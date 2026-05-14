【デリーモ大丸東京店】フレッシュなさくらんぼとルビーチョコレートを組み合わせたピンク色のパフェ「さくらんぼ」期間限定販売中

株式会社ブロードエッジ・アドバイザーズ

株式会社ブロードエッジ・アドバイザーズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：丸岡栄之）が運営する「パティスリー＆カフェ デリーモ」（以下、デリーモ）は、2025年5月7日～5月末(予定)までの期間、パフェ「さくらんぼ」を販売いたします。

概要

【期間】2025年5月7日～2025年5月末(予定)

【価格】単品税込3,608円 / ペアリングドリンクセット税込3,938円

【販売店舗】デリーモ 東京カフェ(大丸東京店)

商品詳細

国産のフレッシュなさくらんぼに、鮮やかなピンク色とフルーティーな味わいが特徴の「ルビーチョコレート」を組み合わせました。

棒状のイチゴメレンゲにさくらんぼを乗せ、花やミントの葉を添えてかわいらしく仕上げます。

ルビーチョコクリームと濃厚な桃マスカルポーネアイス、桃ヨーグルト風味クランチのミルキーなコクと、爽やかなさくらんぼの甘酸っぱさが絶妙なバランス。

白桃の味わいを加えることでさくらんぼの香りや味が引き立ち、

さくらんぼをそのまま食べるよりもさらに深く、さくらんぼの味わいを感じられるパフェになっています。

販売店舗

デリーモ東京カフェ(https://de-limmo.jp/pages/delimmotokyocafe?srsltid=AfmBOorGhup0XHsaqefuBFhxpdBM7qi5ySV5mQG04QNg9Vh6Suba8ESj)

所在地：東京都千代田区丸の内1-9-1 大丸東京店 4F

TEL：03-6551-2525

営業時間：10:00-20:00

定休日：施設に準ずる

パティスリー＆カフェデリーモとは

チョコレートに魅せられショコラティエとなった江口和明が、その魅力を余すことなく伝えるべく立ち上げたパティスリーが、デリーモです。

ヨーロッパで洋菓子の奥深さに触れ、さらにカカオの虜となったことで生まれた、素材を生かし切ることに対するこだわり。

その情熱がデリーモのアイテムには詰まっています。

『ショコラティエがつくるパティスリー』をコンセプトに、世界中から厳選したチョコレートを使ったスイーツを皆様にお届けします。

【シェフパティシエ/ショコラティエ】江口和明 Kazuaki Eguchi

東京生まれ。辻製菓専門学校を卒業後、「渋谷フランセ」に入社

その後、東京、神戸の高級チョコレート専門店にて研鑽を積む。ベルギーアントワープの老舗ショコラトリー「デルレイ」本店で研修後、他業種の商品開発を経験。 26歳の時に株式会社グローバルダイニングへ。「デカダンスドュショコラ」等、ペイストリー部門を統括。 2013年デリーモブランド立ち上げ時よりシェフパティシエ/ショコラティエに就任。

YouTubeで動画の配信中。「お菓子のなぜ？」がわかる丁寧な解説、常識にこだわらないプロならではの手抜きテクニックが反響を呼び、現在チャンネル登録者数は39万人を超え、SNSやTV等で様々な発信を行う

書籍「とんでもないお菓子作り」は第10回料理本レシピ大賞お菓子部門で大賞を受賞。

パティスリー＆カフェデリーモ ウェブサイト https://de-limmo.jp/

お問い合わせ https://de-limmo.jp/pages/contact