昼も夜も楽しめるリゾートプールがオープン。夜空を彩るランタンイベントや、自然素材でつくるオリジナルバッグワークショップなど、夏限定のイベントを開催【グランドメルキュール伊勢志摩リゾート＆スパ】

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

伊勢志摩国立公園内に位置し、リアス海岸を見下ろす高台に立つオールインクルーシブのリゾートホテル「グランドメルキュール伊勢志摩リゾート&スパ」（所在地：三重県志摩市／総支配人：坂野 竜也）は、2026年7月から9月までの間、ランタンナイトをはじめ、夏の滞在を彩るさまざまなイベントを開催します。

昼と夜で異なる表情を楽しめるガーデンプール、2026年4月にオープンした木育キッズスペース「的矢の杜（まとやのもり）」で開催されるワークショップ、夏にぴったりのスイーツをお楽しみいただけるキッチンカー、光るスーパーボールすくい、テーブルマジックショーなど、お子さまから大人まで幅広い世代が楽しめる体験をご用意しました。

夜空に願いを放つ「Lantern Night」

好きな色のマーカーを選んでメッセージを書こう一斉に放たれたランタンが夜空を彩る

ランタンを放つイベントは、紙製熱気球の一種で、アジア各地で古くから無病息災や願いを込めて空へ放たれてきた伝統行事です。

伊勢神宮のお膝元として、古くから人々が祈りを捧げてきた地、伊勢志摩。日々の恵みに感謝する”おかげさま”の心が息づき、その名を由来とする「おかげ横丁」にも象徴されるように、この地では感謝を伝える文化が大切にされてきました。

当ホテルでは、この特別な場所ならではの体験として、感謝の気持ちを込めて、ランタンに言葉を記し、夜空へ放つ体験プログラムを用意しました。

参加者は、ふくらませたランタンにメッセージを書き、スタッフの掛け声とともに一斉に夜空へ放ちます。イベント終了後は紐をたぐり寄せ回収し、旅の思い出に自由にお持ち帰りが可能です。

夜空に広がるやわらかな光が、幻想的なひとときを演出します。

※LEDランタンを使用し、環境への配慮と安全性の両立を図っています。

実施日程

2026年7月18日（土）、19日（日）、25日（土）、26日（日）、

8月1日（土）、2日（日）、8日（土）～16日（日）、22日（土）、23日（日）

実施時間

19:00～20:00

場所

The Matoya Village（雨天時館内にて実施）

料金

無料（宿泊者限定／宿泊料金に含む）

・各日先着30組限定

・ホテル到着後、フロントにてご用意したQRコードより申し込み

自然素材でつくる、オリジナルバッグづくりワークショップ

期間限定のワークショップでは、自由な発想でオリジナルバッグづくりの体験ができる新たにオープンした「的矢の杜」では、三重県木材に触れながら、学んで遊ぶことができる

2026年4月に新たにオープンした木育キッズスペース「的矢の杜（まとやのもり）」は、”触れて・学んで・つくる”をテーマに、三重県産木材をふんだんに使った体験型スペースです。

”つくる工房”エリアでは、自然素材でつくるオリジナルバッグワークショップを期間限定で開催。インストラクターと一緒に、ジュートバックに木片、シーグラスなどの自然素材をあしらい、ナチュラルテイストのオリジナルバッグを制作します。

工具を使わず、グルーガンで装飾するため、小さなお子さまでも安心してご参加いただけます。完成したバッグは、旅の思い出としてお持ち帰りが可能です。

■自然素材でつくるオリジナルバッグワークショップ

実施日程

2026年8月8日（土）～16日（日）

実施時間

16:00～、18:30～、19:30～ 各回45分程度

場所

2階 木育キッズスペース「的矢の杜」

料金

無料（宿泊者限定／宿泊料金に含む）

・各日先着30組限定

・ホテル到着後、フロントにてご用意したQRコードより申し込み

木育キッズスペース「的矢の杜（まとやのもり）」：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000804.000052177.html

～季節によって異なるイベントや食を楽しめるThe Matoya Village～

「The Matoya Village」は、ホテル施設内に位置し、四季ごとに表情を変える自然の中で、多彩なアクティビティをお楽しみいただける五感で楽しむ体験フィールドです。

