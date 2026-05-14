情報量は前作の約3倍！　ゲーム『桃太郎電鉄２』で学ぶ都道府県地理・歴史学習本2冊が2026年6月同時発売！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年5月14日に、『マンガ・クイズつき『桃太郎電鉄2』で学ぶ47都道府県地理・歴史攻略 東日本編』『同 西日本編』2冊（2026年6月25日発売予定）の予約販売を開始いたしました。

「社会科の暗記が苦手」「都道府県の名前や県庁所在地、特産品がなかなか覚えられない」……そんな小学生や保護者の悩みを、大人気ゲーム『桃太郎電鉄』（以下『桃鉄』）と、学習参考書でおなじみのGakkenが解決します。本書は、シリーズ最新作のゲーム『桃太郎電鉄２ ～あなたの町も きっとある～』に登場する全物件駅を網羅し、地理や歴史の重要ポイントを楽しく学べる児童書です。ゲームや本で得た知識を、ぜひ学校の予習・復習や調べ学習、中学受験の基礎固めにお役立てください。

■ゲームの興奮をそのまま学習に！『桃鉄２』最新作に完全対応

本書は、プレーヤーが鉄道会社の社長となって日本全国をめぐって物件を買い集め、資産を増やしていく人気ゲーム『桃太郎電鉄２』をベースにしています。ゲーム内の約1,000の物件駅をベースに、各都道府県の特色をオールカラーの写真つきで紹介。前作「マンガ・クイズつき『桃太郎電鉄』で学ぶ47都道府県」の物件駅紹介数は339でしたので、2冊あわせると前作の約3倍の情報量となります。

「あの駅には、なぜ、この物件があるのか？」という子どもたちの疑問を解き明かし、地域の産業や名産、歴史的建造物などを編集部独自の解説でお届けします。そのほかにも、桃太郎たちが登場する4コママンガ、学習のおさらいができるクイズ、都道府県にゆかりのある歴史人物を紹介するコーナーもあり、盛りだくさんの内容となっています。

※この本に掲載している、実在する施設・スポット・企業名、およびそれらに関連する情報は、編集部が独自にセレクトしたものです。

※表紙・サンプルページ・マンガ・特典画像はイメージで、変更になる場合があります。

■全物件駅をカラー写真で紹介！ リアリティーのある学びを実現

実際の都市の風景や名産品・人気スポットなどのカラー写真を豊富に掲載しています。

〇北海道（東日本編）：

日本一の面積をほこる「食糧基地」としての役割や、広大な十勝平野の農業などを解説。

〇東京都（東日本編）：

歴史ある浅草・上野・深川の文化やグルメ、八丈島や小笠原の離島の特色などを紹介。

〇静岡県（東日本編）：

静岡市から見える富士山の景色や、宇都宮・宮崎と並ぶギョーザのまち・浜松の魅力を紹介。

〇大阪府（西日本編）：

「大阪・関西万博」会場となった都市や、ネギ焼き、かすうどん、はりはり鍋などのご当地グルメも。

〇広島県（西日本編）：

世界遺産の厳島神社や原爆ドームなど、歴史教育において欠かせないスポットを紹介。

〇福岡県（西日本編）：

学問の神様・菅原道真ゆかりの太宰府天満宮や、博多の屋台街の魅力などを解説。

■描きおろしマンガ＆クイズで、読書が苦手な子も夢中に！

※紙面画像はイメージです。変更になる場合があります。

桃太郎、夜叉姫、金太郎、浦島といったおなじみのキャラクターたちが登場する描きおろしマンガを多数収録。 「クマが市街地に出没したのは〇〇県？」「木曽川、長良川、揖斐川の3つの川と輪中のしくみ」といった、子どもたちが誰かに話したくなるようなトピックをマンガで分かりやすく解説。

■中学受験の基礎から最新トレンドまで。一生モノの「地理・歴史」が身につく

※紙面画像はイメージです。変更になる場合があります。

各都道府県のデータページでは、県庁所在地、面積、人口、ゆかりの人物といった基本情報のほか、以下の深い知識も学べます。

〇気候：太平洋側・日本海側の気候の違いや、地形による影響。

〇歴史：都の変遷から、戦国武将の活躍、現代の重大ニュースまで。

〇スポーツ：サッカーや野球、バスケットボールなどのプロスポーツチームの紹介。

〇おもな温泉地：ゲーム内で温泉物件となっている都市や伝統ある温泉街を紹介。

〇産業・名産：伝統工芸品から最新の半導体産業まで、日本の「今」を凝縮。

［商品概要］

■『マンガ・クイズつき『桃太郎電鉄2』で学ぶ47都道府県地理・歴史攻略 東日本編』

定価：1,760円（税込）

発売予定日：2026年6月25日

判型：A5判／256ページ

電子版：あり

ISBN：978-4-05-206208-7

発行所：株式会社 Gakken

【詳細・ご予約はコチラ】

・学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020620800(https://hon.gakken.jp/book/1020620800)

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052062086/(https://www.amazon.co.jp/dp/4052062086/)

