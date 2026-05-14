【海老名で開催】恐竜ビアガーデン ～ジュラシックナイト～ 6月19日（金）オープン！本日より予約受付開始。

株式会社レンブラントホテルマネジメント

レンブラントホテル海老名（所在地：神奈川県海老名市中央、総支配人：早嵜 慶一郎）のレストラン「アルエット」は、2026年6月19日（金）より、『恐竜ビアガーデン ～ジュラシックナイト～』をオープンいたします。本日5月14日（木）より店頭、お電話、ウェブサイト全ての窓口にてご予約受付を開始いたしました。ビアガーデンはバイキング形式の食べ放題、飲み放題。開催期間は2026年6月19日（金）～9月27日（日）です。

◆海老名の夏の風物詩「レンブラントホテル海老名」のビアガーデンとは

レンブラントホテル海老名では、毎年様々なテーマでビアガーデンを開催してまいりました。2023年～2025年は海賊をテーマに『海賊ビアガーデン ～カリビアンナイト～』として営業し、多くの方々に愛されるビアガーデンへと成長しました。

2026年は、思い切って“海賊”を封印。さらに多くの方に足を運んでいただき、大人から子どもまで楽しめる特別な空間を提供するために、全く新しいテーマに挑戦することを決意いたしました。その新テーマが『恐竜ビアガーデン ～ジュラシックナイト～』です。

「ビアガーデン=飲むところ」だけではない、「ビアガーデン＝楽しいところ」として、ビール好きはもちろん、飲まない人もお子様も楽しめる夢空間。ご家族と、ご友人と、職場の仲間と一緒に楽しいひとときをお過ごしください。

◆気分が盛り上がる！恐竜がテーマのバイキング料理

ビアガーデンでご提供する料理は時間制限なしの食べ放題。ホテル料理長が現代に蘇ったジュラ紀をイメージし、創意工夫を凝らした美味あふれるバイキング料理が並びます。

（メニュー例）

・太古の海のシーフードマリネ

・レッドドラゴンチキン ヤンニョム風

・冷製ポーク コク旨テリマヨソース

・大地のポテトサラダ

・夏野菜のピクルス

・火山島カルアピック 溶岩風ソース

・ハンターソーセージ＆ワイルドキャベジ

・ポリネシア風ハーブローストチキン

・シーフードのトマトクリームラグー

・恐竜島のナシゴレン

・マグマ噴火！ピリ辛マーボーカレー

・イカリングフライ 明太マヨネーズ

・フジッリのブッタネスカ

・ビアポテトフライ

・もちもちポンデケージョ

・デザート各種

・ソフトクリーム＆パフェ作りコーナー



※仕入れ等の都合により変更になる場合がございます。

◆アレンジ100種以上、アルコールもノンアルコールも充実のドリンク

2026年は、国産ビール2社（キリン・アサヒ）の人気銘柄をお楽しみいただけます。また、常時20種をそろえるフレーバーシロップで、オリジナルカクテルやノンアルコールのカラフルドリンク作りが可能。100種以上のアレンジが実現できるドリンクラインナップで、お酒を飲まない方でも十分にお楽しみいただけます。

（お酒）

生ビール（キリン 一番搾り・一番搾り 黒生・アサヒスーパードライ・アサヒ生ビール マルエフほか）・ハイボール・サワー・ジン・ウォッカ・テキーラ・カンパリ・カシス・ウィスキー・赤ワイン・白ワインほか

（ノンアルコール）

ノンアルコールシロップ・ソフトドリンク各種

※仕入れ等の都合により一部変更になる場合がございます。

◆恐竜に会える!? 遊び心満載の演出

レンブラントホテル海老名ビアガーデンの名物といえばショータイム・炎の演出。マンモス肉を思い起こさせる串刺しの巨大肉をシェフが豪快にフランベします。また、恐竜と記念写真が撮れるフォトスポットや、恐竜の餌場に見立てたポップコーンコーナー「DINO FEED STATION（恐竜給餌所）」など、楽しい演出も。子どもたちには夏の思い出作りを、大人には心が解き放たれる特別なひとときをご提供いたします。

◆毎日なにかがお得！いつ来ても楽しめるビアガーデン

ご来場者様のニーズにお応えする曜日ごとの特典やイベントもご用意しております。

●月曜日・木曜日はお得DAY

大人の方はどなたでも5,300円。比較的お席に余裕のある平日夜をご利用いただきやすい料金でご提供いたします。（祝日は対象外）

●金曜日は団体割｜幹事様必見です！

25名様以上のご予約で1名無料。職場の飲み会の多い週末限定のうれしいサービスです。企業、団体の幹事様必見です。

●土日祝日：ファミリーデーはお子様もビールで乾杯？

ご家族利用の多い土日祝日はキッズメニューを追加。さらに小学生以下のお子様にこどもビール（ビール風清涼飲料）1杯プレゼント。ぜひご家族でグラスを合わせて乾杯を！

●特別日開催：地元フラチームによりフラショー

今年も海老名のフラチーム「スタジオ マヒナ」協力のもとハワイアンフラショーを開催。優美なひとときをお過ごしください。開催日はビアガーデン公式ページにてお知らせいたします。

◆レンブラントホテル海老名ビアガーデン2026 開催概要

ビアガーデン名：「恐竜ビアガーデン ～ジュラシックナイト～」

期間：2026年6月19日（金）～9月27日（日）

営業時間：17:30～21:00（最終入店：19:30／料理・ドリンク終了：20:30）

定休日：火曜日（祝日は営業）

会場：レンブラントホテル海老名 中庭テラス（屋外）

受付：ホテル1F レストラン「アルエット」

料金（税込）：

【大人一般】5,800円

【前日迄の予約割引】5,500円

【月・木お得DAY（祝日除く）】5,300円

【中高生】4,500円

【小学生】2,000円

【未就学児】800円

【3歳以下】無料

URL：https://rembrandt-group.com/ebina/18759.html

ご予約・お問い合わせ：レストラン「アルエット」TEL.046-235-9828(10:00～18:00｜火曜定休)

（そのほかご案内）

・入店はご予約優先。特に金曜/土曜は混雑する日が多いため、早めのご予約をおすすめしております。

・会場は屋外ですが、雨の日は屋内席または宴会場等での開催となります。天気の急変により会場が変更となる場合もございますのでご了承ください。

・お支払いはご入店時となります。レストラン アルエット受付にてお支払いの上ご入店ください。

・お料理、ドリンクともにセルフサービスです。食品ロス削減の観点から”ご自分で食べる量を、ご自分でお取りいただく”ことを推奨しております。ぜひ食べ残しの削減にご協力をお願いいたします。

・（キャンセルポリシー）ご予約の変更やキャンセルは必ずご連絡をお願いいたします。なお、10名様以上のご予約はキャンセル料を申し受けます。3日前20％、2日前50％、前日80％、当日100％

※写真はすべてイメージです。

◆施設概要｜レンブラントホテル海老名

鉄道３線（小田急線・相鉄線・JR）が乗り入れ、圏央道からもアクセス良好な海老名駅から徒歩8分。シンプルでエレガンスなゲストルームと和洋2つのレストラン、結婚式場、宴会場、会議室をそなえ地域のあらゆるニーズに対応。ホスピタリティあふれるおもてなしと美食でお客様をお迎えいたします。

【所在地】〒243-0432 神奈川県海老名市中央2-9-50

【アクセス】小田急線、相鉄線、JR相模線・海老名駅東口から徒歩８分

【電話番号】046-235-4411（代表）

https://rembrandt-group.com/ebina