昼も夜も楽しめるリゾートプール

青空の下、開放感あふれるガーデンプールライトアップされるプールサイド

ホテル敷地内のガーデンプールは、メインプールはもちろん、キッズ用プールも併設されており、小さなお子さまでも安心して水遊びをお楽しみいただけます。

青空の下、開放感あふれるデイプールと、ライトアップされ、昼間と表情を変えるナイトプール。ナイトプールの営業時間には、プールサイドがライトアップされ、心地よい音楽が流れます。サプライズでDJイベントも実施され、リゾートならではの雰囲気をお楽しみいただけます。

■デイプール

営業日程

2026年7月18日（土）～8月17日（月）、8月19日（水）～8月31日（月）、

9月5日（土）、 6日（日）、12日（土）、13日（日）、19日（土）～ 23日（水）12：00まで

営業時間

9:30 ～ 17:30（12:00～13:00 休憩）

■ナイトプール

営業時間

2026年7月18日（土）、19日（日）、25日（土）、26日（日）、

8月1日（土）、2日（日）、8日（土）～16日（日）、22日（土）、23日（日）

営業時間

第1部 18:30 ～ 19:30、第2部 20:00 ～ 21:00 ※2部制

料金

無料（宿泊者限定／宿泊料金に含む）

・各回先着40名限定

・ホテル到着後、フロントにてご用意したQRコードより申し込み

夏限定キッチンカー＆スイーツ

ご家族でゆっくり過ごせるスペースかき氷やフロートなど多彩なメニューが登場

プールそばには、志摩市の熟生ドーナツ専門店「BOUQUET ISESHIMA」からキッチンカーが登場、伊勢茶ミルクのかき氷やミニドーナツ、大内山アイスクリームをトッピングしたパルフェなどを提供します。夏にぴったりのスイーツとドリンクで、ゆったりお過ごしいただけます。

■キッチンカー提供メニュー

＜かき氷：伊勢茶ミルク、苺ミルク、チョコレートミルク他＞ 700円（税込）

松阪市飯南町の深緑茶房の伊勢茶を使い、伊勢茶の深い香りが広がる伊勢茶ミルクをはじめ、夏にぴったりなラインナップでお待ちしております。

＜ミニ熟成ドーナツセット＞ 5個セット：550円、8個セット：900円（税込）

しっとり・もっちり・ふんわりの三拍子が揃った「BOUQUET」の熟生ドーナツは、厳選された国産小麦粉と発酵バターを使用しています。米油で揚げ、軽やかでやさしいくちどけに仕上げました。

＜ドーナツパルフェ＞ 800円（税込）

食べやすい大きさにカットされた熟成生ドーナツに、大内山アイスクリームをトッピングしたパルフェです。

＜フロート＞ 700円（税込）

フロートメニュー：ミッドナイトブルー、サニーストロベリー、コーヒーフロート

＜大内山アイスクリーム＞ 500円（税込）

＜各種ドリンク＞ ソフトドリンク：500円、アルコール：700円（税込）

ソフトドリンクメニュー：アイスコーヒー、アイスカフェラテ、アイスティー、マンゴージュース、アサイージュース、パイナップルジュース

アルコールドリンクメニュー：生ビール、ハイボール、焼酎（水割り・ソーダ割）他

デイ・ナイト営業日程

2026年7月18日（土）、19日（日）、25日（土）、26日（日）、

8月1日（土）、2日（日）、8日（土）～16日（日）、22日（土）～31日（月）

デイ営業日程

2026年7月20日（月）～24日（金）、27日（月）～31日（金）、

8月3日（月）～7日（金）、17日（月）、19日（水）～21日（金）、

9月5日（土）、6日（日）、12日（土）、13日（日）、19日（土）～23日（水）

営業時間

デイ営業 10:30 ～ 15:30、ナイト営業 18:30～21:00

光るスーパーボールすくい

スーパーボールはおひとり２個までお持ち帰り可能

お子さまには、キッズ向けプールで実施する、光るスーパーボールすくいもおすすめです。どこか懐かしい縁日の楽しさを、リゾートで。シンプルながら夢中になれる遊びは、大人にも心ほどけるひとときをもたらします。

