海外輸出と国内外資系ホテルで展開が進む「SAKE INITIE Neo Trad Rabbit」がKura Master 2026で金賞を受賞

株式会社小林順蔵商店

株式会社小林順蔵商店（本社：大阪府大阪市、代表取締役：小林佑太朗）が展開する日本酒ブランド「SAKE INITIE（サケ イニシエ）」の「Neo Trad Rabbit（ネオトラッド ラビット）」が、フランス・パリで開催された日本酒コンクール「Kura Master 2026」において、金賞を受賞いたしました。

すでに海外市場への輸出が始まっているほか、国内では外資系ホテルやコンセプト型酒販店など、食体験やライフスタイルを丁寧に提案する現場で取り扱いが進んでいます。

今回の受賞は、和食だけにとどまらず、洋食やワインのある食卓にも自然に寄り添う日本酒として、国内外の多様なシーンに向けて展開してきたSAKE INITIEの方向性が、フランスの食のプロフェッショナルからも評価されたものと考えています。

また、当ブランドは今後、2026年6月10日（水）開催の「WINE TOKYO 2026」、2026年6月24日（水）～26日（金）開催の「第12回 “日本の食品”輸出 EXPO SUMMER」、2026年7月22日（水）～24日（金）開催の「第18回 ホテル・レストラン・ショー ＆ FOODEX JAPAN in 関西 2026」への出展を予定しています。ホテル・レストラン・酒販店・輸出関係者の皆様に向けて、SAKE INITIE Neo Trad Rabbitの味わいやブランドの世界観を直接ご紹介してまいります。

Kura Masterについて

Kura Masterは、2017年よりフランスで開催されている、日本酒をはじめとする日本産酒類のコンクールです。

審査員は、フランス人を中心に、M.O.F.（フランス国家最優秀職人章）保持者をはじめ、トップソムリエ、バーマン、カーヴィスト、ホテル・レストラン関係者、料理学校関係者など、フランスの食文化を支えるプロフェッショナルで構成されています。

審査は、フランスの食文化との相性や、現地のレストラン・ホテルでの提案可能性も意識して行われる点が特徴です。

そのためKura Masterでの受賞は、単なる日本酒としての品質評価にとどまらず、欧州の食卓やワイン文化の中でどのように受け入れられるかという観点からも、大きな意味を持つものと考えています。

受賞酒「SAKE INITIE Neo Trad Rabbit」について

「SAKE INITIE Neo Trad Rabbit」は、伝統的な日本酒の価値を大切にしながらも、海外の食卓や現代的なライフスタイルに自然に溶け込むことを目指して開発された日本酒です。

日本酒に馴染みのない方にも手に取っていただきやすい、モダンで親しみやすい佇まいと、料理とのペアリングを意識した味わい設計が特徴です。

和食との相性はもちろん、チーズ、魚介料理、白身肉、ハーブを使った料理、前菜、軽やかな洋食メニューなどにも合わせやすく、ワインを扱うレストランやホテルのF&Bシーンでも提案しやすい日本酒として展開しています。

ブランド名である「SAKE INITIE」には、日本酒を特別なものとして遠くに置くのではなく、日々の食事や会話の中で気軽に楽しむ“入口”となりたいという想いを込めています。

「Neo Trad Rabbit」という名前には、伝統を受け継ぎながらも新しい感性で日本酒を再解釈し、軽やかに世界へ跳ねていくようなブランドの姿勢を表しています。

海外輸出と国内外資系ホテルでの展開

SAKE INITIE Neo Trad Rabbitは、すでに海外市場への輸出が始まっており、日本酒にまだ馴染みの少ない地域においても、ワインや洋食の文脈で楽しめる日本酒として提案を進めています。

日本酒の海外展開においては、伝統的な日本文化への関心だけではなく、現地の食文化やライフスタイルに自然に入り込めるかどうかが重要になっています。

SAKE INITIEでは、こうした背景を踏まえ、日本酒らしさを大切にしながらも、海外の消費者が日常の食卓で楽しみやすい味わい、デザイン、ブランドコミュニケーションを意識しています。

国内においても、外資系ホテルのダイニングやバー、コンセプト型酒販店など、食体験やライフスタイル提案を重視する現場で取り扱いが進んでいます。

インバウンド需要が高まる中、海外ゲストにも説明しやすく、ワインリストやペアリング提案にも組み込みやすい日本酒として、ホテル・レストラン・酒販店における新たな選択肢となることを目指しています。

展示会出展予定について

SAKE INITIE NeoTrad Rabbitは、受賞を機に、国内外のバイヤー、ホテル・レストラン関係者、酒販店、輸出関係者との接点をさらに広げるため、以下の展示会への出展を予定しています。

WINE TOKYO 2026

2026年6月10日（水）

東京・白金 八芳園

第12回 “日本の食品”輸出 EXPO SUMMER

2026年6月24日（水）～26日（金）

東京ビッグサイト

第18回 ホテル・レストラン・ショー ＆ FOODEX JAPAN in 関西 2026

2026年7月22日（水）～24日（金）

インテックス大阪

各展示会では、SAKE INITIE Neo Trad Rabbitの試飲や、ホテル・レストラン・酒販店向けの導入提案、海外輸出に関する商談を予定しています。

SAKE INITIEについて

SAKE INITIEは、株式会社小林順蔵商店が展開する日本酒ブランドです。

「INITIE」は、世界に日本酒がもっと楽しまれるために始めること（英語ではInitiate）と歴史と伝統へのリスペクト(古 いにしえ)の二つの想いを込めています。

日本酒を和食や伝統的なイメージだけに閉じ込めるのではなく、洋食、ワイン文化、ホテルダイニング、日常の食卓など、多様なシーンで楽しめる存在として提案しています。

伝統を大切にしながらも、現代的で国際的な感覚に寄り添った日本酒として、国内外での展開を進めています。

もっと詳しい詳細はこちらから

https://j-kobayashi.com/ja/lp/

【オンラインSHOPページ】

https://sake-initie.square.site/

株式会社小林順蔵商店について

株式会社小林順蔵商店は、日本酒を中心とした日本産品の輸出・販売に取り組む企業です。

国内の優れた商品や文化を、海外の市場やライフスタイルに合わせて届けることを目指し、商品企画、輸出、販路開拓、ブランド提案を行っています。

会社概要

株式会社小林順蔵商店

1890年創業。大阪を拠点に、日本酒を中心とした日本産酒類の海外輸出を行う専門商社。「Explore New Frontier of Japanese SAKE」を掲げ、日本酒を“特別な伝統酒”としてだけではなく、世界中の人々の日常に寄り添う存在へと広げることを目指しています。欧州・アジアを中心に、現地の食文化やライフスタイルに合わせた日本酒の提案・ブランディング・市場開拓を実施。自社ブランド「SAKE INITIE Neo Trad Rabbit」では、“世界のワイン棚に自然に並ぶ日本酒”をコンセプトに、新しい日本酒の楽しみ方を提案しています。

事業内容：日本酒輸出事業 / 海外向け商品開発 / 酒類ブランディング

所在地：大阪府大阪市

企業ページ：https://j-kobayashi.com/ja/

本件に関するお問い合わせ

株式会社小林順蔵商店

担当：嘉納

E-mail：info@j-kobayashi.com

TEL：06-6531-6080

公式サイト： https://j-kobayashi.com/ja/