株式会社ワクト、フリーランスエンジニア向けに「AI駆動開発の実践機会」の提供を開始

株式会社ワクト

株式会社ワクトは、フリーランスエンジニアを対象に、AI駆動開発を実務で経験できる機会の拡充を進めています。

生成AIやAIエージェントの進化により開発現場の進め方が大きく変わるなか、エンジニアが実務でAI駆動開発を経験できる機会はまだ限られています。ワクトはSES業界で15年にわたり培ってきたフリーランスエンジニア支援の基盤を活かし、AI時代に求められる開発経験を積める環境づくりを進めています。

あわせて、従来提供してきた伴走型のフリーランスエンジニア支援についても、これまでの実績を土台に、より一層強化してまいります。



AI駆動開発の実践機会を提供

ワクトでは、フリーランスエンジニアが実務の中でAI駆動開発に触れられる機会を新たに提供します。自社の受託案件を通じて、AI時代の開発スタイルに触れられる環境を整え、変化の速い市場で価値ある経験を積みたいエンジニアを後押しします。

近年、生成AIやAIエージェントの進化により、開発現場の進め方は大きく変わりつつあります。こうした変化を見据え、ワクトではフリーランスエンジニアが自社の受託案件を通じてAI駆動開発を実務で経験できる環境づくりを進めています。

具体的には、AIエージェントを前提とした開発フロー、動くUIを即座に見せながら進める要件定義、少数精鋭チームによる高速イテレーションなど、変化の速い時代に求められる実践的な開発経験を積める機会を広げていきます。これにより、「条件に合う案件を探したい」というニーズだけでなく、「AI駆動開発を実務で経験したい」「これからの市場で価値ある開発経験を積みたい」と考えるフリーランスエンジニアにとって、新たな選択肢となることを目指しています。

実践機会を支える、フリーランスエンジニア支援の基盤

こうした実践機会の提供は、ワクトがこれまでフリーランスエンジニア向けに築いてきた支援基盤があってこそ実現できるものです。

SES業界で15年にわたり培ってきた知見と、案件提供企業4,000社以上のネットワークを活かし、高単価・高待遇につながりやすいエンド直案件や大手SIer案件を含め、幅広い選択肢を提案しています。

また、LINEを起点としたヒアリングを通じて、スキルや希望条件だけでなくキャリアプランや働き方の価値観、言葉にしにくい希望まで丁寧に汲み取ります。そのうえで、10名以上の営業体制の中から、専門領域や性格の相性も踏まえて専任担当をマッチングし、条件交渉や各種調整、事務手続きまで一貫して伴走します。こうした支援体制を背景に、ワクトはフリーランスからのリピート率95％以上を実現しています。

ワクトは今後も、実績ある支援基盤を活かしながら、AI時代に求められる実践機会の拡大を通じて、フリーランスエンジニアの新たな挑戦を支えてまいります。

詳細は下記をご覧ください。

LP：

https://www.wakuto.net/freelance.php

公式LINE：

https://lin.ee/S4Kp620

X（担当者アカウント）：

https://x.com/yo_ses_expert

https://x.com/wakuto_fl_

株式会社ワクトについて

会社名 ：株式会社ワクト

所在地 ： 〒107-0051 東京都港区元赤坂１丁目３－１３ 赤坂センタービル 14F

代表者 ：代表取締役 千葉幹夫

事業内容：Salesforce 導入支援・スマホアプリ開発・システム開発