実施日程

2026年7月18日（土）、19日（日）、25日（土）、26日（日）、

8月1日（土）、2日（日）、8日（土）～16日（日）、22日（土）、23日（日）

実施時間

19:00～20:00

料金

無料（宿泊者限定／宿泊料金に含む）

ディナータイムを彩るテーブルマジック

テーブルごとにマジックを披露

ディナータイムには、マジシャンが各テーブルを巡り、カードやコイン、リングを使ったマジックを披露します。

目の前で繰り広げられるマジックが、ディナータイムをより華やかに彩ります。

実施日程

2026年7月18日（土）、19日（日）、25日（土）、26日（日）、

8月1日（土）、2日（日）、8日（土）～16日（日）、22日（土）、23日（日）

実施時間

17:15～、20:15～ 各回45分間

場所

2階 ビュッフェレストラン Le Sensoriel（ル・サンソリエル）

料金

無料（宿泊者限定／宿泊料金に含む）

■グランドメルキュール伊勢志摩リゾート＆スパ

詳しくはこちら :https://grand-mercure-iseshima-resortandspa.jp/plan/matoyavillage-summer2026/ブランド牡蠣「的矢かき」や「伊勢海老」を味わう「別亭まとや」2026年5月18日より、サマービュッフェ新メニューがディナーで提供開始モビリティバイクに乗って、海と緑の多島景観を散策するのもおすすめ

2026年4月1日に新たにオープンした新施設

別亭まとや：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000838.000052177.html

伊勢志摩国立公園の豊かな自然に囲まれたオールインクルーシブのリゾートホテルです。リアス海岸の美しい地形に囲まれたロケーションで、的矢湾と伊雑ノ浦を望む大パノラマが広がります。松阪牛など地元の恵みを活かした夕・朝食ビュッフェに加え、原始焼きや、「的矢かき」など新鮮な三重県産食材を楽しめる会席レストラン「別亭まとや」を併設。そのほか、お子さま連れも楽しめる木育キッズルーム「的矢の杜」をはじめ、四季を楽しむ体験フィールド「The Matoya Village」、温泉露天風呂、ロウリュ式サウナ、ラウンジなど、充実した施設が揃います。さまざまな滞在スタイルに、心ほどける特別な時間をご提供します。

【所在地】〒517-0204 三重県志摩市磯部町的矢字笠取939番地6

【 TEL 】 03-6627-4731（予約センター）

【アクセス】近鉄鵜方駅から車で約15分 鵜方駅、ホテル間の無料送迎バス運行

【公式サイト】

https://grand-mercure-iseshima-resortandspa.jp/

■グランドメルキュールについて

グランドメルキュールは、「Discover Local Grandly～地域の魅力を、グランドに堪能する～」をコンセプトに、その土地ならではの文化の豊かさを称え、伝統・エレガンス・本物志向が調和した上質な滞在体験を提供するプレミアムブランドです。それぞれのデスティネーションの本質に根ざし、五感を呼び覚ます体験と地域の魅力を尊重したストーリーテリングを通じて、ゲストに深い没入感をもたらします。地域に息づく風習や食文化、アート、人とのつながりを大切にしながら、ひとつひとつの体験をその土地への敬意として丁寧に紡いでいます。国際水準のホスピタリティとローカルの個性を融合させることで、深くローカルに根ざしながらも、豊かで上質な滞在を提供します。現在、グランドメルキュールは10カ国以上で80以上のホテルを展開しており、フラッグシップホテルにはインドのグランドメルキュール・マイソール、ブラジルのグランドメルキュール・ベレン・ド・パラ、グランドメルキュール・ リオデジャネイロ・コパカバーナなどがあります。グランドメルキュールは、110カ国以上で5,800以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティグループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供する予約プラットフォーム兼ロイヤルティプログラムALL Accor（オール アコー）の参加ブランドです。

■アコーについて

フランス‧パリを拠点とするアコーは、世界110ヶ国で5,800を超えるホテルやレジデンス、10,000を超えるレストラン、バー施設を展開し業界を牽引しているホスピタリティグループです。ラグジュアリーからエコノミーまで約45のホテルブランド、さらにEnnismoreと共にライフスタイル分野にも手を広げるなど、業界で多様かつ完全に統合されたエコシステムを展開しております。ALLは、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤリティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任あるツーリズム、持続可能な環境保護、コミュニティとのかかわり、多様性、包括性を通じて前向きな行動を推進することに焦点を当てています。 1967年に設立されたアコーはフランスに本社を置き、米国のユーロネクストパリ証券取引所（ISINコード：FR0000120404）およびOTC市場（証券コード：ACCYY）に上場しています。詳細については https://group.accor.com をご覧ください。

※2026年5月14日配信時点での情報です。

※写真はすべてイメージです。