前田工繊株式会社

土木・建築資材及び各種不織布を製造・販売する前田工繊株式会社（本社：東京都港区、社長：前田尚宏）は、2026年５月14日開催の取締役会において、下記のとおり、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議しましたので、お知らせいたします。

記

１. 自己株式の取得を行う理由

資本効率の向上、および株主還元の充実を図るため。

２. 取得の内容

（１）取得対象株式の種類 当社普通株式

（２）取得し得る株式の総数 50万株（上限）

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合0.74％）

（３）株式の取得価額の総額 10億円（上限）

（４）取得期間 2026年５月15日～2026年９月30日

（５）取得の方法 東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による買付け

（注1） 市場動向等により一部又は全部の取得が行われない可能性があります。

（注2） 当社は、当社代表取締役会長である前田征利氏より、その保有する当社普通株式を売却する意

向を有している旨の連絡を受けております。

３. 利益相反を回避するための措置について

この自己株式取得の取締役会決議において、本自己株式取得の相手先となる予定である当社代表取

締役会長前田征利氏は、特別利害関係人に該当するため、審議及び決議には参加しておりません。

また、前田征利氏の長男である当社代表取締役社長前田尚宏氏についても、特別利害関係人に該当

する可能性があることから、自主的に審議及び決議に参加しておりません。

以上

（ご参考） 2026年３月31日時点の自己株式の保有状況

発行済株式総数（自己株式を除く） 67,186,037株

自己株式数 894,575株

前田工繊株式会社

1972年の設立以来、インフラ（社会資本）の整備・維持に携わる会社として、土木資材の製造・販売ならびに各種繊維を原料とした産業資材および不織布の製造・加工・販売を行うことで業容を拡大してまいりました。

「ジオシンセティックス」の総合企業として、地域の皆様の安心・安全で豊かな社会づくりや、より災害に強い国土づくりに貢献しています。