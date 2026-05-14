【国内最大級のインディーゲームの祭典「BitSummit PUNCH」出展決定！】『黒くないカギで開かないドアはない』『不可思議メメメは寝ていたい』発売も同時発表！

株式会社マーベラス

株式会社マーベラスは、5月22日（金）～5月24日（日）に開催される国内最大級のインディーゲームの祭典「BitSummit PUNCH（ビットサミッット パンチ）」へブース出展いたします。

また、マーベラスが運営するインディー支援プログラム「indie Game incubator (iGi)」参加タイトル『不可思議メメメは寝ていたい』（開発：LabyLab）と『黒くないカギで開かないドアはない』（開発：Studio ZeF）の2タイトルのパブリッシングが決定したことを発表いたします。

今回のマーベラスブースでは、それらの2タイトルをはじめ、同じくiGi参加タイトルでBitSummit Let’s Go!!アワードで大賞を受賞した『Death the Guitar』、当社海外グループ会社・XSEED Gamesから『Moonlight Peaks』と『The Big Catch』の全5タイトルをプレイアブル出展いたします。

マーベラスブースにお越しいただいた方には、先着で「特製うちわ」をプレゼントするほか、や一部のタイトルを試遊いただいた方には「特製ノベルティ」を配布いたします。

ぜひお気軽にマーベラスブースまでお越しください。

＜イベント概要＞

名称：BitSummit PUNCH(ビットサミット パンチ)

日時：2026年5月22日（金）（ビジネスデイ）

2026年5月23日（土）～5月24日（日）（一般公開日）

会場：みやこめっせ（京都勧業館）

Web：https://bitsummit.org/

出展タイトル１.

タイトル ：不可思議メメメは寝ていたい

対応機種 ：Steam

発売日 ：2027年予定

ジャンル ：指数関数的にカワイイひつじ運びゲーム

開発 ：LabyLab

Steamページ ：https://store.steampowered.com/app/3386670/

権利表記 :(C)WESEEK, Inc. Published by Marvelous Inc.

自堕落なハカセによるカワイイシープ量産作戦！

ずっと寝てたい天才ハカセ「不可思議メメメ」が発明したのは、不思議な癒やしで眠りを誘うカワイイシープ。

「待てよ……癒しをあたえるヒツジを外に放てば、みんなも癒されるな」

生み出したヒツジを窓から外に放ち、集めたポイントでさらにヒツジを生産！ ベルトコンベアやロボット牧羊犬など、ハカセの不思議な発明品を駆使して、世界中の人々を幸せな眠りに誘いましょう。

出展タイトル２.

タイトル ：黒くないカギで開かないドアはない

対応機種 ：Steam

発売日 ：2027年予定

ジャンル ：パズルアクション

開発 ：Sutdio ZeF

Steamページ ：https://store.steampowered.com/app/3537940/

権利表記 :(C)Studio ZeF. Published by Marvelous Inc.

「否定」を操り、ルールを書き換える異色の２Dパズルアクション

文字だけで構成された世界で、あなたは「ない」という否定の言葉を操り、文章を書き換えていきます。シンプルなデザインからは想像もつかない、「世界のルールそのものを改変する」ダイナミックな快感が魅力の、否定形2Dアクションパズルです。

出展タイトル３.

タイトル ：Death the Guitar

対応機種 ：Steam

発売日 ：2027年予定

ジャンル ：アクション

開発 ：トロヤマイバッテリーズフライド

Steamページ ：https://store.steampowered.com/app/2474220/

権利表記 :(C)Toroya My Battery Is Fried. Published by Marvelous Inc.

2023年度BitSummit AWARD 朱色賞<大賞> 受賞作

音と電気を操り人間を滅ぼせ！

『Death the Guitar』はポップ＆バイオレンスな2D横スクロールアクションゲームです。主人公は持ち主を殺され復讐に燃えるエレキギター。血飛沫をエネルギーに殺人音波を放ち、犯人を追い詰めましょう。直感的な操作とハードコアなアクション、そして豊富なギターサウンドを体感してください！

出展タイトル４.

タイトル ：ムーンライト・ピークス -ヴァンパイアのゴシックライフ-

対応機種 ：Steam/Nintendo Switch(TM) 2 / Nintendo Switch(TM) / Google Play Games

発売日 ：2026年7月７日 ※現地時間

ジャンル ：シミュレーション

開発 ：Little Chicken Game Company

Steamページ ：https://store.steampowered.com/app/2209900/Moonlight_Peaks/

権利表記 :(C) Little Chicken Game Company. Licensed to and published by XSEED Games /Marvelous USA, Inc.

「ムーンライト・ピークス」へようこそ

魔法の街ムーンライト・ピークスで、ヴァンパイアの生活を体験しよう！

心温まる超自然ライフシミュレーションゲームで、神秘的な作物を育て、ポーション作りや魔法を習得し、街に住む狼男、魔女、人魚たちと友情を育み、時には恋に落ちることも。永遠の命があなたを待っています！

出展タイトル５.

タイトル ：The Big Catch

対応機種 ：Steam

発売日 ：未定

ジャンル ：3Dアクロバットアクションゲーム

開発 ：Filet Group

Steamページ ：https://store.steampowered.com/app/2146290/The_Big_Catch/

権利表記 :(C)2024 FiletGroup Entertainment Inc. Licensed to and published by XSEED Games / Marvelous USA, Inc.

謎スピード感あふれる3Dアクロバットアクションゲーム「The Big Catch」！

今日もレストラン「ザ・ビッグ・キャッチ」の料理長ルエールにどやされ、お客に提供する料理に必要な食材探しを命じられる漁師のキャスター。 ウォールラン、スライド、スピン、泳ぎにクライミング、グラインドなど、様々な動きを駆使して、イカしたアクションで食材を取りに行こう！

レトロモダンなプラットフォーマーのイイトコを凝縮し、最高な鮮度でお届けします！

マーベラス＆XSEED特製うちわ

マーベラスブースへお越しいただいた方に、今回出展5タイトルのキービジュアルが描かれたマーベラス＆XSEED特製うちわを配布いたします。先着順になりますので、マーベラスブースへ急ぎましょう！

※画像はイメージです。

特製ノベルティ

マーベラスブースの一部タイトルを試遊いただいた方に特製ノベルティをプレゼントいたします。

こちらも先着順のためマーベラスブースへGO！

▲『不可思議メメメは寝ていたい』特製ずっと寝てたいアイマスク▲『黒くないカギで開かないドアはない』特製否定を操る”ではない”ステッカー▲『Death the Guitar』特製ピック型キーホルダー

◆「indie Game incubator (iGi)」とは

マーベラスが運営する日本在住のインディークリエイターに向けた無償のインキュベーションプログラムです。日本発のインディーゲームを“世界に届ける”ため、開発とビジネスの両軸からクリエイター支援を行います。今年で6期目を迎え、これまで28組のクリエイターがプログラムを卒業しています。