株式会社 日本旅行

株式会社日本旅行（本社：東京都中央区、代表取締役社長：吉田圭吾）は、鉄道業界における人財不足という喫緊の課題に対し、JR西日本グループとの連携を通じた外国人財活用の事例を基に、より実効性の高い採用・育成スキームをご提案するセミナーを、2026年５月2７日（水）にオンライン開催いたします。

【背景と取組み】

労働力人口が減少する中、当社は西日本旅客鉄道株式会社と連携し 、2025年よりJR西日本グループにて外国人財の受け入れ・支援を開始しております。

＜本セミナーで得られる知見＞

■JR西日本グループにおける外国人財共創の取り組み

JR西日本グループにおける外国人財採用の現場からお伝えする、受入れと支援のあり方をご紹介。

■現地から日本へ、つながる想いと教育の可視化

提携するベトナム・インドネシアの現地鉄道教育機関にて、どのような人財がどのような教育を受けているかを具体的にご紹介。

■持続可能な仕組みづくり

一過性の採用に留まらない、安心・安全なリクルートチェーンの構築方法。

【セミナー内容】 ※参加費無料 ※セミナー内容は一部変更となる場合がございます。

1．開催日時 202６年 ５ 月２７ 日(水) 1５:00～1６:30

2．開催方法 Zoomウェビナーにて開催（オンライン）

3．進行スケジュール

１.在留資格と就業可能な業務について

２.JR西日本グループの外国人財の取組みについて(西日本旅客鉄道株式会社 様)

３.送り出し国における鉄道教育機関のご紹介と人財ポテンシャルについて

４.日本旅行グローバル人財活用推進について

５.Q＆Aセッション

4．主催 株式会社日本旅行

5．お申込み https://workwork-japan.com/news/395/

6．お問合せ

株式会社日本旅行 事業共創推進本部グローバル人財活用推進チーム

TEL : 03-6895-7753 email ： jinzai_nta@nta.co.jp

【2026年 セミナー一覧】

日本旅行は2026年、人手不足に悩む企業の皆様へ、課題に応じ、以下の特別セミナーを開催します。

鉄道業界をはじめとした分野別の採用戦略から、日本語学習や定着支援、契約更新・長期転換の手続き、さらには育成就労と特定技能の制度比較まで、実務直結のテーマを網羅しました。新規採用を検討中の企業様はもちろん、既に受け入れている企業様の課題解決にも貢献できる内容となっております。安定的な雇用基盤を築くための実践的なノウハウを、ぜひ本シリーズでご習得ください。

【2026年 セミナースケジュール】

2/25(水)14:00 - 15:30 宿泊人財セミナー（終了）

3/25(水)14:00 - 15:30 人財基本セミナー (終了)

5/27(水)15:00 - 16:30 鉄道業界向け 外国人財採用・活用オンラインセミナー

7月 採用している企業の悩みを解決！日本語学習・定着支援セミナー

10月 担当者必見：トラブルゼロを目指す『契約更新』と『長期転換』の完全マニュアル

12月 育成就労と特定技能どっちがいいの？制度比較セミナー