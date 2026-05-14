多湿な梅雨でも強力除湿が可能な圧巻のパワーで差別化！広い空間も快適な最大56L/日のハイパワー除湿機登場

タンスのゲン株式会社（ハイパワーで広い空間も除湿できる『超強力コンプレッサー式除湿機56L/日』登場）

家具・インテリアのEC事業を展開するタンスのゲン株式会社（以下、タンスのゲン、本社：福岡県大川市、代表取締役：橋爪裕和）は、最大除湿量56L/日と圧倒的な除湿パワーを誇る『超強力コンプレッサー式除湿機56L/日』を新たに発売したことをお知らせいたします。

◇超強力な最大除湿量56L/日

リビングなどに使用される一般的な除湿機は一日当たりの除湿量が約10～18Lほどですが、本製品は一日あたり最大56Lの除湿が可能な、ハイパワータイプの除湿機です。そのため、広い空間や多湿な環境下でもパワフルに湿気を除去できる圧倒的な除湿力を誇ります。

また、木造建築のお部屋では約54～60畳、鉄筋・プレハブは約90～１００畳の広い空間に対応しています。

リビングでのご使用から、飲食店や商業施設のような店舗やオフィスなどの空間でも十分に除湿できるため、幅広い場面で活躍します。

（※環境温度30℃湿度80%の環境下で測定しております。）

（一日あたり最大56Lの除湿が可能なモデル）（最大対応面積100畳だから広いオフィスもしっかり除湿）

湿度が高くなりやすい時期は、空気のベタつきやカビやダニの増殖、室内干しの洗濯物も乾きにくく、生乾き臭の原因につながるなど様々な影響を及ぼします。本製品は、このような湿気による悩みを全面的に解決し、効率よく除湿を行います。

◇「コンプレッサー式」の採用で梅雨も快適に

本製品には、湿った空気を冷却して結露させることで水滴へと変える「コンプレッサー式」を採用しています。

ヒータを使用しないため、室内の温度が上昇しにくい点が特徴です。そのため、高温多湿になりやすい梅雨から夏場にかけて、より優れた除湿力を発揮し、ジメジメとした空気を効率よく除湿します。

（パワフルな「コンプレッサー式」を採用）

室内干しの洗濯物も乾きやすくなり、ベタつきが気になる季節でもさらりとした快適な空間を保つことができます。

また、電気代はデシカント式の約半分になるため、毎日使用しやすく、お財布にも優しい省エネ設計です。

◇シーンに合わせて選べる「3つのモード」と「多彩な機能」

『超強力コンプレッサー式除湿機56L/日』には、暮らしに合わせて使い分けられる3種類の運転モードと、快適な使用をサポートする便利な機能が搭載されています。

それぞれ以下にてご紹介します。

（多彩な機能が詰まった操作パネル）

・連続除湿モード

日常の湿気対策に最適なベーシックな運転モードです。お部屋の湿度をバランスよく整え、さらっと快適な毎日の暮らしを実現します。

・衣類乾燥モード

最大出力で連続運転を行い、衣類を素早く乾燥させる衣類乾燥モードです。天気や時間を気にせずいつでも部屋干し可能で、生乾き臭の発生も抑えます。

・除湿設定モード

湿度設定ボタンで希望の湿度を設定すると周囲の湿度を感知し、自動で運転のON/OFFを切り替えます。快適な湿度の目安とされるのは40～60％で、高すぎるとダニ・カビの繁殖の原因となり、低すぎるとウイルスが発生しやすくなります。湿度を設定することで、より快適な空間を保つことができます。

（連続除湿モード使用イメージ）（衣類乾燥モード使用イメージ）

■「便利さ」を追求した多彩な機能を搭載

・3段階から選べる風量

風量は弱・中・強の三段階からお選びいただけます。就寝時は静かな弱運転や、部屋干しの際はパワフルな強運転など使用シーンに合わせて細かく調整してご使用いただけます。

・移動が楽に行えるキャスターと取っ手付き

重量約22kgもある本製品には移動がスムーズに行えるようにキャスターと取っ手がついています。女性一人でも使いたい場所にいつでも簡単に移動できます。

・24時間オン/オフタイマー

1時間刻みで最大24時間まで設定可能なオン/オフタイマーが付いています。外出時や就寝時などあらかじめ運転時間を設定することで、無駄のない運転をサポートします。

・好きな場所に送風できる手動ルーバー

風向きを調整できる手動ルーバーを活用することで、洗濯物に風を当てて室内干しする際や、湿気が気になる場所にピンポイントで送風したい場合など、効率的な除湿をサポートします。

・いたずら防止のチャイルドロック

ロックボタンを5秒長押しすることで操作をロックすることができます。お子様のいたずらや操作ミスを防止し、安心してお使いいただけます。

・オールシーズン快適な自動霜取り運転

室内の温度が16℃以下になる秋～冬の低温環境でも使用できる自動霜取り運転を行います。寒い季節でも十分に除湿できるため、季節を問わず一年中活躍します。

（スムーズに移動できるキャスターと取っ手付き）（狙った場所に送風できる手動ルーパー）◇フタを閉めたまま排水可能な大容量8Lタンク

『超強力コンプレッサー式除湿機56L/日』はお手入れしやすく、ハイパワーな除湿力に見合った大容量8Lのフタ付きタンクを採用しております。

排水の手間を軽減し、フタを閉めたまま排水できるため、移動時や排水時の水はねを防ぎ安心してご使用いただけます。お手入れの際にはフタを取り外せるので、清潔に保つことができます。

（水はねを気にせず排水できるフタ付き）（連続排水が可能なドレスホース）

また、タンクが満水になるとランプが点灯し、自動で運転を停止する機能も付いています。タンク前面には水量をひと目で確認できる「水位窓」があります。

さらに、付属のドレンホースを接続すれば連続排水にも対応し、お風呂場などへ直接排水することで、タンクの容量を気にせず長時間の部屋干しにも便利です。

◇販売情報

今回、発売開始した『超強力コンプレッサー式除湿機56L/日』はタンスのゲン本店とタンスのゲン楽天市場店、タンスのゲンヤフーショッピング店にて取り扱っております。詳細は販売ページをご参照ください。

■『超強力コンプレッサー式除湿機56L/日』販売ページ

▼タンスのゲン本店

https://www.tansu-gen.jp/collections/dehumidifier/products/79700011

▼楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/tansu/79700011

▼ヤフーショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/tansu/79700011.html

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39747/table/407_1_fd5b961354e1ee1468ff049aad4fdd5b.jpg?v=202605141051 ]