【5/28開催】防災DXの共同研究・製品化・サービス化を生む「未来防災協同ラボ開設キックオフ」を開催

一般社団法人先端技術革新機構

一般社団法人先端技術革新機構と大阪市立阿倍野防災センターは、2026年5月28日、あべのタスカルを拠点に「未来防災協同ラボ開設キックオフ」を開催します。

本イベントは、単なる発表会ではなく、行政・企業・団体・制作事業者・研究者が集まり、実際に共同研究テーマやPoC（実証）テーマを組成することを目的とした共創型イベントです。

3月26日に開催した前回イベントでは、複数分野の企業・団体が参加し、先端技術研究ジュニアアカデミー（一般社団法人先端技術革新機構と一般財団法人学会振興財団の共同運営機関）に所属するジュニアボランティア研究員の岡本真史の研究発表をきっかけに、共創パートナー募集に向けた名刺交換や個別相談が活発に行われました。今回の第2弾では、その流れを具体的な共同研究、製品・サービス開発、公益事業化へ進めます。

本イベントのポイント

開催概要

実施体制

- 行政サービス、防災関連設備・サービス・製品のプレゼン企業・団体・行政を募集- 防災デジタル教材、二次元タグ、VR・AIコンテンツ、たすけるくんキャラクター公益ビジネスのPoCテーマを組成- 新たに立ち上げる「防災ボランティア制度」の役割・資格試験構想を説明- イベント名：未来防災協同ラボ開設キックオフ- 開催日：2026年5月28日（木）- 時間：13:00～17:00- 会場：大阪市立阿倍野防災センター あべのタスカル 大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目13番23号 あべのフォルサ3F- 対象：行政、企業、大学、研究機関、防災関連団体、IT・VR/AI制作事業者、地域団体、公益活動に関心のある法人・個人- お申し込み・お問い合わせメール：bousai@ossk.or.jpURL：http://www.abeno-bosai-c.city.osaka.jp/tasukaru/

主催：一般社団法人先端技術革新機構／大阪市立阿倍野防災センター

共催：一般財団法人大阪消防振興協会

協賛：一般財団法人学会振興財団

プログラム（予定）

12:30-13:00 受付

13:00-13:10 開会・趣旨（未来防災共同ラボ）

- 今日のゴール：PoCテーマ確定／責任者／次回日程

13:10-13:30 前回（3/26）開催実績の共有

13:30-14:10 岡本さんの発表内容

- 二次元タグ普及の運用モデル- 防災デジタル教材（タブレット対応）- 外国人・観光者対応の多言語導線

14:10-14:50 プレゼン枠（行政・企業）

14:50-15:20 ボランティア撮影＆生成AI動画制作「デモ・説明」

- 先端技術革新機構が実施する撮影（避難訓練、イベント、仮想体験、消防訓練等）の撮影対象／許諾／成果物（動画）／提供方法を説明

15:20-16:10 分科会

分科会を 4トラックに（ここがPoCを生む）

- A：二次元タグ普及・運用（救急タグ含む）- B：防災デジタル教材（タブレット対応）＋VR教材- C：多言語・法人・外国人労働者・観光者対応（アプリ連携含む）- D：たすけるくんキャラクター公益ビジネス（動画・Vtuber・GPS端末）

16:10-16:40 全体共有（PoCテーマ確定）

- 各分科会のPoC案を発表（1分×テーマ数）- 責任者・次回日程を確定（2週間以内）

16:40-17:00 防災ボランティア制度の説明・登録誘導

- 登録受付、試験構想、役割紹介当日募集する内容- 共同研究パートナー- スポンサー- 普及パートナー- VR・AIコンテンツ制作販売協力パートナー- 行政サービス・防災関連設備・サービス・製品のプレゼン登壇者- 防災ボランティア制度への参加希望者こんな企業・団体におすすめ- 防災設備、防災食品、防災グッズ、避難器具、ビル管理、認証システム、警報機器、IT、VR/AI制作、広告、教育、医療、観光、多言語対応に関わる企業- BCP、CSR、地域貢献、社員研修、新規事業開発を検討している企業- 地域防災、外国人対応、観光者対応、防災教育を進めたい行政・団体- 実証フィールド、教材、動画、キャラクター、端末、アプリ連携などを通じて公益事業に参画したい事業者

※プログラムは変更となる場合があります。

※行政・公共機関との連携、アプリ等との連携については、関係機関との協議・確認を前提とします。

法人概要

法人名: 一般社団法人先端技術革新機構（旧：一般社団法人ＶＲ革新機構）所在地: 東京都千代田区二番町9番地3 THE BASE麹町

代表理事: 横松 繁

（一般財団法人学会振興財団／一般社団法人北海道先端技術革新機構／一般社団法人九州先端技術革新機構：代表理事・株式会社アイティデザイン代表取締役社長・ＶＲＩＯ合同会社代表社員・トランスフォーメーション株式会社代表取締役）

理事：廣瀬通孝

（東京大学名誉教授・東京工科大学教授・先端技術倫理審査委員会委員・日本バーチャルリアリティ学会元会長）

理事：竹村治雄

（教育テック大学学長・大阪大学名誉教授・先端技術倫理審査委員会委員・日本バーチャルリアリティ学会前会長）

理事：吉原慎一

（東京南青山法律会計事務所代表弁護士・公認会計士・税理士・立正大学非常勤講師・一般財団法人学会振興財団監事・先端技術倫理審査委員会委員）

理事：山西宏樹

（山西行政書士事務所代表・公益財団法人日本篤志献体協会評議員・公益財団法人明光教育研究所評議員・一般財団法人メルディア評議員・公益財団法人地球友の会理事・一般社団法人ＥＮＤ ＡＬＳ理事・一般社団法人環境アスリート協会監事・一般社団法人日本ＵＮＥＰ協会監事・医学系の公益社団法人の管理職・その他、法務顧問を兼任）

理事：井口正彦

（ミスターシージー代表・九州産業大学非常勤講師）

理事：出口寛篤

（米Googleグローバルプログラムマネージャー）

監事：中尾美智子

(公認会計士・税理士:中尾美智子公認会計士事務所・佐藤税理士法人・先端技術倫理審査委員会委員)

法人設立年月日: 2018年3月28日

目的：この法人は、先端技術の研究や開発、人材の教育や育成、専門家や企業における活用を促進し、日本の将来を担う科学者を育成し、学術及び科学技術の振興と児童及び青少年の健全な育成に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

（１）子ども・学生むけの研究大会の開催事業

（２）日本の将来を担う科学者を育成するための教育、研究の支援事業

（３）前二項の目的のための他の学術団体や学術研究大会等との連携事業

（４）先端技術におけるＡＩやＶＲ、３ＤＣＧの撮影及びコンテンツ構築に関する事業

（５）ＡＩやＶＲ、３Ｄコンテンツの研究開発及び制作及び利用に関する事業

（６）ＶＲやＡＩを活用した専門的な業務の研究、開発及び普及事業

（７）学術団体の運営及び相互交流に関する研究、開発及び支援事業

（８）セミナー、研修等の事業

（９）出版、ウェブサイト運営等の情報提供業

（１０）前各号に附帯又は関連する一切の事業

事業内容

先端技術（AI、VR、3DCG等）の研究開発、普及、コンテンツ制作

地方創生・SDGs達成に資するコンテンツ支援およびコンサルティング

子ども・学生向けの教育、研究支援事業

学術団体の運営支援および専門家ネットワークの構築

セミナー、研修、出版、ウェブサイト運営等の情報提供事業

公式サイト: https://atio.jp

プレスリリース https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/33183