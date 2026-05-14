ヨーロピアン・ヴァカンスが味わえるプールエリア「ヨーロピアン・アクアラグーン」に、日常を忘れるほどの優雅なくつろぎが叶う貸し切り席が新登場！

ハウステンボス株式会社

「憧れの異世界。」をブランドに掲げる長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」は、数々の人気アトラクションから夏イベントまで盛りだくさんの「RIDE ON SUMMER’26」を7月17日(金)から9月13日(日)まで開催いたします。夏期間中は、一日を通して楽しめる『エヴァンゲリオン』体験や、世界唯一（※1）のエリア「ミッフィー・ワンダースクエア」を楽しめるだけではなく、今年はヨーロッパの街並みに囲まれて過ごす特別なリゾートプールエリア「ヨーロピアン・アクアラグーン」が新登場。その中でも、ドリンクを片手に優雅にくつろぐことができる贅沢な貸し切り席が新たに登場します。夜は、圧倒的スケールで展開する花火ショーも登場し、格別なヴァカンスをご堪能いただけます。

「ワクワクが、続々！」のハウステンボスがお届けする「RIDE ON SUMMER’26」の特別な楽しみ方

1. 新リゾートプールエリア「ヨーロピアン・アクアラグーン」で、日常を忘れるほどの優雅なくつろぎが叶う貸し切り席が登場！

2. 圧倒的スケールで大迫力の花火ショーがこの夏開催！「スパークリング・スカイナイトショー」

3. ハウステンボス限定デザインの浴衣など、夏限定でかわいいが溢れるミッフィーグッズが新登場

「RIDE ON SUMMER’26」を開催する今夏は、「迎撃要塞都市 ハウステンボス」での数々の『エヴァ』体験や、世界唯一※１のかわいいで満たされる「ミッフィー・ワンダースクエア」のほかにも、夏に欠かせないプールや花火などのエンターテインメントが盛りだくさんです。

今年は、ヨーロピアン・ヴァカンス気分を味わえる新リゾートプールエリア「ヨーロピアン・アクアラグーン」が新登場。さらに特別な貸し切り席が登場し、ドリンクを片手に、誰もが一度は夢見たヨーロピアン・ヴァカンスをお届けいたします。

また、毎年大好評の花火が、今年は花火ショーとして夏の夜を華やかに彩ります。至近距離で大迫力の花火演出に、美しい生歌が響く、新しい花火エンターテインメントをお楽しみください。

更なる感動と興奮をお届けする夏のハウステンボスで、ワクワクがあふれ出すサマーヴァカンスをご堪能いただけます。

1． 新リゾートプールエリア「ヨーロピアン・アクアラグーン」に日常を忘れるほどの優雅なくつろぎが叶う貸し切り席が登場！

ハウステンボスの夏として毎年多くのゲストにお楽しみいただいているプールエリアに、ヨーロッパの街並みに囲まれて過ごす格別なリゾート「ヨーロピアン・アクアラグーン」が新登場。

このたび、リゾート感満載の貸し切り席（有料）が登場します。プライベート空間で、まるで海外のビーチで過ごすようなリラックスした時間をお楽しみいただける「プライベートカバナ」や、パラソルの下でゆったりくつろぎ、リゾート気分を満喫できる「リゾートフラットシート」をご用意。リゾート感あふれる貸し切り席は本日5月14日(木)より販売開始します。ぜひドリンクを片手に、日常を忘れる優雅なくつろぎをお楽しみください。

ヨーロピアン・アクアラグーン有料席： https://x.gd/lrP41

ヨーロピアン・アクアラグーンプライベートカバナ

プライベートカバナ

料金：12,000円/卓 最大4名 ※1人1ドリンク付き

プライベート空間で、まるで海外のビーチで過ごすようなリラックスした時間をお楽しみいただけます。

リゾートフラットシート

リゾートフラットシート

料金：5,000円/卓 最大2名 ※1人1ドリンク付き

パラソルの下でゆったりくつろぐ、リゾート気分を満喫できるシートです。

2. 圧倒的スケールで大迫力の花火ショーがこの夏開催！「スパークリング・スカイナイトショー」

夜空に打ちあがる大迫力の花火に美しい生歌が加わる、圧巻のライブエンターテイメントショーを開催いたします。

美しくパワフルに響きわたる生歌と、色鮮やかな大輪の花火のコラボレーションをお楽しみください。花火の煌めきに満ちる特別なひと時で、夏の一日を締めくくります。

開催日：7月18日(土)・19日(日)・20日(月)・25日(土)・26日(日)

