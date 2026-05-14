TCL、「OLED+」「QD-Mini LED」パネル搭載の4K高リフレッシュレート対応ゲーミングモニター5モデルを発表

株式会社 TCL JAPAN ELECTRONICS

この度、TCL JAPAN ELECTRONICS株式会社（本社：東京都中央区、以下TCL）は、「OLED+」や「QD-Mini LED」を搭載した高精細4Kモニターをはじめ、デュアルモード表示（4K⇔FHD切り替えモード）や高リフレッシュレート表示に対応したモデル計5シリーズを発表しました。

ラインアップには、4K/240Hz・FHD/480Hz デュアルモード対応のOLED+モニターをはじめ、高精細ローカルディミング、高輝度HDR表示、高速リフレッシュレートに対応したQD-Mini LEDモニターなどを展開。ゲームプレイはもちろん、映像制作やコンテンツ視聴まで、幅広い用途に対応する高品質な映像体験を提供します。

また、高精細モーション補正技術「Tmoc」、AMD FreeSync Premium対応、広色域表示、USB Type-C 90W給電対応など、快適で滑らかな映像体験を支える機能を搭載。さらに、一部モデルではAudio by BANG & OLUFSEN監修サウンドも採用し、映像と音の両面から没入感を高めます。

TCLは、テレビ開発で培った映像技術をモニター製品にも展開し、高画質・高コントラスト・高速表示を追求した2026年モニターラインアップを通じて、FPS・HDRゲーム・オープンワールドゲームなど幅広いゲームジャンルにおける高い没入感と、新たな映像体験価値を提案してまいります。

