藤井名人と糸谷九段は名人戦対局で何を注文？予想メニュー出揃う

高槻市鰻や牡蠣とか 炭し「うなぎひつまぶし御膳（特上）」Patisserie Yushin(パティスリー遊心)「プリン」

高槻市は、同市で開催される将棋のタイトル戦「第84期名人戦」を盛り上げるため、藤井聡太名人と糸谷哲郎九段が対局中に注文するランチ・スイーツを予想するキャンペーンを実施。令和8年5月13日（水曜日）に応募を締め切り、本日5月14日（木曜日）に予想メニューのベスト5を市ホームページで発表しました。

高槻市では、将棋界で最も歴史があるタイトル戦「名人戦」の高槻開催（第84期第4局、令和8年5月16日（土曜日）・17日（日曜日））を盛り上げるため、藤井名人と挑戦者の糸谷九段に食べてもらいたい勝負ランチ11品、勝負スイーツ12品を対象に、令和8年4月30日（木曜日）から5月13日（水曜日）まで市ホームページで注文予想キャンペーンを実施したところ412票の応募がありました。ランチは109票を獲得した、鰻や牡蠣とか 炭しの「うなぎひつまぶし御膳（特上）」、スイーツは116票を獲得した、Patisserie Yushin（パティスリー遊心）の「プリン」が１位になりました。

キャンペーン予想結果は、本日令和8年5月14日（木曜日）から市ホームページで公開。これまで3連勝の藤井名人が残る1勝を手にするのか糸谷九段が勝って反撃の狼煙を上げるのか俄然注目が高まる高槻対局。予想どおりのメニューが注文されるのかあるいは意外なメニューが注文されるのかという「グルメ」の視点からも対局をお楽しみください。

【勝負ランチ・勝負スイーツ注文予想キャンペーン結果】

1.勝負ランチ（対局者に提供するランチメニュー）

1位 鰻や牡蠣とか 炭し「うなぎひつまぶし御膳(特上)」109票

2位 本格熟成うどん 一期一麺「海老の湯葉巻き揚げとすだちの細打ち冷かけうどん」98票

3位 808 Curry & Vegetable「とり天 野菜増しカレー」52票

4位 寿司処 喜楽 高槻城北通店「特上にぎり盛り合わせ」28票

5位 日本料理 燈々庵「松花堂弁当」26票

2.勝負スイーツ（対局者に提供するスイーツメニュー）

1位 Patisserie Yushin(パティスリー遊心)「プリン」116票

2位 公園と、タルト「フルーツタルト」85票

3位 sue kitchen(スエキッチン)「いちごの冷たいフレンチトースト」 45票

4位 Hana’s Cafe「キャラメルチョコのNYチーズケーキ」29票

5位 菓匠 幸春「パイン蕨と冬六代」28票

【関連ホームページ】

第84期名人戦勝負ランチ・スイーツ大予想キャンペーン結果発表（高槻市ホームページ）

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/site/shogi/176752.html