしやすくしてくれます。カラータッチ液晶操作イメージアドバイス機能の一例ヘルプ機能の一例

- 40時間おいしく保温※5できる「極め保温」※5 メニューによって異なります。取扱説明書をご確認ください。- 環境に配慮したバイオマスプラスチック素材Prasus※6を採用した「立つしゃもじ＆計量カップ」※6 Prasus（プラサス）は株式会社プライムポリマーの登録商標です。

【商品仕様】※7 電磁誘導加熱方式（IH）・・・0.99L以上1.44L未満…B、1.80L以上・・・D

商品サイトはこちら :https://www.zojirushi.co.jp/syohin/rice/ricecooker/nx-ab/