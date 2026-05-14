マイケル・コース、クリスティーナ・ジンペルとのコラボレーションによるカプセルが登場

マイケル・コースジャパン合同会社

マイケル・コースから、アーティストのクリスティーナ・ジンペルとのコラボレーションによるカプセルが登場します。

ジンペルのカラフルでポジティブなイラストレーションは、本キャンペーンの舞台となったサントロペの街からインスピレーションを得た、今シーズンのブランドを象徴する陽光に満ちた“イージー・シック”なデザインと完璧に調和しています。

デザイナーのマイケル・コースが以前から敬愛してきたこのアーティストは、同ブランドのために2点のオリジナルアートワークを制作。ひとつは鮮やかなブルーとイエローで描かれた陽光あふれるビーチシーン、もうひとつはサントロペを象徴する鐘楼を、フォレストグリーン、ホットピンク、オレンジ、ホワイトでスタイリッシュにアレンジした作品です。これらのプリントは、上質でやわらかなコットン素材のサロンやシャツドレス、ショートパンツとシャツのセットアップのほか、キャンバス地のトートバッグ、バケットハット、スモールレザーグッズなど多彩なラインナップで展開し、リヴィエラでのエスケープを思わせる光と魅力を呼び起こします。

「何年も前に初めてクリスティーナの作品を目にしたとき、その作品が持つ明るさや、彼女が生み出す喜びあふれる世界観に惹かれました」と、デザイナーのマイケル・コースは語っています。

「また、彼女の作品にはその土地ならではの空気感が色濃く宿っていて、見る人を瞬時にその世界へと誘ってくれる点も魅力です。この夏は、そんな陽気で心を高揚させるような美学に満ちたワードローブがふさわしいと感じました」

「マイケルと再び一緒に仕事ができたことは本当に素晴らしい体験でした。この作品では、完璧な夕暮れ時に最高の眺めを楽しめる場所に腰を下ろし、そのときに感じる喜びを思い描きながら制作しました」と、アーティストのクリスティーナ・ジンペルは語っています。

本カプセルは、マイケル・コース 銀座店、心斎橋店および公式オンラインストアで展開しています。

＜主な商品ラインナップ＞

THE MICHAEL BAG

ラージ トート (2色展開) \41,800

JET SET

リスレット (2色展開) \27,500

DANA

スライドサンダル(2色展開)\29,700

SHIRT

2色展開／\20,900

SHORT

2色展開／\20,900

SHIRT DRESS

2色展開／\35,200

BEACH BUCKET HAT

\16,500

マイケル・コース 公式オンラインストア :https://www.michaelkors.jp/

クリスティーナ・ジンペルについて

クリスティーナ・ジンペルは、オーストラリア出身で、現在はブルックリンを拠点に活動するアーティストです。絵画やドローイングに専念する以前は、オーストラリア版および米国版『Vogue』のアートディレクターを務め、夫で写真家のパトリック・ショーの写真スタジオのマネージャーも兼任していました。彼女の作品は世界各地の展覧会に出展されており、『Vanity Fair』をはじめ、米国版、英国版、オーストラリア版、スペイン版『Vogue』、『The New York Times』、『Architectural Digest』、『Allure Magazine』、『Papier Magazine』、『The Sydney Morning Herald』など多数の媒体に掲載されています。

マイケル・コースについて

マイケル・コースは、ラグジュアリーアクセサリーおよびレディトゥウェアの分野で世界的に知られる、数々の受賞歴を誇るデザイナーです。1981年に設立された同名ブランドは現在、「Michael Kors Collection」「Michael Kors Mens」「MICHAEL Michael Kors」のラインを展開し、アクセサリー、フットウェア、ウィメンズ／メンズのレディトゥウェアをはじめ、ウォッチ、ジュエリー、アイウェア、さらにフレグランス製品のフルラインに至るまで、幅広い製品を展開しています。成長を続けるこのブランドの中核には、生まれながらのグラマラスな感性と、時代を超えて愛されるシックなスタイルを見抜く確かな審美眼を備えた、唯一無二のデザイナーの存在があります。マイケル・コースはファッション業界において数多くの賞を受賞しているほか、慈善活動における功績でも高く評価されています。マイケル・コース ストアは世界の主要都市に出店しており、さらに北アメリカ、ヨーロッパ、アジアでデジタル旗艦店を運営し、お客様にシームレスなオムニチャネル体験を提供しています。