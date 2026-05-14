eスポーツイベント「ReAL MATSUMOTO」の開催について

アルピコホールディングス株式会社

アルピコホールディングス株式会社（本社：長野県松本市、代表取締役社長：佐藤 裕一）とRe.road株式会社（本社：長野県松本市、代表取締役社長：金井 佑輔）は、2026年5月17日（日）、松本バスターミナルビル「アルピコプラザ」にて、eスポーツイベント「ReAL MATSUMOTO」を初開催いたします。

両社は2025年2月26日付でeスポーツ事業に関する業務提携契約を締結し、共同プロジェクト「ReALプロジェクト」を展開しており、本イベントは、その取り組みの一環として開催するものです。

全世代型コンテンツとしてのeスポーツの魅力を活かし、多くの皆様に「楽しさ」「ときめき」を体験いただくとともに、市街地の賑わい創出を通じた地域活性化に貢献してまいります。両社の取り組みについて、ぜひご取材賜りますようお願い申し上げます。

○イベントの日程および内容について

■イベント名：「ReAL MATSUMOTO」（リアルマツモト）

■開催日：2026年5月17日(日) 11時～

■会場 ：アルピコプラザ 7階（長野県松本市深志１丁目２－３０）

■内容 ：人気サッカーゲームのトーナメント大会、ゲストとのエキシビションマッチ、および複数タイトルによるeスポーツ体験会

■ゲスト：「うでぃ【UDI】」氏（人気サッカーゲームの世界大会優勝経験者）

■その他：トーナメント、エキシビションは当日参加受付（先着順：受付開始10時～）

入場および参加費は無料