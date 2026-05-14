第4報！いよいよ開催直前、『TOKYO LIGHTS 2026』追加情報解禁！Adoの楽曲メドレーでの特別なパフォーマンスが決定！

TOKYO LIGHTS 実行委員会広報事務局

プロジェクションマッピング国際アワードＴＯＫＹＯ実行委員会は、東京の夜を彩るクリエイティブな光の祭典「TOKYO LIGHTS 2026（トウキョウ ライツ ニーゼロニーロク）」を、2026年５月23日（土）～31日（日）まで、都庁第一本庁舎 都民広場および西新宿エリアを会場として開催します。

開催直前となる今回のリリースでは、プロジェクションマッピング国際大会のオープニングアクトとしてAdoの楽曲メドレーを使用したスペシャルオープニング演出が決定いたしました。さらに、5月31日（日）に開催されるGrand Finaleでは、公式アンバサダーの土屋太鳳さんに加え、TOKYO LIGHTS スペシャルサポーターとして炎伽さん、神葉さんも登壇し、“土屋3きょうだい”によるスペシャルトークステージを実施いたします。

Ado楽曲メドレー×光と映像×パフォーマンスが融合する、4日間限定の特別オープニングアクト！

■Special Opening feat. Music by Ado

プロジェクションマッピング国際大会「1minute Projection Mapping Competition」の開幕を飾る特別オープニング演出として、Adoの楽曲メドレーを使用したスペシャルパフォーマンスの実施が決定しました。

いまや世界的歌い手となったAdoの楽曲メドレーに、世界観を融合させたプロジェクションマッピング映像が重なり合い、会場全体を包み込む圧巻のステージを展開します。さらに、世界各国で活躍する次世代型パフォーマンスチーム「MPLUSPLUS DANCERS」も登場。音楽・光・ダンス、そして映像が融合した、躍動感とスケールのある、新たな体験を生み出します。

本オープニング演出は、プロジェクションマッピング国際大会の作品上映が行われる5月23日（土）・24日（日）・30日（土）・31日（日）の4日間限定の特別プログラムです。会場となる都庁第一本庁舎 都民広場で、ここでしか見られないダイナミックなパフォーマンスをぜひお楽しみください。

※Adoご本人の登場はございません。

※本スペシャルオープニングをご覧いただくには、鑑賞エリアへの事前申込みが必要です。各回定員に達し次第、受付終了となりますので、お早めにお申込みください。

■Adoプロフィール

23歳の歌い手。2020年に「うっせぇわ」でメジャーデビューを果たし社会現象にもなる。22年1月に発売した1stアルバム『狂言』や、映画『ONE PIECE FILM RED』の楽曲を収録したアルバム『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』もランキングを席巻しロングヒット。2024年2月から世界ツアー、同年4月には女性ソロアーティストとして初の国立競技場でのライブを開催。昨年メジャーデビュー5周年イヤーを迎え、同年4月に初のベストアルバム『Adoのベストアドバム』を発売、自身2度目となるワールドツアーを完遂。2026年2月に自伝的小説『ビバリウム Adoと私』を発売し、7月には日産スタジアム公演を開催する。

■MPLUSPLUS DANCERSプロフィール

"パフォーマンスの常識を、テクノロジーで更新する" MPLUSPLUS DANCERSは、多様な身体表現と最先端テクノロジーを融合させた次世代型パフォーマンスチーム。 LEDや映像演出を駆使し、五感に訴えかける唯一無二のステージで、エンターテインメントの新たな可能性を切り拓く。 『America’s Got Talent Season 17』にてセミファイナル進出を果たし、世界的な注目を集める。 2023年には『World Baseball Classic』でのオープニングパフォーマンスや、『TOKYO LIGHTS』光の祭典エリアでのパフォーマンスなど、数々の大舞台を沸かせる。 2024年、2025年と続けて単独公演を開催し、国内外を問わずパフォーマンスのアップデートを続けている。

土屋太鳳さん・炎伽さん・神葉さんの”土屋３きょうだい”が集結！5月31日（日）『TOKYO LIGHTS 2026』を締めくくるGrand Finale開催

『TOKYO LIGHTS 2026』最終日となる5月31日（日）には、Grand Finaleを開催します。当日は「Special Opening feat. Music by Ado」で幕を開け、前日に決定する各受賞作品を上映。さらに、これまでもご家族で『TOKYO LIGHTS』を訪れてきたという、公式アンバサダーの土屋太鳳さんに加え、スペシャルサポーターの土屋炎伽さん、土屋神葉さんらが登壇し、“土屋３きょうだい”によるスペシャルトークステージを行います。イベントを振り返りながら、『TOKYO LIGHTS』の魅力や未来を語る、この日限りの特別なステージとなりますので、お見逃しなく。

