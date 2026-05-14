【埼玉県狭山市】８０品種７００株のバラが園内を彩る

狭山市役所

智光山公園の都市緑化植物園（狭山市柏原 622 番地）のバラ園のバラが見ごろを向かえます。

都市緑化植物園のバラ園は、主にハイブリッドティーローズ（四季咲大輪系）で構成されており、春と秋の年２回開花ピークが訪れます。春のバラはふんわりとしたボリュームの花が咲き、バラ園全体が花で覆われるかのような華やかな雰囲気が特徴です。植物園では、ハイブリッドティーローズのほか、四季咲中輪系、つるバラ系、ミニチュア系、修景用バラ、イングリッシュローズなど約８０品種、約７００株のバラエティに富んだバラが開花します。

通路沿いには香りの強い「強香種」や「中香種」を多く配置しており、色鮮やかな花と甘い香りを楽しむことができます。

5月13日現在は春バラ 1 回目のピークを迎えています。

春バラの見頃

5月中旬から6月中旬まで

※駐車場が大変混雑します

場所

智光山公園都市緑化植物園(https://www.city.sayama.saitama.jp/shisei/shisetsu/doubutsuen/shokubutsuen/index.html)

【電車、バスをご利用の場合】

関連イベント

春のバラフェスタ(https://www.parks.or.jp/chikozan/event/008/008832.html)

- 西武新宿線「狭山市駅」下車 狭山市駅西口より路線バス利用西武バス「智光山公園行き」乗車「智光山公園」下車 徒歩約20分西武バス「サイボク行き」乗車 「上宿(うわじゅく)」下車 徒歩約15分- JR川越線「笠幡駅」下車 笠幡駅より路線バス利用東武バス「サイボク行き」乗車 「サイボク」下車 徒歩約15分

音楽コンサートやフリーマーケット、各展示にガイドなど盛りだくさんのイベントです！

5月16日（土）～2026年5月17日（日）

10時～16時

春のバラ展

過去の様子

園内都市緑化植物園緑の相談所内で、春バラの紹介を行う展示を行っています

日時 5月2日（土）から24日（日）、9時から17時

会場 都市緑化植物園緑の相談所

春のバラガイド

日時 5月23日（土）・24日（日）11時からと13時30分から

場所 同園内

さやまのはなさくプロジェクト

花々が咲き始める毎年3月から4月にかけて、狭山市内で咲いている花々の写真や動画に、ハッシュタグをつけたXやFacebookの投稿に期間限定で狭山市公式アカウントからいいねをしているキャンペーン。狭山市内に関わる方々とともに狭山市内の春を盛り上げています。

さやまのはなさくプロジェクト(https://www.city.sayama.saitama.jp/shisei/citypromotion/tsunagaru/sayamanohanasaku_p.html)

配信

狭山市役所 https://www.city.sayama.saitama.jp/