8月1日(土)・2日(日)・8日(土)～16日(日)・22日(土)・23日(日)

29日(土)・30日(日)

時間：20時45分～

３. ハウステンボス限定デザインの浴衣など、夏限定でかわいいが溢れるミッフィーグッズが新登場

毎シーズン続々と新グッズが登場する「マイ・ミッフィーブティック」に、この夏ファッションアイテムとして、ミッフィーの浴衣が期間限定で仲間入りします。浴衣には紫陽花とミッフィーがデザインされており、夏の情緒とヨーロッパの街並みとのコラボレーションで、ここでしか味わえない特別な体験をお楽しみいただけます。さらに帯留めや巾着なども登場し、ミッフィーで夏のフルコーディネートが可能です。ぜひミッフィーと一緒に特別な夏をお楽しみください。

グッズ情報：https://www.huistenbosch.co.jp/event/summer/2026/goods/ (https://www.huistenbosch.co.jp/event/summer/2026/goods/)

ミッフィー浴衣ミッフィー浴衣

ミッフィーと紫陽花デザインのふんわりと

優しいイメージの浴衣セット。

セパレートタイプで簡単に着付けることができます。

かわいらしい兵児帯はアレンジ次第で色々な魅せ方が可能です。

浴衣デザインミッフィー帯留め ※帯締めは付属しませんミッフィー巾着

【ハウステンボスについて】

ハウステンボスは、新しい大型アトラクションやエンターテインメントが続々と登場し「ワクワクが、続々！」の加速が止まりません。

2024年3月に、深海をテーマにした没入型アトラクション「ミッション・ディープシー Xsenseライド」では、五感を刺激する没入体験が叶うライドアトラクションが登場しました。ミッフィー誕生70周年の記念すべき年でもある2025年の6月には、世界唯一(※1)のエリア「ミッフィー・ワンダースクエア」をオープン。絵本の世界に入り込むような没入体験や、国内初(※2)の常設グリーティング施設など、“かわいい”が詰まった空間が誕生しました。さらに、日本最大(※3)のミッフィーづくしのイベント「ミッフィーセレブレーション」開催期間中の6月が、いっそう祝祭感にあふれ、これまでにない幸せに包まれる特別なひと月へと変わる「ミッフィーバースデーマンス」を開催。ハウステンボスではミッフィーのエリアとともに、ミッフィーの世界を心ゆくまで満喫できます。

そして、2026年4月に、世界的に愛され続けている『エヴァンゲリオン』をテーマにした、史上最高の大興奮が体感できる、日本初(※4)「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」がオープン。いまだかつてない絶望に襲われるほどの使徒との大激闘に巻き込まれます。また、本ライドアトラクションに留まらず「迎撃要塞都市 ハウステンボス」として、パーク全体を使用したスタンプラリー、圧巻のナイトショー、グルメ、グッズ、さらにホテルステイまで、数々の『エヴァンゲリオン』の世界を体感でき、ハウステンボスだからこそ実現できる、桁違いの迫力と興奮をお届けしております。

ハウステンボスは今、アトラクション・エンターテインメントなどすべてが進化し続けています。

「ワクワクが、続々！」のハウステンボスは、これからもゲストの皆さまに新たな感動と興奮をお届けいたします。どうぞご期待ください。

※ ：画像は全てイメージ

※１：独自のライドやアトラクションがあるのはハウステンボスのみ（2025年 ハウステンボス調べ）

※２： ハウステンボスオリジナルミッフィーのグリーティングにおいて（2025年 ハウステンボス調べ）

※３：複合イベントの規模として（2023月12月 ハウステンボス調べ）

※４：エヴァンゲリオンのアトラクションで、８K映像を使用することにおいて（2025年 ハウステンボス調べ）

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