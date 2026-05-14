海外旅行の思い出を残している20代～30代の男女の約8割が、その写真や動画をSNSでシェアすることがある！

ジー・ブーン株式会社

バンコクのフォトスタジオ「姫と侍」を運営するジー・ブーン株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役：後藤 稔行）は、過去1年以内に海外旅行に行った20代～30代の男女を対象に「海外旅行の思い出の残し方に関する調査」を実施しました。この調査から、過去1年以内に海外旅行に行った20代～30代の男女の思い出の残し方の実態や、思い出を残す際の課題、思い出をより美しく残すためのサービスへのニーズなどが明らかになりました。

＜背景＞

スマートフォンのカメラ性能の向上とSNSの普及により、海外旅行の思い出を手軽に記録しシェアすることが日常的になっています。一方で、手軽に撮影できるようになったからこそ、自撮りや構図の限界により「自分たちの姿を美しく残すことが難しい」と感じる旅行者も一定数存在すると考えられます。しかし、旅行者の価値観が多様化する現在において、20代～30代の若年層が海外旅行における写真撮影にどのような課題を感じ、現地スタジオなどでの特別な撮影体験にどのようなニーズを抱いているのか、その実態を示す最新のデータは不足しています。そこで、ジー・ブーン株式会社は、過去1年以内に海外旅行に行った20代～30代の男女を対象に、「海外旅行の思い出の残し方に関する調査」を実施しました。

＜調査サマリー＞

・過去1年以内に海外旅行をした20代～30代の男女の海外旅行の思い出の残し方のトップ3は、1位「写真や動画のデータ」、2位「現地のお土産や特産品」、3位「航空券やパンフレットなどの現物」

・海外旅行の思い出の中で後から振り返ったときに最も価値を感じるものは、「現地の美しい風景や建物の写真や動画」、次いで「自分や同行者が写っている写真や動画」

・海外旅行の思い出を残している20代～30代の男女の約8割が、海外旅行の思い出として残した写真や動画をSNSでシェアすることがある

・海外旅行の思い出として残した写真や動画をSNSでシェアする主な理由は、「記録として残すため」や「旅行の同行者と思い出を共有するため」

・海外旅行の思い出を残している20代～30代の男女の約7割が、その写真や動画を撮影する際に上手く撮れず不満を感じている

・海外旅行先での思い出をより美しく残すために利用してみたいサービスのトップ3は、1位「高画質なカメラや最新の撮影機材のレンタル」、2位「撮影した写真や動画のプロによる編集代行」、3位「現地の伝統衣装などを着られるスタジオ撮影サービス」

＜調査概要＞

調査期間：2026年4月16日～4月17日

調査方法：インターネット調査

調査対象：過去1年以内に海外旅行に行った20代～30代の男女

調査人数：440名

モニター提供元：RCリサーチデータ

※回答比率は小数点第二位を四捨五入しているため、回答比率の合計は100.0%にならない場合があります。

過去1年以内に海外旅行をした20代～30代の男女の海外旅行の思い出の残し方のトップ3は、1位「写真や動画のデータ」、2位「現地のお土産や特産品」、3位「航空券やパンフレットなどの現物」

まず、「海外旅行の思い出は主にどのような形で残しているか」を尋ねる設問への回答では、1位が「写真や動画のデータ」で82.3%、2位が「現地のお土産や特産品」で65.5%、3位が「航空券やパンフレットなどの現物」で42.7%という結果になりました。この結果から、過去1年以内に海外旅行をした20代～30代の男女の海外旅行の思い出の残し方で最も多いのは、「写真や動画のデータ」であることがわかりました。

海外旅行の思い出の中で後から振り返ったときに最も価値を感じるものは、「現地の美しい風景や建物の写真や動画」、次いで「自分や同行者が写っている写真や動画」

次に、海外旅行の思い出を何らかの形で残している20代～30代の男女を対象に「海外旅行の思い出の中で後から振り返ったときに最も価値を感じるもの」を尋ねる設問への回答では、1位が「現地の美しい風景や建物の写真や動画」で36.9%、2位が「自分や同行者が写っている写真や動画」で34.1%、3位が「現地で購入したお土産や特産品」で17.7%という結果になりました。この結果から、海外旅行の思い出の中で後から振り返ったときに最も価値を感じるものは、「現地の美しい風景や建物の写真や動画」、次いで「自分や同行者が写っている写真や動画」であることが明らかになりました。

海外旅行の思い出を残している20代～30代の男女の約8割が、海外旅行の思い出として残した写真や動画をSNSでシェアすることがある

続いて、海外旅行の思い出を何らかの形で残している20代～30代の男女を対象に「海外旅行の思い出として残した写真や動画をSNSでシェアすることはあるか」を尋ねる設問への回答では、「はい」が78.4%、「いいえ」が21.7%であるという結果になりました。この結果から、海外旅行の思い出を残している20代～30代の男女の約8割が、海外旅行の思い出として残した写真や動画をSNSでシェアすることがあることがわかりました。

