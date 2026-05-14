パリ五輪メダリストから競馬界のレジェンドまで集結！関西最大級の馬の祭典『第6回 OSAKA ホースフェア』6月27日(土)・28(日) 大阪南港ATCにて開催

株式会社ワールドマーケット

株式会社ワールドマーケット（大阪市中央区、代表取締役：荒木 剛）は、2026年6月27日（土）・28日（日）の2日間、大阪南港ATCホールにて、関西最大級の馬の祭典「第6回 OSAKA ホースフェア」を開催いたします。

本イベントは、乗馬・競馬・ホースセラピー・馬具など、馬に関わるあらゆる分野が垣根を超えて集結する「馬の総合博覧会」です。6回目を迎える今回は規模をさらに拡大し、過去最多となる60以上のブースが出展。パリオリンピックで92年ぶりのメダル獲得に沸いた「初老ジャパン」のメンバー・戸本一真氏をはじめ、2026年3月に調教師へと転身した競馬界のレジェンド・和田竜二氏、そして日本競馬界を牽引してきた名伯楽・角居勝彦氏など、各界を代表する豪華ゲストを招聘いたします。

会場では、日本最大級の規模を誇る馬雑貨マルシェや最新の乗馬ブランドPOP-UPに加え、お子様に大人気のポニーショー、都会の真ん中で馬の温もりに触れる乗馬体験など、五感で楽しめる多彩なコンテンツをご用意。トップアスリートから研究者までが集い、スポーツ・医療・ライフスタイルといった多角的な視点から、これからの「人馬共生」の新しいカタチを提案します。

戸本一真氏和田竜二氏角居勝彦氏前回のイベントの様子馬とのふれあい乗馬体験

イベント概要

名称：第6回 OSAKA ホースフェア

開催日： 2026年6月27日（土）・28日（日）

開催時間： 10時～18時（最終入場受付17:30）

会場： 大阪市住之江区南港北2-1-10

アジア太平洋トレードセンター（ATC） O’s南B2F Cホール

主催： JODHPURS (ジョッパーズ) 乗馬用品&ライフスタイル

運営： 株式会社ワールドマーケット

後援： 公益社団法人 全国乗馬倶楽部振興協会、一般社団法人 日本障がい者乗馬協会、一般社団法人 日本社会人団体馬術連盟

入場料： 当日券800円 前売券600円 小学生以下無料

公式サイト：https://horsefair.jp/

詳細を見る :https://horsefair.jp/

主なコンテンツ

【馬とのふれあい】ポニー・サラブレッドとのふれあい、乗馬・馬車体験、ポニーショー

【セミナー・トークショー】著名人・専門家による無料セミナー・トークショー

【馬雑貨マルシェ・ワークショップ】馬モチーフのハンドメイド作品、ワークショップ、オリジナルフード＆スイーツ

【乗馬ブランドPOP-UPショップ】乗馬ウェア・馬具の新作・限定品・セール品、海外ブランドのノベルティも

【馬書籍ブックフェア】教本・図鑑・絵本・マンガなど馬の書籍150冊以上が集結

【キッチンカー】フード・軽食・スイーツ・ドリンクなど多彩なグルメ

【チャリティ活動】引退馬保護のための募金、児童養護施設の支援活動

【関西ウマスポットMAP】馬とふれあえる関西のスポット50か所以上を紹介

【全国馬のおしごとMAP】全国70か所以上の牧場求人情報を紹介

【企業ブース】最新アイテムの展示・実演、試供品配布、サービス体験

セミナー・トークショー 登壇ゲスト

6月27日（土） 登壇ゲスト

戸本 一真氏 パリ五輪 総合馬術団体銅メダリスト

千本木 倫子氏 馬の整体法マスターソンメソッド指導者

岩崎(高田) 茉莉亜氏 杭州アジア大会 馬場馬術日本代表

角居 勝彦氏 元JRA調教師、天理大学客員教授、馬術部アドバイザー

岡田 龍樹氏 天理大学 副学長、社会連携センター室長

6月28日（日） 登壇ゲスト

和田 竜二氏 調教師、元JRA騎手

黒木 茜氏 リオデジャネイロ五輪 馬場馬術日本代表

シャムロック乗馬クラブ シャムロック乗馬TV運営

岩崎 崇文氏 Yogibo ヴェルサイユリゾートファーム代表

中田 研氏 大阪大学 健康スポーツ科学教育研究環 特任教授・最高プロジェクト責任者（ＣＰＯ）、ヘルスケアライディング研究会 会長

石田 行司氏 ハーモニーワールド株式会社代表取締役社長、ヘルスケアライディング研究会 幹事長

倉恒 弘彦氏 大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻 招へい教授、医学博士

昇 寛氏 天理大学 人文学部社会福祉学科 特任教授、理学療法士

石井 孝弘氏 天理大学 人文学部社会福祉学科 特任教授、作業療法士

会社概要

会社名 株式会社ワールドマーケット

代表者 代表取締役 荒木 剛

所在地 〒540-0026 大阪府大阪市中央区内本町1-2-11 ウタカビル6階601

TEL 06-6314-6191 FAX 06-6314-6192

事業内容 乗馬用品・馬具の販売（JODHPURS／ジョッパーズ）、馬関連イベントの企画・運営WEBサイト https://www.world-mkt.com

お問い合わせ先

株式会社ワールドマーケット OSAKA ホースフェア事務局

TEL 06-6314-6191 FAX 06-6314-6192

お問い合わせフォーム(https://pro.form-mailer.jp/fms/18b9cd57324987)