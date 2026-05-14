“押して、動かして、ほどく”首の深部へアプローチするHEAD DRIVERが、独立駆動構造へ進化。「The TORNAiDO」誕生。4月の先行予約販売を経て絶賛発売中

B-by-C株式会社

B-by-C株式会社（本社：〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2丁目12-10、代表：佐藤達也）はFACE POINTER専用HEAD DRIVERシリーズに新モデル「The TORNAiDO ザ・トルネード」を発表！４月の先行予約販売を経て、絶賛発売中です。

ザ・トルネード 単体 リバティミントザ。トルネード 単体 ディープレッド

本製品は従来の“押す”ケアから“、とらえて動かす”ケアへと進化させた、新発想の首コリにアプローチするビューティデバイスです。

首は、複数の筋肉が複雑に重なり合う「多層筋群構造」。

特に耳下・耳後ろ・鎖骨周辺は筋肉同士が滑り合い、一般的な押圧では奥まで届きづらい部位でした。

The TORNAiDOは、独立駆動構造 × 多段Gスプリング構造を採用。

まるで竜巻のように、回転しながら奥へ入り込むような新感覚を実現しました。

■ 開発背景

多くの人が、スマートフォン、PC作業、食いしばり、姿勢の崩れなど、無意識のうちに首へ力を入れ続けています。これらの蓄積によって首周辺の筋群がロックされ、フェイスラインのもたつき、口元の下がり、顔の大きさ等の印象などに悪影響を与えていました。

しかし首は、

・骨が近い

・凹凸が多い

・筋肉が多層で重なる

という特殊構造のため、

従来の一点押しでは滑ってしまい、本当に固まった場所へ届きづらいという課題がありました。

「押しているのに変わらない」

「痛いのに効いている感覚がない」

その課題を解決するために開発されたのが、本製品「The TORNAiDO」です。

KIT（The FACE POiNTERとの装着）リバティミントKIT（The FACE POiNTERとの装着）ディープレッド

■ The TORNAiDOの特徴

１. 独立駆動構造

ロッドが個別に可動することで首の曲面・凹凸にフィット。狙ったポイントを逃さずホールドします。

２. 多段Gスプリング構造

深く入るのに痛くない。圧を分散しながら、奥の筋群へアプローチします。

３. 軽量化

従来HEAD DRIVER＋BathCombo構成比で約46％軽量化。

長時間でも扱いやすい設計へ進化しました。

４. 押圧力アップ

従来比170％の押圧力を実現。“奥まで届く感覚”を追求しています。

■ 狙うべき3つのロックポイント

・耳の下ゾーン

・耳の後ろ～うなじゾーン

・鎖骨上ゾーン

首特有の多層筋群へアプローチし、「筋肉をつまめる感覚」を目指します。

■ご使用には THE FACEPOiNTER への装着が必要です。

■ モニターからの声

・奥まで入るのに痛くない

・首が軽くなる

・動きがスムーズになる

・続けやすい

・顔印象まで変わる感覚がある

など、多数の方から好評価をいただいています。

■ 商品概要

商品名：The TORNAiDO

対応機種：FACE POINTER I / II

カラー：Liberty Mint / Deep Red

販売形式：単体 / KIT

発売日：2026年4月

販売価格：Liberty Mint 30,800円（税込） / Deep Red 29,800円（税込）

■ 今後について

当社は今後も、“押すだけでは届かなかった場所”へのアプローチを追求し、セルフケアの新しい可能性を提案してまいります。

※THE FACEPOiNTER（ザ・フェイスポインター）は株式会社B-by-Cの登録商標です。

“THE FACEPOiNTER” is a registered trademark of B-by-C Corporation in Japan.

COREFIT（コアフィット）シリーズについて https://core-fit.jp/

COREFITとは、理論と感性を融合させた独自のソリューションで多様な美をデザインする、複合型ビューティーテックブランドです。顔の構造を医学的、理学的、工学的に研究し続けてきたB-by-Cが、「継続的に顔の美しさをマネジメントする」ことを目指して開発、ひとりひとりが本来持つ持続可能な美しさを引き出し明日からの美容ルーティーンを塗り替えます。自社で独自開発した理論「緩・鍛・測」理論（お顔を緩め、鍛え、測定する）を通じて顔の見た目にコミットし、筋肉・筋膜アプローチによる顔の継続的なプロポーション改善を目指していきます。

B-by-C株式会社とは https://www.b-by-c.com/(https://www.b-by-c.com/)

ITの最新技術・医学・美術学・解剖学・80万人のデータベースの5つのメソッドを掛け合わせ、独自の美容商品を開発するビューティーテックカンパニー「B-by-C株式会社」。2020年に誕生した「顔を鍛える」セルフケアに主軸を置いた理論と感性を融合させた独自のビューティープロダクト「COREFIT」シリーズは、顔のコリを取り血行を促進するペン型美容ガジェット「フェイスポインター」、顔の筋肉を鍛えるヘッドフォン型EMS美顔器「フェイスプレイヤー」を展開しています。

また「COREFIT」のサロン業態として2022年に誕生したパーソナル顔改善サロン「フェイスアトリエ」では、ご自身で理想の顔を実現するためのセルフケアを学ぶ新しい美容法を提案しています。

今後はテクノロジーの側面から顔づくりをサポートする、AIスマートミラーを展開予定。ビックデータとディープラーニングを駆使し、今までにない美容データの可視化に挑戦します。

＜クレジット表記＞

・ＵＲＬ：https://core-fit.jp/

・電話：0120-973-623（コアフィットカスタマーセンター）