「いちばん綺麗に、観てほしい。」

その想いを、モニターにも。ぜひご体験ください。

■ 32X3A 製品特徴

■ 27C2A Pro 製品特徴

■ 27C2A 製品特徴

■ 27P3A 製品特徴

■ 27P2A Pro 製品特徴

■ 製品スペック

32X3A公式ページ：https://www.tcl.com/jp/ja/monitors/32x3a- TCL独自の次世代OLED+による高画質映像「32X3A」は、TCL独自の次世代OLED+パネルを採用した2026年フラッグシップモニターです。ピーク輝度1300cd/m²、DCI-P3 98.5％広色域、約10.7億色表示に対応。OLEDならではの深い黒表現と高コントラストにより、ゲームから映像制作まで高品位な映像体験を実現します。- 4K/240Hz・FHD/480Hz デュアルモード対応4K/240Hz・FHD/480Hz デュアルモードに対応。0.03ms（GtG）高速応答とAMD FreeSync Premium対応により、ジャンルに応じた滑らかで低遅延なゲームプレイを実現します。- BANG & OLUFSEN監修サウンド搭載BANG & OLUFSEN監修の一体型フロントスピーカーを搭載。専用DSPオーディオチップと0°前方出音設計により、迫力あるサウンドと高い没入感を実現します。- 映像美とデザイン性を両立最薄部約6.4mmのスリム設計とフレームレスデザインを採用。アンビエントライトも搭載し、映像への没入感とデスク空間のデザイン性を両立しています。- 充実した接続性と快適機能HDMI 2.1、DisplayPort 2.1、最大90W給電対応USB Type-C、KVM機能を搭載。さらに、Matrix-Pure技術、TCLアイケア機能(UL認証取得)、焼き付き対策機能なども備え、ゲームからクリエイティブ用途まで幅広く対応します。27C2A Pro公式ページ：https://www.tcl.com/jp/ja/monitors/27c2a-pro- 2304ゾーンQD-Mini LEDによる高コントラスト映像「27C2A Pro」は、2304ゾーン高精細ローカルディミング対応のQD-Mini LEDバックライトを搭載した、TCL 2026年ハイエンドゲーミングモニターです。最大2000cd/m²の高輝度表示、DCI-P3 98.5％広色域、約10.7億色表示に対応し、HDR映像の明暗や色彩をリアルに描き出します。- 4K/160Hz・FHD/320Hz デュアルモード対応4K/160HzとFHD/320Hzを切り替えられるデュアルモードを搭載。Tmoc高精細モーション補正技術とHFS Shoot高速パネル技術により、残像を抑えた滑らかな映像表示を実現します。さらに、1ms (GtG) 高速応答とAMD FreeSync Premium対応により、快適なゲームプレイをサポートします。- ゲームからクリエイティブ用途まで幅広く対応90W給電対応USB Type-CやKVM機能を搭載し、ゲーミングPCとノートPCを1台で効率的に切り替え可能。さらに、DCI-P3 98.5％広色域による高い色再現性により、動画編集やデザイン制作など幅広い用途に対応します。- 快適なゲーム環境を支える機能性AIシャドウ補正やクロスヘア機能などのゲームアシスト機能に加え、フリッカーフリーやDC調光にも対応。さらに、高さ調整・ピボット・スイベル・チルト対応スタンドやRGBアンビエントライトを搭載し、快適なゲーム環境をサポートします。27C2A 公式ページ：https://www.tcl.com/jp/ja/monitors/27c2a- 1196ゾーンQD-Mini LEDによる高コントラスト映像「27C2A」は、1196ゾーン高精細ローカルディミング対応のQD-Mini LEDバックライトを搭載した4Kゲーミングモニターです。ピーク輝度1200cd/m²、DisplayHDR 1000対応により、HDR映像の明暗をリアルに描写。さらに、DCI-P3 98.5％広色域と約10.7億色表示に対応し、ゲームから映像視聴まで高品位な映像体験を実現します。- 4K/160Hz・FHD/320Hz デュアルモード対応4K/160HzとFHD/320Hzを切り替えられるデュアルモードを搭載。1ms（GTG）高速応答とAMDFreeSync Premium対応により、ジャンルに応じた滑らかで低遅延なゲームプレイを実現します。- 幅広いゲームジャンルに対応する高速表示性能HFS高速パネル技術を採用し、動きの速いシーンでも残像を抑えたクリアな映像表示を実現。さらに、PIP/PBP機能やHDMI 2.1対応により、ゲーム機やPCとの幅広い接続環境にも対応します。- 快適な視聴環境と高いデザイン性高さ調整・ピボット・スイベル・チルト対応スタンドを採用し、プレイスタイルや設置環境に合わせて柔軟に調整可能。さらに、フリッカーフリーや低ブルーライトモードにも対応し、長時間のゲームプレイでも快適な視聴環境をサポートします。27P3A 公式ページ：https://www.tcl.com/jp/ja/monitors/27p3a- 1196ゾーンQD-Mini LEDによる高コントラスト映像「27P3A」は、1196ゾーンのローカルディミングに対応したQD-Mini LEDバックライトを搭載したWQHDゲーミングモニターです。ピーク輝度1200cd/m²、DisplayHDR 1000対応により、明るいシーンから暗所表現までリアルなHDR映像を実現。さらに、DCI-P3 99％広色域と約10.7億色表示に対応し、ゲームだけでなく映像コンテンツも鮮やかに描写します。- WQHD/260Hz高速表示対応最大260Hzの高リフレッシュレート表示と1ms（GTG）の高速応答に対応。FPSやバトルロイヤルゲームなど、高速な映像表示が求められるゲームにおいて、滑らかで低遅延なプレイ環境を実現します。さらに、FreeSync Premium対応により、ティアリングやカクつきを抑えた快適なゲームプレイをサポートします。- IPS高速パネルによる滑らかな映像表示IPSパネルと高速表示技術を組み合わせることで、広視野角と高速応答を両立。動きの速いシーンでも残像感を抑え、クリアな映像表示を実現します。- 快適なゲーム環境を支える機能性高さ調整・ピボット・スイベル・チルト対応スタンドを採用し、利用シーンに合わせて柔軟に調整可能。さらに、フリッカーフリーや低ブルーライトモードにも対応し、長時間のゲームプレイや作業利用でも快適な視聴環境をサポートします。27P2A Pro公式サイト：https://www.tcl.com/jp/ja/monitors/27p2a-pro- 最大320Hz対応による高速ゲーミング性能「27P2A Pro」は、最大320Hzの高リフレッシュレート表示に対応したeスポーツ向けゲーミングモニターです。1ms（GTG）の高速応答とFreeSync Premium対応により、FPSやバトルロイヤルゲームなど、瞬時の反応が求められるゲームシーンでも滑らかで低遅延な映像表示を実現します。- HFS高速パネル技術による滑らかな映像表現HFS高速パネル技術を採用し、動きの速いシーンでもクリアな映像表示を実現。WQHD解像度（2560×1440）に対応し、高精細な映像と高速表示を両立しています。さらに、DisplayHDR 600対応により、ゲーム内の明暗表現やハイライト描写もリアルに再現します。- ゲームプレイを支える高い視認性DCI-P3 95％広色域と約10.7億色表示に対応し、色彩豊かな映像表現を実現。さらに、シャドウ補正やゲームアシスト機能により、暗所シーンでの視認性向上をサポートし、競技性の高いゲームタイトルにも適した表示性能を備えています。- 快適なゲーム環境を支える機能性高さ調整・ピボット・スイベル・チルト対応スタンドを採用し、利用環境に合わせて柔軟に調整可能。さらに、フリッカーフリーや低ブルーライトモードにも対応し、長時間のゲームプレイでも快適な視聴環境をサポートします。株式会社TCL JAPAN ELECTRONICS

TCLは、160以上の国と地域で事業を展開するグローバルテクノロジーブランドとして、ディスプレイ技術やスマート家電分野において高い評価を獲得しています。特にMini LEDや量子ドット技術、独自ディスプレイ技術「NXTPAPER」など、先進的な技術開発を強みに、世界中のユーザーへ革新的な製品体験を提供しています。ユーザーが求める高画質・快適性・使いやすさを追求し続けることで、映像体験から生活家電まで、よりスマートで快適なライフスタイルの実現に貢献しています。常に新たな価値創造へ挑戦し続けるブランドとして、TCLはこれからも世界中のユーザーへ革新的な製品体験を届けてまいります。



●All rights of the technical, pictures, text and other content published in this press release are reserved. Contents are subject to changes without prior notice.