6/27～じょじむら 初個展開催 ー「ウチから出れないからキミが来てよ展」ハラカド3階BCBC Galleryにて

株式会社EPOCHウチから出れないからキミが来てよ展

クリエイターマネジメント／コンテンツプロデュースを手がける株式会社EPOCH（本社：東京都品川区／ブランド名：OSERU IMG.）は、所属クリエイター・じょじむら（X：@jyojimura）の初個展「ウチから出れないからキミが来てよ展」を、2026年6月27日（土）から7月5日（日）まで、東急プラザ原宿「ハラカド」3階 BCBC Galleryにて開催いたします。

本展はクリエイティブカンパニー「れもんらいふ」との共同主催により、描き下ろしの原画展示、没入型の空間演出、限定グッズ販売を行います。

なお、初日前日の6月26日（金）にはレセプションを実施いたします。

展覧会名：じょじむら初個展「ウチから出れないからキミが来てよ展」

会期：・レセプション：2026年6月26日（金）※招待制

・一般公開：2026年6月27日（土）～ 7月5日（日）11:00～19:00

※時間は曜日によって変動します。詳細はOSERU IMG.のX(https://x.com/oseruimg)をご確認ください。

会場：BCBC Gallery（東急プラザ原宿「ハラカド」3階）

住所：東京都渋谷区神宮前6丁目31-21

主催：OSERU IMG. × れもんらいふ × EPOCH inc.

空間演出：株式会社ソライロ

詳細は公式SNSより：h(https://x.com/jyojimura)ttps://x.com/jyojimura(https://x.com/jyojimuraOSERU)

OSERU IMG.サイト：https://oseru.epoch-inc.jp/news/jojimura-first-exhibition

■ 開催の背景

じょじむらは「架空女児」をコンセプトに、こどもが描いたような絵のニュアンスを残しつつ、2016年からX（旧Twitter）で活動を開始したイラストレーターです。こどもの落書きのようなゆるいタッチと、大人のシニカルな笑いが同居したデザインで、手に取るたびにクスッと笑え、肩の力がふっと抜けるような心地よい脱力感が支持を集めています。

近年はSNSでの拡散力が顕著で、代表作の投稿は1,643万インプレッション／8.1万いいね、別の投稿でも890万インプレッション／13万いいねを記録するなど、Z世代を中心に共感を広げています。本展は、自らを「インターネットの妖精」「引きこもり」と称するじょじむらが、ファンに直接“会いに来てもらう”ことをコンセプトに据えた、待望の初個展です。

描き下ろしも多数展示予定

■ 展示の見どころ

没入型の空間演出：テーマは「引きこもりの女の子のお部屋（秘密基地）」。フルーツ、手作り装飾、ダンボールハウスなど、じょじむらの脳内をそのまま再現したカオスでポップな世界観を構築します。

※画像は展示イメージの参考です。

描き下ろし原画展示：「うつねこ」「うさおちゃん」「すみお」など人気キャラクターの新作原画を多数公開。クレヨンを主体としたアナログならではの質感を、間近で体感できます。

うさおうさお２.うつねことひまわり

限定グッズ販売：カプセルトイ（ガチャ）、原画キーホルダー、話題の「納税Tシャツ」など、本展でしか手に入らない限定アイテムを多数販売予定です。

※画像は商品イメージです。

ハラカド全体での展開：ハラカドの柱巻き広告でじょじむらのイラストを大型展開し、会場へ向かう人々にも世界観をお届けします。

れもんらいふショップとの連動：会場近くのれもんらいふショップでも特設コーナーを設置。個展限定アイテムに加え、ショップオリジナル商品も展開します。

■ 作家プロフィール

じょじむら／Illustrator

X：https://x.com/jyojimura

「架空女児」をコンセプトに、ゆるいタッチとシニカルな笑いを掛け合わせたイラストで人気を集める。クレヨンを主に用い、漫画やキャラクターを得意とする。

主な活動経歴：2016年 X（旧Twitter）にて活動開始／2018年 オモコロにてライターとして活動／2020年 GANMA!「じょじむらのじゆうちょうマンガ!!」連載／2024年 どらどらしゃーぷ（カドカワ）「生きろ!うさおちゃん!!」連載／2025年 ウォーカープラス（カドカワ）「うつねこな日々」連載・キャラサイ（バンプレスト）2025年エントリー。

著書『きみが元気のない時に見る本』は、Amazonで2,922件のレビュー、評価4.6（2026年5月時点）を記録。「可愛い絵のタッチと優しい言い回しに救われた」「なんかつらいとき、たまに開くと少し元気になれる」「元気がないとき、何度でも読みたくなる」

など、多くの読者から共感を得た。

■ 開催概要

展覧会名：じょじむら初個展「ウチから出れないからキミが来てよ展」

会期：・レセプション：2026年6月26日（金）※招待制

・一般公開：2026年6月27日（土）～ 7月5日（日）11:00～19:00

※時間は曜日によって変動します。詳細はOSERU IMG.のX(https://x.com/oseruimg)をご確認ください。

会場：BCBC Gallery（東急プラザ原宿「ハラカド」3階）

住所：東京都渋谷区神宮前6丁目31-21

主催：OSERU IMG. × れもんらいふ × EPOCH inc.

空間演出：株式会社ソライロ

出展作家：じょじむら（X：@jyojimura）

入場料：無料（予定）

詳細は公式SNSより：https://x.com/jyojimura

OSERU IMG.サイト：https://oseru.epoch-inc.jp/news/jojimura-first-exhibition



■ 主催・運営について

【主催】OSERU IMG. × れもんらいふ × EPOCH inc.

OSERU IMG.は、株式会社EPOCHが展開するクリエイターマネジメントブランドです。

クリエイターのマネジメント、コンテンツプロデュース、IPライセンス、グッズ企画・販売まで一気通貫で手がけ、じょじむらをはじめとするクリエイターの活動領域拡大を支援しています。

■ 本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

会社名：株式会社EPOCH｜OSERU IMG.

所在地：東京都品川区上大崎3-14-1 中丸ハウスB棟

担当：間地 浩晃、小川 亜佑実

Email：info@oseru.jp

Tel：050-1726-7745

URL：https://oseru.epoch-inc.jp/

※本リリースに掲載する画像（メイン KV、原画ビジュアル、作家ポートレート、会場ロゴ等）は別途ダウンロードURLをご案内いたします。

※取材・撮影をご希望のメディア様は、上記担当までご連絡ください。