＜登壇者＞

・土屋太鳳（公式アンバサダー）

・土屋炎伽・土屋神葉（スペシャルサポーター）

・石多未知行（「1minute Projection Mapping Competition」総合プロデューサー）

・小橋賢児（「Light Art Park」 総合演出）

・MC：井上奈保未

※本Grand Finaleをご覧いただくには、5月31日(日)の鑑賞エリアの事前申込みが必要です。

■土屋炎伽プロフィール

Xリーグ（社会人アメリカンフットボールリーグ）チアリーダーとして様々な活動に携わると同時に、ミスジャパン初代グランプリ受賞をきっかけとして、舞台やイベントにおいても幅広く活動。エンターテイメントの就労現場における保育環境の改善にも取り組んでいる。2025年にスタートしたオリジナル朗読劇「ぼうけんの星」では、企画・制作から出演まで多角的に参加。プロジェクションマッピングを活用した表現に挑戦し好評を博した。

■土屋神葉プロフィール

高校時代よりスーツアクターとして活動。そのステージ上で声の演技に魅了され声優を志す。代表作「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」（シュウジ・イトウ役）は「TOKYO Night & Light」でも特別映像が上映された。「ワールドイズダンシング」石也役、「幻想水滸伝」ジョウイ役など話題作の公開を控える。舞台においても『東野圭吾シアターVol.2ナミヤ雑貨店の奇蹟』太田翔太役など意欲的に活動。G.GARAGE///「冬物語」（8月）サルメカンパニー第12回公演「スウィングしなけりゃ意味がない」（11月:主演）などに出演が決定。

さらに楽しむ！街歩きもグルメも楽しめる特別企画

会期中は、西新宿エリアを巡るスタンプラリー「TOKYO LIGHTSスポットラリー」を開催。対象スポットを巡って二次元バーコードからスタンプを集めると、獲得スポット数に応じて限定オリジナルグッズをプレゼントします。さらに会場では、東京都産食材を使用したメニューをはじめ、多彩なキッチンカーも出店予定。光のアートとともに、西新宿の街歩きや東京グルメもお楽しみいただけます。詳細は順次、公式サイトや公式SNSで公開予定です。

プロジェクションマッピング国際大会鑑賞エリア申込み

Ado楽曲メドレー使用の特別オープニング演出や土屋3きょうだいご登壇のGrand Finaleスペシャルトークステージ、その他世界各国のクリエイターのハイレベルで個性豊かな作品がご覧いただける鑑賞エリアのお申込みは、好評受付中です。『TOKYO LIGHTS 2026』でしか体感できない、この時だけの特別な光のエンターテインメントを会場でぜひお楽しみください！

【申込み概要】

・会場：都庁第一本庁舎 都民広場

・料金：無料（配布枚数に限りあり／定員に達し次第受付終了）

・申込みサイト：https://cloud-pass.jp/get/tokyolights2026

・申込み内容：

１.2026年5月23日(土)

【第1部】19:20～20:10（開場:18:45）

【第2部】20:50～21:40（開場:20:25）

２.2026年5月24日(日)

【第1部】19:20～20:10（受付:18:45）

【第2部】20:50～21:40（受付:20:25）

➌2026年５月30日(土)

【作品上映及び表彰式】19:15～20:50（開場:18:45）

４.2026年5月31日(日)

【Grand Finale(受賞作品上映・ステージ)】 19:20～20:10（開場18:45）

各回定員に達し次第受付終了となりますので、お早めにお申込みください。

詳細は公式サイトをご確認ください。

東京の夜を彩るクリエイティブな光の祭典「TOKYO LIGHTS 2026」 開催概要

「TOKYO LIGHTS」は、2021年に誕生した東京の夜を彩る光の祭典。世界中のクリエイターが競うプロジェクションマッピング国際大会と、光・アート・テクノロジーが融合する体験型エンターテイメントを軸に、未来へ向けた創造と希望のメッセージを発信するイベントです。

■名称︓TOKYO LIGHTS 2026

■開催日時︓

2026年5月23日（土）～5月31日（日）

▶プロジェクションマッピング国際大会「1minute Projection Mapping Competition」

会場：都庁第一本庁舎 都民広場

１.作品上映：2026年5月23日(土)・5月24日(日) ／19:20～20:10・20:50～21:40

２.作品上映／表彰式：2026年5月30日(土) ／19:15～20:50

３.Grand Finale (受賞作品上映・ステージ)：2026年5月31日（日）／19:20～20:10

▶光のアートパーク「Light Art Park」新宿中央公園

会場：新宿中央公園

2026年５月23日（土）～2026年5月31日（日）／毎日19:00～22:00

■主催︓プロジェクションマッピング国際アワードＴＯＫＹＯ実行委員会

■共催︓東京都

■後援：新宿区

■公式サイト︓https://tokyolights.jp

■SNS︓

X（旧 Twitter）：https://x.com/tokyolights_jp

Instagram：https://www.instagram.com/tokyolights_jp/

Facebook：https://www.facebook.com/tokyolights.jp

YouTube：https://www.youtube.com/@tokyolightsjp

＜イベント内容・鑑賞エリア申込みに関するお問い合わせ＞

TOKYO LIGHTS 2026 事務局

TEL：03‐6706‐7972 （土日祝日を除く平日 10時～17時）

MAIL: tokyolights_2026@contact001.com