・楽天ブックス（特典ポスターつき）：https://books.rakuten.co.jp/rb/18633674/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18633674/)

・セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail/1107704398/(https://7net.omni7.jp/detail/1107704398/)

■『マンガ・クイズつき 『桃太郎電鉄2』で学ぶ47都道府県地理・歴史攻略 西日本編』

定価：1,760円（税込）

発売予定日：2026年6月25日

判型：A5判／224ページ

電子版：あり

ISBN：978-4-05-206211-7

発行所：株式会社 Gakken

【詳細・ご予約はコチラ】

・学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020621100(https://hon.gakken.jp/book/1020621100)

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052062116/(https://www.amazon.co.jp/dp/4052062116/)

・楽天ブックス（特典ポスターつき）：https://books.rakuten.co.jp/rb/18633675/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18633675/)

・セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail/1107704399/(https://7net.omni7.jp/detail/1107704399/)

■シリーズ好評発売中■

■『マンガ・クイズつき『桃太郎電鉄』で学ぶ日本と世界の職業攻略』

編：Gakken

定価：1,650円（税込）

発売日：2025年4月21日

判型：A5判／224ページ

電子版：あり

ISBN：978-4-05-206071-7

発行所：株式会社 Gakken

【ご購入はコチラ】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052060717/(https://www.amazon.co.jp/dp/4052060717/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18142530/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18142530/)

・ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000009004088161/(https://www.yodobashi.com/product/100000009004088161/)

■既刊も好評発売中！

■『マンガ・クイズつき『桃太郎電鉄』で学ぶことわざ・四字熟語攻略』

編：Gakken

定価：1,650円（税込）

発売日：2024年9月26日

判型：A5判／224ページ

電子版：あり

ISBN：978-4-05-205825-7

発行所：株式会社 Gakken

【ご購入はコチラ】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052058259/(https://www.amazon.co.jp/dp/4052058259/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/17943833/(https://books.rakuten.co.jp/rb/17943833/)

・ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000009003873103/(https://www.yodobashi.com/product/100000009003873103/)

■『マンガ・クイズつき『桃太郎電鉄』で学ぶ世界の地理・歴史攻略』

編：Gakken

定価：1,650円（税込）

判型：A5判／224ページ（オールカラー）

電子版：あり

ISBN：978-4-05-205744-1

発行所：株式会社 Gakken

【ご購入はコチラ】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052057449/(https://www.amazon.co.jp/dp/4052057449/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/17743954/(https://books.rakuten.co.jp/rb/17743954/)

・ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000009003800853/(https://www.yodobashi.com/product/100000009003800853/)

■『マンガ・クイズつき『桃太郎電鉄』で学ぶお金・経済のしくみ攻略』

編：Gakken

監修：正頭英和

定価：1,650円（税込）

判型：A5判／224ページ（オールカラー）

電子版：あり

ISBN：978-4-05-205615-4

発行所：株式会社 Gakken

【ご購入はコチラ】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052056159/(https://www.amazon.co.jp/dp/4052056159/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/17327842/(https://books.rakuten.co.jp/rb/17327842/)

・ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000009003638947/(https://www.yodobashi.com/product/100000009003638947/)

■『マンガ・クイズつき『桃太郎電鉄』で学ぶ47都道府県地理・歴史攻略』

編：学研プラス

定価：1,650円（税込）

判型：A5判／224ページ（オールカラー）

電子版：あり

ISBN：978-4-05-205485-3

発行所：株式会社 Gakken

【ご購入はコチラ】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052054857/(https://www.amazon.co.jp/dp/4052054857/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/16989465/(https://books.rakuten.co.jp/rb/16989465/)

・ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000009003518333/(https://www.yodobashi.com/product/100000009003518333/)

(C)さくまあきら (C)Konami Digital Entertainment

【「桃太郎電鉄」シリーズとは】 「桃太郎電鉄」（発売元：KONAMI）は、プレーヤーが会社の社長となり、各地を巡って物件を買い集め、総資産ナンバーワンを目指すすごろくゲームです。

1988年にファミリーコンピュータ向けに第1作目が登場して以来、シリーズ累計販売本数は2010万本（2026年3月末時点）を超え、およそ37年にわたって幅広い年代の方々に楽しまれてきました。2020年11月に発売された『桃太郎電鉄 ～昭和 平成 令和も定番！～』（Nintendo Switch）は、1人でも家族でも、そしてオンラインでも、おうち時間を楽しく過ごせるゲームとしてご好評をいただき、累計販売本数400万本を超えるヒット作となりました。 また、シリーズの特徴を活かしたデジタル教材『桃太郎電鉄 教育版Lite ～日本っておもしろい！～』を制作し、2023年2月から学校教育機関向けに無償で提供しています。2023年11月には、世界が舞台となった『桃太郎電鉄ワールド ～地球は希望でまわってる！～』（Nintendo Switch）を発売し、累計販売本数は150万本を突破。2025年11月13日には、シリーズ史上最大ボリューム『桃太郎電鉄２ ～あなたの町も きっとある～』（Nintendo Switch 2、Nintendo Switch）を発売し、累計出荷本数が100万本を突破しています。

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開