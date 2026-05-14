日本酒飲み放題【50%オフ】通常1,738円が超破格の★869円★さらにお通し食べ放題＆しじみ汁飲み放題！47都道府県の日本酒がすべて勢揃い〈2周年フェア〉富士喜商店渋谷店
東京・渋谷で47都道府県の日本酒すべて勢揃い「富士喜商店 渋谷店」は、オープン2周年を記念し、
日本酒飲み放題【50%オフ】フェアを開催いたします。
■ フェア概要
開催店舗：富士喜商店 渋谷店
日本酒飲み放題90分1,738円(税込)→【869円(税込)】
※日本酒約60種類、ビール、ハイボール、サワーカクテルなど含む
■開催期間
5月14日(木)～6月2日(火)
■注意事項
※飲み放題+お通し(税込550円で時間内食べ放題)+料理3品制/1名あたり
※席時間90分、ラストオーダー30分前
(予約状況に応じて飲み放題延長できる場合がございます)
※オープンから17:00までのスタートに限る
※こちらのプランのみグルメサイトからのWEB予約不可
※こちらのプランのみ会計時現金払いのみ
下記の時間無制限飲み放題フェアも開催中です！
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000033.000073705.html
店名：富士喜商店渋谷店
電話:03-6416-9952
住所：東京都渋谷区宇田川町33-1 グランド東京渋谷ビル201
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13297074/ (食べログ)
https://g.co/kgs/g8s6Kqo （Google）
【富士喜商店のココがすごい！！】
１.47都道府県の日本酒すべて勢ぞろい
■北は北海道、南は沖縄まで日本全国４７都道府県の日本酒がすべて勢ぞろい
２.60種類日本酒飲み放題が６０分580円（税込638円）～
■圧倒的価格と内容の飲み放題プラン
※価格は税込表記で、ラストオーダー30分前
[日本酒60種類飲み放題]
６０分638円
90分1,298円
[全約100種類！日本酒60種類、ビール、ハイボール、サワーなど]
９０分 1,738円（ＬＯ30分前）
★１番人気★１２０分 2,178円
１５０分 2,838円
無制限 3,938円（最大6時間or23：00）
※全プランお通し＋フード2品制
※６０分、１５０分、無制限は曜日や時間帯によりＮＧ
３.しじみ汁が飲み放題！お通し食べ放題！
■飲み放題プランをお選び頂いたグループのお客様は
【しじみ汁が飲み放題】、【お通しが食べ放題】
しじみ汁は２日酔い防止に良いらしいです♪
４.日本酒に相性が良い料理メニュー
■富士喜商店の生みの親である姉妹店【夢酒】で培った日本酒と料理のマリアージュや日本酒好きが喜ぶ内容のラインナップを約50種類ご用意しております。
［富士喜商店人気料理］
・宝石箱～富士喜商店お造り盛合せ～
・ネギトロユッケ
・鰹出汁の手羽元おでん
・獺祭の酒粕ピザ
・カツオのたたき-ねぎまみれポン酢-
５.十四代/新政/獺祭/而今/田酒/黒龍など人気銘柄も完備
※こちらは飲み放題には含まれません
※銘柄や種類は時期や店舗により異なります
［系列店舗］
店名：富士喜商店新宿総本店
電話：03－6279－3960
住所：東京都新宿区西新宿7-5-5 プラザ西新宿 B1F
https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13273192/ (食べログ)
https://g.co/kgs/8qMHif （Google）
店名：富士喜商店池袋本店
電話：03－6709－0459
住所：東京都豊島区東池袋1-9-10 ユタカビル 2F
https://tabelog.com/tokyo/A1305/A130501/13243445/ (食べログ)
https://g.co/kgs/puLjhk （Google）
店名：夢酒新宿本店
電話:03-6457-3903
住所：東京都新宿区歌舞伎町2-39-5 エムティティ新宿2F
https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13194396/ (食べログ)
https://g.co/kgs/3qQai2V （Google）
店名：夢酒渋谷店
電話:03-6455-0399
住所：東京都渋谷区道玄坂2-15-1 ノア道玄坂2F
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13308421/ (食べログ)
https://g.co/kgs/Q5tj3xe （Google）
［スタッフも募集中！！］
https://www.youtube.com/channel/UCr-wbd7Q8XBkCH-2nJ0JAHQ （YouTube）
https://vt.tiktok.com/ZSRjJ4phc/ （TikTok）
［日本酒口コミサイト］
SAKEdatabank
https://sakedatabank.com
［会社概要］
株式会社ALL GRACE
本社：東京都新宿区歌舞伎町2－39－5 2F
代表取締役：羽染陽一朗
設立：2018年1月
資本金：999万円
ホームページ：https://ltg-call.com/all-grace/