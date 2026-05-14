バイオフィルムができる前に、歯に”膜”という新習慣。就寝時のマウスピースユーザー向け『歯膜剤Shimacスリーピングケア』新発売

株式会社ハニック・ホワイトラボ

株式会社ハニック・ホワイトラボは、歯に膜を作って保護する口腔ケア「歯膜剤Shimac（シマック）」シリーズから、就寝時にマウスピースを使用される方向けの新商品『歯膜剤Shimac スリーピングケア マウスピース用』を、2026年5月28日より公式サイトにて発売します。

寝ている間にバイオフィルムをブロック！『シマック スリーピングケア マウスピース用』

近年、歯ぎしりや食いしばり対策として、就寝中にマウスピース（ナイトガード）を装着される方が増えています。

睡眠中は唾液の分泌量が低下しやすく、さらにマウスピースの装着により歯の表面がこもりやすい環境になりやすいため、起床時の口腔内のネバつきや不快感が通常よりも気になる方が少なくありません。

『歯膜剤Shimac スリーピングケア マウスピース用』は、細菌などが集まり、歯の表面に形成されるネバつきの原因のひとつであるバイオフィルム

が形成される前に、歯の表面に透明な膜をつくってバリアするという新習慣の就寝用口腔ケアです。

就寝前に歯の表面へ塗布することで、つるつるとなめらかな膜を形成し、歯の表面を物理的にコーティング。睡眠中の歯の表面環境を整え、バイオフィルムが形成されにくい環境づくりをサポートします。

朝はブラッシングで膜ごとオフ、就寝中の新しい口腔ケア習慣としてご使用いただけます。

【商品名】 歯膜剤Shimacスリーピングケア マウスピース用

【発売日】 2026年5月28日（木）

【商品価格】3,200円 (消費税込)

【内容量】 2mL

■商品特長

・就寝時のマウスピース装着時の歯面環境に着目

・バイオフィルムができる前に歯の表面に透明な膜をつくってバリアする新習慣

・つるつる、なめらかな膜で物理的に歯の表面をコーティング

・食品使用成分を主成分に採用

・朝のブラッシングで膜ごとオフ

・1本で約200回分(上の歯6本に塗布した場合)

・海藻抽出成分「ミルエキス」配合

キャップに着いたハケで歯に塗ります。

■使用方法

１.歯の表面の水分をティッシュでふき取ります

２.乾いた歯の表面に液剤を塗布し、乾くまで10秒程唇を開けて待ちます。

３.膜が乾いていることを確認してから口を閉じ、マウスピースを装着してください。

※就寝前、マウスピースが接触する歯の表面へ塗布してください。

基本は、マウスピースが接触しやすい上の前歯6歯への塗布を推奨しています。

より広い範囲で使用したい場合は、下の歯にも塗布いただけます。