海外旅行の思い出として残した写真や動画をSNSでシェアする主な理由は、「記録として残すため」や「旅行の同行者と思い出を共有するため」

また、海外旅行の思い出として残した写真や動画をSNSにシェアすることがある20代～30代の男女を対象に「海外旅行の思い出として残した写真や動画をSNSでシェアする理由」を尋ねる設問への回答では、1位が「記録として残すため」で63.7%、2位が「旅行の同行者と思い出を共有するため」で46.3%、3位が「感動や体験を広く伝えるため」で36.3%という結果になりました。この結果から、海外旅行の思い出として残した写真や動画をSNSでシェアする主な理由は、「記録として残すため」や「旅行の同行者と思い出を共有するため」であることが明らかになりました。

海外旅行の思い出を残している20代～30代の男女の約7割が、その写真や動画を撮影する際に上手く撮れず不満を感じている

次に、海外旅行の思い出を何らかの形で残している20代～30代の男女を対象に、「海外旅行の思い出として写真や動画を撮影する際に上手く撮れず不満を感じることはあるか」を尋ねる設問への回答では、1位が「たまにある」で50.6%、2位が「あまりない」で22.1%、3位が「とてもよくある」で18.8%という結果になりました。1位と3位の各回答の比率を合計すると69.4%となり、この結果から、海外旅行の思い出を何らかの形で残している20代～30代の男女の約7割が、その写真や動画を撮影する際に上手く撮れず不満を感じていることが判明しました。

海外旅行先での思い出をより美しく残すために利用してみたいサービスのトップ3は、1位「高画質なカメラや最新の撮影機材のレンタル」、2位「撮影した写真や動画のプロによる編集代行」、3位「現地の伝統衣装などを着られるスタジオ撮影サービス」

調査の最後、海外旅行の思い出を何らかの形で残している20代～30代の男女を対象に「海外旅行先で自分たちの思い出をより美しく残すために利用してみたいサービス」を尋ねる設問への回答では、1位が「特に利用したいサービスはない」で35.8%、2位が「高画質なカメラや最新の撮影機材のレンタル」で33.2%、3位が「撮影した写真や動画のプロによる編集代行」で31.1%、4位が「現地の伝統衣装などを着られるスタジオ撮影サービス」で28.5%という結果になりました。「特に利用したいサービスはない」という回答が最も多い一方で、海外旅行先で自分たちの思い出をより美しく残すために利用してみたいサービスがある人が挙げるその主なサービスは、「高画質なカメラや最新の撮影機材のレンタル」や「撮影した写真や動画のプロによる編集代行」であることがわかりました。

＜まとめ＞

今回の調査により、過去1年以内に海外旅行をした20代～30代の男女の海外旅行の思い出の残し方のトップ3は、1位「写真や動画のデータ」、2位「現地のお土産や特産品」、3位「航空券やパンフレットなどの現物」であることがわかりました。また、海外旅行の思い出の中で後から振り返ったときに最も価値を感じるものは、「現地の美しい風景や建物の写真や動画」、次いで「自分や同行者が写っている写真や動画」であることが明らかになりました。さらに、海外旅行の思い出を残している20代～30代の男女の約8割が、海外旅行の思い出として残した写真や動画をSNSでシェアすることがあり、その主な理由は「記録として残すため」や「旅行の同行者と思い出を共有するため」であることが判明しました。一方で、海外旅行の思い出を残している20代～30代の男女の約7割が、その写真や動画を撮影する際に上手く撮れず不満を感じていることもわかりました。尚、海外旅行先での思い出をより美しく残すために利用してみたいサービスのトップ3は、1位「高画質なカメラや最新の撮影機材のレンタル」、2位「撮影した写真や動画のプロによる編集代行」、3位「現地の伝統衣装などを着られるスタジオ撮影サービス」であることが判明しました。

本調査から、海外旅行をした多くの人が「思い出の写真を美しく残したい」と望む一方で、「自分たちでは上手く撮れない」という不満を抱えている実態が明らかになりました。こうした理想と現実のギャップに対して、ジー・ブーン株式会社の「姫と侍」は、特別な形で思い出を残す体験を提供します。本施設は、タイ・バンコクにて、タイと日本の伝統衣装を用いた本格的なセットと、プロのカメラマンによる質の高い撮影体制を備えています。この充実した撮影環境により、自分たちの撮影技術に対する不満を解消し、SNS映えする美しい写真を残すことが可能となり、単なる観光にとどまらない「一生の思い出となる特別な体験」の実現をサポートします。

調査実施会社

ジー・ブーン株式会社

所在地：〒135-0002 東京都江東区住吉2-12-6 ZEEBOONビル

代表取締役：後藤 稔行

事業内容：DXサービス事業、レンタルスペース事業、フォトスタジオ・ウェディングフォト事業

URL：https://www.zeeboon.co.jp/

姫と侍

ジー・ブーン株式会社が運営する「姫と侍」は、バンコクを拠点に、一流のスタッフと映画スタジオのようなセットでタイと日本の伝統衣装の撮影を提供するフォトスタジオです。200種類以上の豊富なプランを備えており、一流のメイクアップアーティストとフォトグラファーが顧客一人ひとりの魅力を引き出します。日本語対応可能なスタッフが在籍し、和装の着付けは東京で技術を学んだ専門家が担当します。詳細は以下をご覧ください。



姫と侍：https://www.zeeboon.jp/himeandsamurai/