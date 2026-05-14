全世界注目の歴史的一戦！中谷潤人選手の挑戦をスポンサーとして応援

株式会社 遊楽

ガーデングループ（株式会社遊楽、埼玉県さいたま市）がスポンサーを務める世界3階級制覇王者・中谷潤人選手（M.Tボクシングジム）は、2026年5月2日（土）に東京ドームで開催されたダブル世界タイトルマッチにおいて、世界スーパーバンタム級チャンピオン・井上尚弥選手（大橋ボクシングジム）と対戦。

共に「32勝0敗」という戦績を誇る無敗同士の試合は「THE DAY～やがて、伝説と呼ばれる日」とも称され、互いの技術とプライドが最高潮でぶつかり合う 激闘となり歴史的な名勝負となりました。

▲中谷潤人選手 入場時▲試合後 井上尚弥選手（右）と互いに讃え合っている様子

当日は、東京ドームに55,000人の大観衆が集まり(日本ボクシング史上歴代最多動員)、ＰＰＶは国内格闘技史上最高数を記録。会場・店舗にてガーデングループ社員・お客様が一緒に応援を行いました。

ガーデングループは2023年より、中谷選手のスポンサードを行っております。

引き続きサポートしてまいります。

■中谷選手のプロフィール：https://junto.jp/profile

大会詳細は公式ホームページをご覧ください。

公式ホームページ：https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000002/