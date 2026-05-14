全国安全週間に向けた「転倒災害対策パッケージ」を6月1日より期間限定で提供開始

UNTRACKED株式会社

UNTRACKED株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：神谷昭勝）は、科学ベースに基づいた転倒予防活動を全国安全週間に実施することを目的とした、期間限定の「転倒災害対策パッケージ」を2026年6月1日より提供開始いたします。

これに先立ち、5月20日(水)に無料オンラインセミナーを、6月1日(月)には横浜市内にて最新機器の体験会を実施いたします。

パッケージ概要

■ 背景：なぜ今、製造業に「転倒対策」が必要なのか

近年、職場での転倒災害は増加傾向にあり、特に高年齢労働者の増加に伴い、休業4日以上の死傷災害のうち「転倒」が最多となっています。また、令和8年4月1日より「高年齢者の労働災害防止のための指針」が適用されています。7月の「全国安全週間」を控えた今、具体的な対策を模索する安全衛生担当者のニーズに応え、科学ベースに基づいた転倒予防活動を全国安全週間に実施することを目的としたパッケージを企画いたしました。

■ 期間限定パッケージ概要（受付期間：2026年6月1日～7月31日）

1. 転倒災害対策 基本パッケージ- 価格50,000円（税別）- 特徴全国安全週間での「安全教育」に使える、科学ベースに基づいた、動画と啓発ツールのセット。- 内容〇 産業医科大学産業衛生教授泉先生による転倒災害教育動画（15分）〇 転倒予防体操 動画 トライアル4種類（データ提供）〇 転倒災害防止 啓発ポスター（データ提供）お申込み・詳細はこちら :https://untracked.co.jp/20260513-2/

2. 基本パッケージ ＋ 転倒リスク計測装置「StA²BLE」3日間レンタルセット- 価格200,000円（税別）※台数限定- 特徴従業員が自身の転倒リスクを「数値」で把握し、自分事化を促す体験型セット。- 内容〇 上記基本パッケージ〇StA²BLEに関する教育動画〇 StA²BLE機材レンタル（3日間） ＋ 計測方法解説動画〇 StA²BLE計測イベント告知専用ポスター（データ提供）お申込み・詳細はこちら :https://untracked.co.jp/20260513-2/

■ 関連イベント情報

【第1弾】オンライン無料セミナー

日時： 2026年5月20日（水）15:00～15:40

対象： 製造業の安全衛生担当者、工場長、総務・人事担当者など

内容：

- 転倒災害の現状- 労働安全衛生法改正について- 科学根拠に基づく、転倒リスクの定量的な 計測および身体・感覚機能ごとの改善体操- 転倒災害対策の実施例- 転倒災害教育ツールの限定販売の紹介詳細・お申込みはこちら :https://events.teams.microsoft.com/event/db83c69f-ffd5-480c-a4d5-d28ed350b7eb@8ec8d54f-1f19-4665-9fbb-27ac26b4da7b?cltId=db9e0b2d-e4b5-4e31-9fd4-1c53c090a2c9&mdxcm=11173&mdx_lnk=none

【第2弾】実機体験会 in 横浜

日時： 2026年6月1日（月）10:00～16:00

場所：YNU BASE HAZAWA（羽沢横浜国大駅すぐ近く）

https://www.hazaar.jp/shoplist/shop311/

内容： 転倒リスク計測装置「StA²BLE」のデモ、導入相談会

詳細・お申込みはこちら :https://survey.hirameki7.io/viewform/ef6d2dc2-c222-43dc-9ed8-e41dfaa00957/t/138252/

※予約なしでも参加可能です

■転倒リスク計測装置「StA²BLE」

転倒リスク計測装置「StA²BLE」は、労働者の転倒リスクを、感覚機能および身体機能の両面から詳細に分析・可視化する装置です。



計測結果に基づき、理学療法学的知見をもとに構築した身体・感覚機能改善プログラムの中から、AIが利用者ごとに最適な訓練を自動選択・提供します。これにより、転倒しにくい身体づくりを支援し、労働災害予防と健康維持への貢献を目指します。



本製品は、内閣府政府広報室の海外向けCMで放映されるなど、国際的にも注目を集めています。

■UNTRACKED株式会社

UNTRACKED株式会社は、横浜国立大学発のベンチャー企業であり、最先端技術を活用して転倒リスクを見える化するソリューションを提供しています。主力製品であるStA²BLEを中心に、生体信号解析やAI（人工知能）研究・開発事業を行い、さまざまな社会課題を効率的に解決し、人々の安心・安全な生活や技術開発をトータルにサポートしています。UNTRACKED株式会社は、技術パートナーや投資家、販売パートナー等との連携を拡大し、「転倒ゼロ社会の実現」に向けた事業成長を加速してまいります。

■会社概要

会社名：UNTRACKED 株式会社

所在地：〒240-8501 横浜市保土ヶ谷区常盤台79-7 横浜国立大学総合研究棟E206-1A

代表者：代表取締役 COO 神谷 昭勝

設立：2019 年4 月

URL：https://www.untracked.co.jp/

■お客様からのお問い合わせ先

e-mail：info@untracked.co.jp