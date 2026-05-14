2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）

株式会社フジクラ

フジクラグループの当連結会計年度の売上高は11,824億円（前年度比20.7％増）、営業利益は1,887億円（同39.2％増）、経常利益は1,995億円（同45.4％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は1,572億円（同72.5％増）となりました。

2027年3月期の当社連結の業績予想につきましては、売上高は12,430億円（前年度比5.1％増）、営業利益は2,110 億円（同11.8％増）、経常利益は2,180億円（同9.3％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は1,560億円（同0.7％減）を予想しております。情報通信事業部門において光ケーブルの急峻な増産により、水素等の一部の原材料調達が追いつかなくなる懸念があり、この影響を保守的に見込んでいるものの、トランプ関税の還付、データセンタ向けの強い需要が継続することを背景に、好調な業績で推移する見通しであります。

なお、足元ではホルムズ海峡封鎖による物流停滞が生じており、サプライチェーンへの影響が懸念されます。特に、ナフサ需給の逼迫を背景にして、一部原材料について供給不足や価格上昇が懸念されるものの、現時点において不確実性が高く、影響額を合理的に算定する事が困難であるため、業績予想には織り込んでおりません。今後、業績への重大な影響が見込まれる場合は、速やかに開示いたします。

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末と比較し、1,391億円増加の9,695億円となりました。これは主に、情報通信事業部門における需要増を背景に、売上債権及び棚卸資産等の流動資産、及び有形固定資産が増加したことによるものです。

負債の部は、前連結会計年度末と比較し、187億円減少の3,763億円となりました。これは主に、有利子負債が減少したことによるものです。

純資産の部は、前連結会計年度末と比較し、1,579億円増加の5,932億円となりました。これは主に、親会社株主に帰属する当期純利益の計上及び為替変動に伴う為替換算調整勘定の増加によるものであり、配当金の支払いに伴う利益剰余金の減少が一部相殺しました。

詳細につきましては、プレスリリースをご参照ください。

https://ssl4.eir-parts.net/doc/5803/tdnet/2809653/00.pdf

またフジクラは、本日（2026年5月14日）開催の取締役会において、2026年3月期の期末配当について、2026年6月26日開催予定の当社定時株主総会に下記のとおり提案することを決議しました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56990/table/189_1_4a9508fea4f968337b805ace4bda78fa.jpg?v=202605141051 ]

フジクラは、2025年中期経営計画における利益及びキャッシュ・フローの達成状況、将来の成長投資等を勘案し、2026年3月期につきましては、配当性向を従来の30%から引き上げ、40%を目安とした株主還元を行う方針です。

2026年３月期の期末配当につきましては、当期の業績を踏まえ、前回予想から10円増配し、１株当たり130円とする予定です。これにより、年間配当は1株当たり225円（中間配当95円、期末配当130円）となります。

詳細につきましては、本日（2026年5月14日）公表した「剰余金の配当（増配）に関するお知らせ」をご覧ください。

https://ssl4.eir-parts.net/doc/5803/tdnet/2809682/00.pdf