第2回 鉄道技術展・大阪2026への出展について

西日本旅客鉄道株式会社

当社グループは、「長期ビジョン」において掲げる「イノベーションによる長期ビジョンの実現」に基づき、イノベーション創出を促す環境づくりや、さまざまなパートナーとの連携を推進しております。

このたび、これらの取り組みをさらに加速させることを目的に、「第2回 鉄道技術展・大阪2026」に出展いたします。

本展示では、当社グループの技術力やソリューションを広く発信するとともに、鉄道事業者間の連携強化、さらには採用活動の強化に取り組んでまいります。特に、連携強化の取り組みについては、今回初めて、持続可能な鉄道事業の実現に向けて鉄道事業者が連携して進めている取り組みを企画展示として紹介いたします。

１．鉄道技術展の概要

(1)日時：2026年5月27日(水)～ 29日(金) 10:00～17:00 【最終日29日(金)は16:30まで】

(2)会場：インテックス大阪

(3)詳細：鉄道技術展ホームページによる URL：https://www.mtij.jp/osaka/

２．技術ソリューションの発信や展開

安全性・生産性・利便性の向上に資する鉄道技術や、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを展示いたします。

【主な展示例】

・踏切ゲートLiteシリーズ

・山陽新幹線における保守の新技術

・業務プロセス変革への挑戦 ほか

３．鉄道事業者間の連携強化

(1)鉄道業界の課題解決と未来創出に向け、鉄道事業者とのディスカッションを実施

１.Top of the Railways KANSAI

日時：2026年5月27日(水) 13:00～15:10

概要：「関西鉄道業界の課題と今後の鉄道技術の在り方、目指すべき未来」をテーマに、関西鉄道会社7社が、次世代を見据えた取り組みについて語ります。

２.鉄道業界の課題と未来

日時：2026年5月27日(水) 16:00～17:00

概要：「鉄道業界の課題と未来」をテーマに、JR東日本と当社のイノベーション部門が講演とディスカッションを展開します。

(2)鉄道会社間での共創の取り組みの展示

（企画展示）「共創で拓く鉄道の未来 ―持続可能な鉄道の実現に向けて―」

本展示では、脱炭素社会の実現に向けた取り組みや、新幹線ネットワークを活用した新たな荷物輸送サービスなど、持続可能な鉄道事業の実現に向けて鉄道事業者が連携して進める取り組みについて幅広く紹介いたします。

４．採用活動の強化

当社ブース内に学生対応スペースを設置し、会社説明や個別相談を実施いたします。新卒採用（総合職、高専、プロフェッショナル職）および社会人採用を対象に、当社の取り組みや魅力を直接お伝えし、将来の鉄道人財の確保につなげてまいります。

(出展ブースイメージ)