急行用9300系 2026年秋から順次「Re Vermilion（リ・バーミリオン）」を用いたエクステリアデザインに変更します ～編成ごとに異なるデザインで阪神沿線の特徴を表現～

阪神電気鉄道株式会社

阪神電気鉄道株式会社（本社：大阪市福島区、社長：久須勇介）では、2026年秋から2027年夏にかけて、順次、急行用9300系車両のエクステリアデザインを「Re Vermilion（リ・バーミリオン）」を用いたものに変更します。

9300系は3編成あることから、新たなデザインは前面に「海」「山」「街」を表現した1編成ごとに異なるものとします。阪神電車らしく都市間を結び、海にも山にも近い沿線の特徴を取り入れることで、これからも沿線の皆さまに親しまれる車両にしたいという思いを込めています。側面は3編成共通とし、従来の塗装色「プレスト」を継承して疾走感を体現します。

なお、「Re Vermilion」は、2027年春導入予定の新型急行用車両3000系のエクステリアカラーとして採用するもので、既存の急行用車両についても同じカラーを用いたデザインに順次変更することとしています。

■車両デザイン

《デザインコンセプト》

・9501編成：【海】滑らかで起伏のある曲線模様は、湾岸を漂う波の動きを表現

・9503編成：【山】駆け上がる赤い斜面模様は、雄大な六甲山系の稜線を表現

・9505編成：【街】中心に収束する模様は、都市間電車が疾走するビジネス街を表現

前面から側面にかけて描く曲線は、変更前の塗装色である“プレスト”オレンジ（イタリア語で“非常に速く”）を継承し、当社の急行用車両としての疾走感を体現

■対象車系

9300系（全3編成）

■変更時期

2026年秋から2027年夏にかけて順次施工

〔ご参考〕

・2027年春に新型急行用車両3000系を導入し、座席指定サービスを開始します

～新型車両導入を機に、急行用車両のエクステリアカラーの統一を進めます～

https://www.hanshin.co.jp/press/detail/004393.html

・急行用8000系車両を「赤胴車」のデザインに変更します

https://www.hanshin.co.jp/press/detail/004392.html

・2025年8月下旬から順次、急行用1000系車両を『Re Vermilion（リ・バーミリオン）』を用いたデザインに変更します

https://www.hanshin.co.jp/press/detail/004600.html

阪神グループは、「“たいせつ”がギュッと。」のブランドスローガンの下、これからも一人ひとりのお客様の“たいせつ”と向き合い、グループ一丸となって阪神らしいブランド体験を提供し続けることで、その信頼と期待に応えてまいります。

阪神電気鉄道株式会社 https://www.hanshin.co.jp/

リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/05/55016284e5e6f88db4ddb85e48a90ce462278059.pdf

発行元：阪急阪神ホールディングス

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