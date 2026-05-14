日本酒飲み放題【50%オフ】通常1,738円が超破格の★869円★さらにお通し食べ放題＆しじみ汁飲み放題！47都道府県の日本酒がすべて勢揃い〈2周年フェア〉富士喜商店渋谷店

株式会社ALL GRACE

東京・渋谷で47都道府県の日本酒すべて勢揃い「富士喜商店 渋谷店」は、オープン2周年を記念し、

日本酒飲み放題【50%オフ】フェアを開催いたします。

■ フェア概要

開催店舗：富士喜商店 渋谷店

日本酒飲み放題90分1,738円(税込)→【869円(税込)】

※日本酒約60種類、ビール、ハイボール、サワーカクテルなど含む

■開催期間

5月14日(木)～6月2日(火)

■注意事項

※飲み放題+お通し(税込550円で時間内食べ放題)+料理3品制/1名あたり

※席時間90分、ラストオーダー30分前

(予約状況に応じて飲み放題延長できる場合がございます)

※オープンから17:00までのスタートに限る

※こちらのプランのみグルメサイトからのWEB予約不可

※こちらのプランのみ会計時現金払いのみ

下記の時間無制限飲み放題フェアも開催中です！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000033.000073705.html

店名：富士喜商店渋谷店

電話:03-6416-9952

住所：東京都渋谷区宇田川町33-1 グランド東京渋谷ビル201

https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13297074/ (食べログ)

https://g.co/kgs/g8s6Kqo （Google）

【富士喜商店のココがすごい！！】

１.47都道府県の日本酒すべて勢ぞろい

■北は北海道、南は沖縄まで日本全国４７都道府県の日本酒がすべて勢ぞろい

２.60種類日本酒飲み放題が６０分580円（税込638円）～

■圧倒的価格と内容の飲み放題プラン

※価格は税込表記で、ラストオーダー30分前

[日本酒60種類飲み放題]

６０分638円

90分1,298円

[全約100種類！日本酒60種類、ビール、ハイボール、サワーなど]

９０分 1,738円（ＬＯ30分前）

★１番人気★１２０分 2,178円

１５０分 2,838円

無制限 3,938円（最大6時間or23：00）

※全プランお通し＋フード2品制

※６０分、１５０分、無制限は曜日や時間帯によりＮＧ

３.しじみ汁が飲み放題！お通し食べ放題！

■飲み放題プランをお選び頂いたグループのお客様は

【しじみ汁が飲み放題】、【お通しが食べ放題】

しじみ汁は２日酔い防止に良いらしいです♪

４.日本酒に相性が良い料理メニュー

■富士喜商店の生みの親である姉妹店【夢酒】で培った日本酒と料理のマリアージュや日本酒好きが喜ぶ内容のラインナップを約50種類ご用意しております。

［富士喜商店人気料理］

・宝石箱～富士喜商店お造り盛合せ～

・ネギトロユッケ

・鰹出汁の手羽元おでん

・獺祭の酒粕ピザ

・カツオのたたき-ねぎまみれポン酢-

５.十四代/新政/獺祭/而今/田酒/黒龍など人気銘柄も完備

※こちらは飲み放題には含まれません

※銘柄や種類は時期や店舗により異なります

［系列店舗］

店名：富士喜商店新宿総本店

電話：03－6279－3960

住所：東京都新宿区西新宿7-5-5 プラザ西新宿 B1F

https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13273192/ (食べログ)

https://g.co/kgs/8qMHif （Google）

店名：富士喜商店池袋本店

電話：03－6709－0459

住所：東京都豊島区東池袋1-9-10 ユタカビル 2F

https://tabelog.com/tokyo/A1305/A130501/13243445/ (食べログ)

https://g.co/kgs/puLjhk （Google）

店名：夢酒新宿本店

電話:03-6457-3903

住所：東京都新宿区歌舞伎町2-39-5 エムティティ新宿2F

https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13194396/ (食べログ)

https://g.co/kgs/3qQai2V （Google）

店名：夢酒渋谷店

電話:03-6455-0399

住所：東京都渋谷区道玄坂2-15-1 ノア道玄坂2F

https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13308421/ (食べログ)

https://g.co/kgs/Q5tj3xe （Google）

［スタッフも募集中！！］

https://www.youtube.com/channel/UCr-wbd7Q8XBkCH-2nJ0JAHQ （YouTube）

https://vt.tiktok.com/ZSRjJ4phc/ （TikTok）

［日本酒口コミサイト］

SAKEdatabank

https://sakedatabank.com



［会社概要］

株式会社ALL GRACE

本社：東京都新宿区歌舞伎町2－39－5 2F

代表取締役：羽染陽一朗

設立：2018年1月

資本金：999万円

ホームページ：https://ltg-call.com/all-grace/