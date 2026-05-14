メール・SNS・動画を一括 AI 化ーー「ひとり広報」の AI 代行「Dayliv（デイリブ）」登場。プレスリリース執筆から SNS自動投稿、ショート動画生成までを 一管理画面で。JOYNICSが公開

合同会社JOYNICS

合同会社JOYNICS（本社：東京都中央区、以下JOYNICS）は、広報担当者を置けない、または1人で兼任している組織（以下「ひとり広報」）のための配信統合ハブ「Dayliv（デイリブ）」を、2026年5月14日（本日）正式リリースしました。Daylivは、メール一斉配信・ショート動画管理・SNS定期配信・コンタクト管理をひとつの管理画面で運用できるWebサービスです。Freeプランから利用可能で、Dayliv Proは月\4,980（税込）。Dayliv単体での利用に加え、JOYNICSが提供する4つのAI生成サービスと組み合わせれば、コンテンツ生成から配信運用までをひとつのアカウントで回すことができます。

背景：「少数経営の時代」と、生成AI後に残る配信業務い

国内では、人手不足とAI活用の進展により、企業規模を問わず少人数で業務を回す「少数経営」へのシフトが進んでいます。広報・マーケティング部門も例外ではなく、専任担当者を置かずに経営者・営業・編集者が兼務する体制、あるいは大企業でも広報部門を縮小・少人数化する動きが一般化しつつあります。

一方で、生成AIの普及により、文章・画像・動画など個別のコンテンツを「作る」工程は大幅に効率化されました。しかし、生成したコンテンツを メールリストへ届け、SNSで継続発信し、開封率や反応を見ながら運用する 配信側の業務は、依然として複数ツールの組み合わせと習熟が必要です。「ひとり広報」体制では、この配信運用の段階で業務が滞留しがちです。

ツール分断は運用コストに直結します。Sansan調査では1社平均23.3のシステムを導入し、66.0%が手作業更新を伴い、統合・データ整備の平均投資額は6.36億円に上るとされています。

「コンテンツは生成AIで作れるようになったが、それを 継続的に届ける配信運用には、別のツール群と人手が必要で、ここで止まってしまう」



- Daylivは、この最後の関門を1画面に統合し、月数千円の料金で自動化された状態で運用できる環境として解消します。これまで人手で行っていた配信業務が、ひとり広報体制でも継続可能になります。

3. Daylivが解決する3つの工程

https://dayliv.com/



Daylivは、配信業務を「ひとつの管理画面」に統合することで、ひとり広報体制でも継続発信が回る状態を作ります。次の3工程を1画面で完結します。

１. メール一斉配信

HTMLメール作成、開封率・クリック率解析、コンバージョン追跡を標準搭載。CSVインポートでコンタクトリストを管理し、**セグメント別配信・テスト送信・A/Bテスト*に対応します（Pro プラン以上）。

２. ショート動画管理

JOYNICSの Make Short Video / PDF2Video で生成した縦型動画を Dayliv に登録し、一元管理。サムネイル自動抽出・タグ付け・SNS配信予約まで1画面で完結します。



３. SNS定期配信

登録した動画やテキストコンテンツを、X / Instagram / Facebook / LinkedIn に定期配信。配信スケジュール・投稿テンプレート・接続済みアカウントの管理も Dayliv 上で完結します。





サービス名「Dayliv（デイリブ）」は、Daily（毎日）・Live（生きた情報）・Delivery（お届け）を組み合わせた造語で、"毎日、生きた情報をお届けする"という設計思想を表しています。

加えて、ユーザーが登録したキーワードに沿ったニュースをフィード集約する「関心事ニュース集約」機能を搭載。配信ネタの発見から運用まで、1画面で完結する設計です。

JOYNICS AI Marketing Suite との連携

Daylivは単体でも利用できますが、JOYNICSが提供する4つのAI生成サービスと連携することで、生成から配信までの業務を完全自動化できます。これら5サービスをまとめて「JOYNICS AI Marketing Suite」と呼んでいます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/182107/table/1_1_95c0f43a28f66414e4a776eb049f6409.jpg?v=202605141051 ]料金プラン[表2: https://prtimes.jp/data/corp/182107/table/1_2_7e10e2c1fbd40d1ca3ed8f4ae284c898.jpg?v=202605141051 ]

※Suite Business / Enterprise の年額契約は2ヶ月分相当が割引されます。

- 🌐 Dayliv 公式サイト: https://dayliv.com/

- 今すぐ無料で試す: https://app.joynics.com/dayliv/

(https://app.joynics.com/dayliv/-)- 30秒プラン診断: https://joynics.com/ai-services/diagnosis

- 💬 法人問い合わせ: info@joynics.com

想定ユーザー

特に効果が見込まれる層：

今後の展望

- 広報・マーケティング担当者を置けない中小企業（コンテンツを作っても発信が回らない組織）- 地方の事業者・地域に根差した会社（自社内で発信を完結したい層）- コンテンツの配信先に困っている個人事業主・クリエイター・研究者- 社内広報を効率化したい中堅企業の広報担当- 海外展開を視野に入れるスタートアップ

JOYNICSは、Daylivを中核に、各サービスの機能拡充とDaylivへの集約・連携強化を順次進めます。サービス間連携の拡張、配信先プラットフォームの追加、解析機能の強化などを順次公開予定です。まずは Free プランから、お気軽にお試しください。

会社概要

- 会社名：合同会社JOYNICS（JOYNICS LLC）- 所在地：東京都中央区- 事業内容：AIサービスの企画・開発・運用（自社サービスをAI駆動で構築・運用）- コーポレートサイト：https://joynics.com/- サービス紹介：https://joynics.com/ai-services- お問い合わせ：info@joynics.com合同会社JOYNICSは、生成AIを活用した複数のAIサービスを開発・運用しており、Daylivはそのひとつ。代表自身が長年手がけてきた広報・マーケティング業務の知見を生成AIと組み合わせ、「ひとり広報」体制でも継続発信が回る配信統合ハブとして設計しました。代表 上路 健介は、放送局・大手広告代理店・北米/アジアでの先端テクノロジー事業開発を経て、テクノロジースタートアップを設立・経営。20年以上にわたり、プラットフォーム事業や新規事業を国内外で複数立ち上げてきた、事業開発・経営のプロフェッショナル。カンヌ国際広告賞、スパイクスアジア、東京インタラクティブ・アド・アワード、日本e-Learningアワードなど受賞歴多数。